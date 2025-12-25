"Dream Bot" ist ein Multipair Trader, Algorithmus verwendet Preis-Aktion kombiniert mit MA für Einträge, KEINE gefährlichen Strategien, hart SL + TP.

EA ist in Ordnung auf GMT 2/3 Makler, KEINE seltsamen Makler wie EXNESS mit abnormalen Serverzeit.



Empfohlen: (SIE MÜSSEN V3.0 HERUNTERLADEN, ALGO HAT SICH VOLLSTÄNDIG GEÄNDERT) (ALLE SET-FILES IM KOMMENTAR #1).

NZDCHF, M1.

AUDCHF, M1.

CADJPY, M2.

AUDNZD, M3.

GBPUSD, M3.

EURUSD, M30.

USDCAD, M30.

CADCHF, M30.

Denken Sie daran, verschiedene magische Nummern einzustellen.

VPS.

Ein ECN-Konto mit niedrigem Spread ist immer eine gute Wahl, wählen Sie Ihren Broker mit Bedacht.

Risikomanagement; $200-$300 pro 0,01 Lot, Handel mit allen Paaren.

Dream Bot" mussauf einem eigenen Konto gehandelt werden; dies geschieht aus Gründen des Risikomanagements und auch, um jegliche Interferenzen mit oder von anderen EAs auszuschließen.



JEDES Produkt auf dem Markt zu kaufen ist riskant, ich kann keine Garantie für zukünftige Gewinne geben.