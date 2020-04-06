Adaptive SF Pro Scalper EA mr

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA – ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges, vollautomatisches, swapfreies Multi-Pair-Scalping-Handelssystem!





Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar!





EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen:

Funktionen des EA:

– Scalping-Techniken.

– Kein Rollover-Einfluss.

– Keine Swaps.

– Keine Orders von Freitag bis Montag halten, um Kurslücken zu vermeiden.

– Der EA passt sich automatisch mithilfe von KI-Methoden an die Marktbedingungen an.

– Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Order verfügt über einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.

– Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für Forex-Profis als auch für Einsteiger.

- Der Roboter berechnet Zinseszinsen automatisch. Installieren Sie ihn einfach mit dem entsprechenden Risiko gemäß der unten stehenden Anleitung auf MT4 und lassen Sie den PC laufen (oder verwenden Sie einfach VPS).

- Der Mindestkontostand für den Roboter beträgt nur 100 $.

- Zeitrahmen: nur M15.

- Handelspaare: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD

- Betriebszeit: Der EA sucht zu Beginn der asiatischen Handelszeit nach Einstiegssignalen.

- Hebel des Kontos: Jeder Hebel im Bereich von 1:30 bis 1:2000.

- Risikomanagement: Empfohlen wird ein Risiko von 1–4 % pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER die Verwendung eines festen Lots.

- Der EA verfügt über eine Infoanzeige: Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

- Die Anzeige zeigt auch Kontostand, Eigenkapital und Margen an.

- Die Infoanzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – für die obere linke Ecke, 1 – für die obere rechte Ecke, 2 – für die untere linke Ecke, 3 – für die untere rechte Ecke.





Installation:

– Öffnen Sie die folgenden 9 Charts:

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

– Wählen Sie in jedem Chart den M15-Zeitrahmen.

– Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.

– Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter „Trading_Flag“ = „true“ ist.

– Lassen Sie den PC rund um die Uhr laufen (ODER verwenden Sie einfach einen VPS anstelle des PCs), damit der EA seine Arbeit erledigen kann.





WICHTIG!!! Für eine optimale Performance Ihres Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:





– ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) ist. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone verwenden, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.





– SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist die Auswahl eines Kontos mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) sehr wichtig.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.