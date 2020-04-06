Price Action OB EA mq

PRICE ACTION OB EA – ein hervorragendes automatisches Handelssystem basierend auf Price-Action-Analyse!

Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. 7 Set-Dateien stehen zur Verfügung!

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Die Handelsidee basiert auf dem bekannten und leistungsstarken Price-Action-Muster OutsideBar!

Der Price Action OB EA ist eine sehr gute Investition – er wird Ihnen jahrelang gute Ergebnisse liefern. Alle Set-Dateien haben eine positive mathematische Gewinnerwartung!

Funktionen des Handelssystems:
- Das System verschwendet kein Geld durch hohe Kommissionen wie viele Scalper.
- Keine engen Spread-Anforderungen – der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.
- Das System verwendet keine riskanten Grid-Methoden.
- Der EA verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.
- Jeder Trade verfügt über Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP), die für den Broker nicht sichtbar sind.
- SL und TP sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.
- Der Kompensationsmodus ist in den EA-Einstellungen verfügbar.
- Trend- und Oszillatorfilter sind integriert.
- Dynamischer Trailing Stop ist ebenfalls integriert.
- Handelspaare: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Zeitrahmen: D1.
- Betriebszeit: Der EA sucht am Ende einer Kerze nach Einstiegsmöglichkeiten. Wenn das System nach der Bildung der Tageskerze (im D1-Zeitrahmen) keine Orders platziert hat, bedeutet dies, dass keine Einstiegssignale im Chart verfügbar waren.

Installation:
- Öffnen Sie die folgenden sieben empfohlenen Charts: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Wählen Sie in jedem Chart den D1-Zeitrahmen aus.
- Verknüpfen Sie jeden Chart mit dem Expert Advisor.
- Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ auf den Expert Advisor an.
- Der Roboter arbeitet vollautomatisch. Sie müssen ihn lediglich in MT4 installieren und Ihren PC rund um die Uhr laufen lassen (oder alternativ einen VPS verwenden).

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
