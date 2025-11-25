Drawdown monitor for relaxed sleep

Mit diesem Drawdown-Monitor können Sie „ruhig schlafen“ und vermeiden, Ihr Konto zu verbrennen.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr Geld verlieren, als Sie vorgesehen hatten. Er überwacht ständig jede einzelne offene Position und schließt sie, wenn die eingestellte Grenze überschritten wird.

Er ist unverzichtbar für alle Trader, die aus dem Internet heruntergeladene EAs verwenden, die möglicherweise noch nicht ausführlich getestet wurden, oder die Martingale- oder Grid-Strategien einsetzen, die Ihren Drawdown plötzlich erhöhen und Ihr Konto verbrennen könnten, wenn Sie nicht ständig anwesend sind.

Der Preis dieses EAs ist lächerlich gering im Vergleich zu dem Schaden, den Sie erleiden würden, wenn Ihr Konto platzen würde.