Drawdown monitor for relaxed sleep

5

Mit diesem Drawdown-Monitor können Sie „ruhig schlafen“ und vermeiden, Ihr Konto zu verbrennen.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr Geld verlieren, als Sie vorgesehen hatten.

Er überwacht ständig jede einzelne offene Position und schließt sie, wenn die eingestellte Grenze überschritten wird.

Er ist unverzichtbar für alle Trader, die aus dem Internet heruntergeladene EAs verwenden, die möglicherweise noch nicht ausführlich getestet wurden, oder die Martingale- oder Grid-Strategien einsetzen, die Ihren Drawdown plötzlich erhöhen und Ihr Konto verbrennen könnten, wenn Sie nicht ständig anwesend sind.

Der Preis dieses EAs ist lächerlich gering im Vergleich zu dem Schaden, den Sie erleiden würden, wenn Ihr Konto platzen würde.

Mit der Demoversion können Sie ihn frei und ohne Einschränkungen auf einem Demokonto verwenden, die wenigen erforderlichen Parameter einstellen und testen und ihn dann in der lizenzierten Version auf dem Live-Konto verwenden.

Parameter Description
DD monitor mode Drawdown monitoring mode: percentage or fix value (see below)
Drawdown max in percentage      true = drawdown percentage related to current equity
Drawdown max in currency      false = fixed value in currency
Check whether Algo Trading is activated Check if Algo Trading is activated to ensure that monitoring is really active
Control panel X position Position in X of the Control Panel
Control panel Y position  Position in Y of the Control Panel


Bewertungen 1
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.12.17 10:43 
 

Es una herramienta muy versátil y funcional que ayuda a controlar el riesgo de manera eficiente.Gracias y enhorabuena a su creador por un gran trabajo y más aún por compartirlo de manera tan generosa con la comunidad.

