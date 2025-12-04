The Ultimate Trading Assistant
- Utilitys
- Abdelhamid Jabour
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
Dies ist eine kostenlose Testversion von RiskPanel Pro, die Testversion läuft am 30.12.2025 ab.
-Visuelle Auftragserteilung mit Risikoberechnung auf Dollarbasis.
-Handelsmanagement.
-lokales Copy-Trading mit lokalem Risiko (jedes Konto verwendet sein lokales Risiko).
-Mobiles Trading mit dem EA (nur schwebende Aufträge -Stop-Aufträge und Limit-Aufträge-).
-Teilgewinnmitnahme.
AnpassbaresSound-basiertes System (anpassbarer Sound für TP1, TP2, TP3, SL, Breakeven).
wenn Sie die volle, unbegrenzte Version mit schnellen Ausführungen und mehr Funktionen wünschen, kaufen Sie die Vollversion auf dem MQL5-Markt:
https://www.mql5.com/en/market/product/152058?source=Site+Profile
