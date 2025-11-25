Drawdown monitor for relaxed sleep
Mit diesem Drawdown-Monitor können Sie „ruhig schlafen“ und vermeiden, Ihr Konto zu verbrennen.
Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr Geld verlieren, als Sie vorgesehen hatten.
Er überwacht ständig jede einzelne offene Position und schließt sie, wenn die eingestellte Grenze überschritten wird.
Er ist unverzichtbar für alle Trader, die aus dem Internet heruntergeladene EAs verwenden, die möglicherweise noch nicht ausführlich getestet wurden, oder die Martingale- oder Grid-Strategien einsetzen, die Ihren Drawdown plötzlich erhöhen und Ihr Konto verbrennen könnten, wenn Sie nicht ständig anwesend sind.
Mit der Demoversion können Sie ihn frei und ohne Einschränkungen auf einem Demokonto verwenden, die wenigen erforderlichen Parameter einstellen und testen und ihn dann in der lizenzierten Version auf dem Live-Konto verwenden.
|Parameter
|Description
|DD monitor mode
|Drawdown monitoring mode: percentage or fix value (see below)
|Drawdown max in percentage
| true = drawdown percentage related to current equity
|Drawdown max in currency
| false = fixed value in currency
|Check whether Algo Trading is activated
|Check if Algo Trading is activated to ensure that monitoring is really active
|Control panel X position
|Position in X of the Control Panel
|Control panel Y position
|Position in Y of the Control Panel
Es una herramienta muy versátil y funcional que ayuda a controlar el riesgo de manera eficiente.Gracias y enhorabuena a su creador por un gran trabajo y más aún por compartirlo de manera tan generosa con la comunidad.