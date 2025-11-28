PropMaster MT4

Überblick

PropMaster - Expert Advisor für Straddle-Strategien

PropMaster ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für PropFirm-Herausforderungsbewertungen entwickelt wurde. Er implementiert eine Straddle-Strategie, die ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge in einem berechneten Abstand zum aktuellen Kurs platziert, um Schwungbewegungen in beide Richtungen zu erfassen.

Hauptmerkmale

Auto-Detection-System

Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp und passt alle Handelsparameter entsprechend an. Ob Sie mit Indizes, Devisenpaaren, Metallen oder Öl handeln - PropMaster konfiguriert sich selbst für eine optimale Performance.

Versteckter Stop-Loss-Schutz

Anstatt sichtbare Stop-Loss-Orders zu platzieren, die anvisiert werden können, verwendet PropMaster ein aktienbasiertes Drawdown-Schutzsystem. Wenn der Drawdown Ihres Kontos den festgelegten Prozentsatz erreicht, werden alle Positionen automatisch geschlossen.

Intelligenter Trailing Stop

Sobald eine Position die Aktivierungsschwelle erreicht, wird der Trailing Stop aktiviert, um Gewinne zu sichern. Der Trailing-Abstand und die Schrittgröße werden automatisch auf der Grundlage der Volatilität des Instruments kalibriert.

Automatische Löschung der gegnerischen Order

Wenn eine schwebende Order ausgelöst wird, löscht der EA automatisch die gegnerische schwebende Order, um ein unnötiges Risiko zu vermeiden.

Tägliches Rücksetzungssystem

Alle schwebenden Orders werden zu Beginn eines jeden neuen Handelstages gelöscht. Der EA platziert neue Orders während des angegebenen Zeitfensters, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer bevorzugten Handelssitzung übereinstimmen.

Echtzeit-Dashboard

Ein übersichtliches Dashboard auf dem Chart zeigt den aktuellen Status, den täglichen Gewinn/Verlust, den Gewinn des offenen Handels, den Drawdown-Prozentsatz und die Anzahl der Aufträge an. Das Dashboard wird beim Backtesting automatisch deaktiviert, um Probleme mit den Protokolldateien zu vermeiden.

Unterstützte Instrumente

US30 / DJ30 / Dow Jones

NAS100 / USTEC / US100

SPX500 / US500

DAX / GER40 / DE30

XAUUSD / Gold

XAGUSD / Silber

Öl / WTI / Brent

Alle wichtigen Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, usw.)

Alle Neben- und Cross-Währungspaare

Wie es funktioniert

Zum angegebenen Startzeitpunkt berechnet PropMaster den Gap-Abstand auf der Grundlage des Instrumententyps Eine Buy Stop-Order wird über dem aktuellen Ask-Kurs platziert Eine Sell Stop-Order wird unter dem aktuellen Bid-Kurs platziert. Wenn der Preis eine Order auslöst, wird die gegenüberliegende schwebende Order gelöscht. Der Trailing Stop wird aktiviert, sobald der Gewinn die Aktivierungsschwelle erreicht. Die Position wird verwaltet, bis der Trailing-Stop erreicht ist oder der Drawdown-Schutz ausgelöst wird.

Eingabe-Parameter

Zeit-Einstellungen

Startstunde, -minute, -sekunde - Zeitpunkt für die Platzierung ausstehender Aufträge

Endstunde, -minute, -sekunde - Schließzeit des Fensters für die Auftragserteilung

Handelseinstellungen

Lotgröße - Handelsvolumen (maximal 5,0 Lots)

Auto-Detect - Aktivieren Sie die automatische Instrumentenerkennung

Manuelle Gap-Punkte - Automatische Gap-Berechnung außer Kraft setzen

Risiko-Management

Max Drawdown Percent - Versteckte Stop-Loss-Auslöseschwelle

Trailing Stop verwenden - Aktivieren oder Deaktivieren des Trailing

Manuelle Trail-Punkte - Automatischen Trail-Abstand außer Kraft setzen

Manueller Trail-Schritt - Automatischen Trail-Schritt außer Kraft setzen

Dashboard

Dashboard anzeigen - Schaltet die Sichtbarkeit des Dashboards um

Dashboard Farbe - Textfarbe anpassen

Dashboard Background - Anpassung der Hintergrundfarbe

Dashboard Position - X und Y Koordinaten

Allgemein

Magic Number - Eindeutige Kennung für EA-Trades

Delete Opposite Pending - Automatische Löschung der gegnerischen Order bei Fill

Empfohlene Einstellungen für PropFirm Challenges

Für ein 100K PropFirm-Konto mit einem maximalen täglichen Drawdown von 5% und einem maximalen Gesamtdrawdown von 10%:

Losgröße: 0,5 bis 1,0 (je nach Instrument)

Maximaler Drawdown-Prozentsatz: 1,5 bis 2,0

Trailing Stop verwenden: Aktiviert

Auto-Erkennung: Aktiviert

Wichtige Hinweise

Dieser EA wurde für PropFirm-Herausforderungen entwickelt, bei denen das Erfassen einer einzigen starken Bewegung das Gewinnziel erreichen kann Die Straddle-Strategie funktioniert am besten während Sitzungen mit hoher Volatilität, wie z.B. der Eröffnung des US-Marktes oder wichtigen Nachrichtenereignissen Stellen Sie das Zeitfenster so ein, dass es mit Ihrer bevorzugten Handelssitzung übereinstimmt (Standardeinstellung ist die US-Sitzung) Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Echtgeldkonto einsetzen. Der EA verfügt über eine automatische Margin-Kontrolle und überspringt den Handel, wenn nicht genügend Kapital vorhanden ist. Während des Backtestings ist das Dashboard deaktiviert und die Protokollierung wird minimiert, um große Protokolldateien zu vermeiden.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Netting und Hedging unterstützt

Mindesteinlage: Abhängig von Instrument und Lotgröße

Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

Zeitrahmen: Beliebig (EA verwendet zeitbasierten Einstieg, nicht chartbasiert)

Entwickler:

Entwickelt von Sapplanta

Für Support, Funktionsanfragen oder benutzerdefinierte Änderungen wenden Sie sich bitte über die MQL5-Website an uns.

Haftungsausschluss

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen und bietet keine Gewinngarantie. Wenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement an und handeln Sie niemals mit Mitteln, deren Verlust Sie sich nicht leisten können.