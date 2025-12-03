Macd Confirmation Dashboard

Dies ist das MACD Confirmation Dashboard, das es den Nutzern ermöglicht, Signale über alle Zeitrahmen hinweg zu finden, bei denen die Signale übereinstimmen. Das Dashboard bietet auch ADR, AWR und AMR, um den Nutzern zu ermöglichen, den verbleibenden Bereich für ein Paar zu kennen. Das AI Scoring System befindet sich derzeit in der frühen Entwicklung und wird weiterhin aktualisiert.Dieses Dashboard verfügt auch über einen Trade Executor, der Trades ausführt, wenn Signale empfangen werden. Dies ist jedoch ein separates Produkt, das sich in der Entwicklung befindet und als Ergänzung zum Dashboard verkauft werden soll. Wenn Sie einen frühen Testlauf wünschen, kaufen Sie das Produkt und senden Sie mir eine Nachricht.
Empfohlene Produkte
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
Experten
Das Herzstück des VidyaPearsonFlow-Roboters ist die Synthese zweier Schlüsselprinzipien : adaptive Filterung des Marktrauschens und statistische Analyse der Korrelationen zwischen wichtigen Devisenpaaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Algorithmus, sondern um ein System, das die Harmonie zwischen mathematischer Strenge und der Flexibilität verkörpert, die erforderlich ist, um in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu agieren. Das Wesentliche der M
Quantum Frequency Indicator
Ashraful Alam
Indikatoren
Quantenfrequenz-Indikator (QFI) Der weltweit erste universelle Marktfrequenz-Analysator für MT4 Handeln Sie Forex, Krypto und Aktien mit bis zu 98% Genauigkeit Entdecken Sie den Indikator, der die verborgene Frequenz des Marktes entschlüsselt Nach 14 Jahren Forschung auf dem Gebiet der Marktschwingungen und der Frequenzwissenschaft ist ein revolutionärer Durchbruch gelungen. Der Quantum Frequency Indicator (QFI) liest die interne Frequenz eines jeden Finanzmarktes und generiert ultrapräzis
Boost binary option profesional
Sebastian Alejandro Merino Sepulveda
Indikatoren
Binär & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle) Warten Sie darauf, dass der Preis einen guten (starken) Bereich erreicht, sei es Unterstützung, Widerstand, Angebots- oder Nachfragezone, Fibonacci-Level-Schlüssel, runde Zahl. Wenn Sie die oben genannten Maßnahmen ergreifen, wird es definitiv zu einer Kursumkehr kommen, und Sie werden Ihren ITM bei der ersten Kerze erhalten, was eine 100%ige Effektivität bei der Verfolgung des Trends bedeutet. Es ist sehr wichtig, die fundamentalen Nachrichten auf d
Super Ichi
Sinan Durkan
Indikatoren
Was ist der Super Ichi-Indikator? Super Ichi ist eine fortschrittliche Kombination der Indikatoren Ichimoku Kinko Hyo und SuperTrend. Dieses leistungsstarke technische Analyseinstrument wurde entwickelt, um Markttrends zu erkennen und Handelssignale zu generieren. Was leistet es? Zweistufige Trendanalyse : Verwendet angepasste Versionen der Tenkan-sen- und Kijun-sen-Linien Automatische Signalerzeugung : Zeigt visuelle Markierungen (Pfeile) an Überkreuzungspunkten an Echtzeit-Warnsystem : Liefert
FREE
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indikatoren
PTW NICHT-NACHZIEHENDES HANDELSSYSTEM + HISTOGRAMM Non-Repainting , Non-Redrawing und Non-Lagging Trading System. Macht das Folgende: - Liefert genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte - Scalping, Day- und Swing-Trading - 95% Genauigkeit - Ziele, wo man Gewinne mitnehmen kann. - Zeigt Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Funktioniert bei allen Brokern - Funktioniert bei allen Währungen, CFDs und Aktien - Es platziert keine Trades für Sie, es zeigt Ihnen nur, welche Trades Sie platzier
Free Lotus
Christophe Godart
Indikatoren
Aufgrund des großen Erfolges der limitierten Gratisversion wird die nun preisgünstige LOTUS-Version auch in Zukunft weiter aktualisiert. Optimal für Binäre Optionen und Forex. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Lotus ist 100% rückzahlungsfrei. Die Strategie basiert auf 4 ADX-Parametern, einschließlich Pivot-Punkten und Kerzenmustern. Es ist empfehlenswert, den Pfeil mit einem gleitenden Durchschnitt, Elliot-Wellen-Indikator oder Parabolic SAR zu kombinieren. Das Hauptziel war, es so einfach wi
FXTraderariel Hedgefund Indicator
Ariel Capja
Indikatoren
Dies ist der FXTraderariel Hedgefond Indikator - der beste Indikator, den wir je erstellt haben. Er zeigt verschiedene Levels an, die auch von institutionellen Händlern verwendet werden. Der Indikator zeigt potentielle Take Profit Targets an. Abhängig von den Einstellungen und dem Handelsstil kann er für Scalping oder langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber wir empfehlen, ihn auf H4 und D1 zu verwenden. Pro Trader können ihn auch für
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Pyro Trend ist ein neues Produkt, mit dem Sie die aktuelle Marktphase (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Flaute) erkennen können. Der Indikator ist für alle Daten und Zeiträume anwendbar. Die Mitte der Trendwelle sowie die Ränder sind Orte besonderer Wärme und des Marktverhaltens; bei der Erstellung des Indikators wurde versucht, die genaue Ermittlung der Mitte zu implementieren. Pyro Trend ist ein Trendindikator, der einen originellen Berechnungsalgorithmus verwendet. Dieser Indikator malt Pfe
Trend Pulse One
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Trend Pulse One ist ein Indikator der neuen Generation, der auf einer verbesserten Version des Parabolic SAR basiert und durch Pfeilsignale ergänzt wird. Sein Ziel ist es, den Prozess der Trendanalyse zu vereinfachen und dem Händler klare, visuell verständliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bieten. Der Hauptunterschied zum Standard-SAR besteht darin, dass Trend Pulse die SAR-Linien durch Pfeile ergänzt, die eine Änderung der Trendrichtung signalisieren. Dies macht den Indikator für die visu
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Indikatoren
Das SFO Trend Racer System ist ein Trendindikator, der vom CEO und Gründer von "Simple Forex Options ", Tevin Marshall , entwickelt wurde. Es dient 6 verschiedene Funktionen in einem. Er zeigt dem Trader sowohl Einstiegs- als auch Ausstiegssignale, sei es ein Take Profit oder ein Stop Loss. Es verwendet auch Trendfilter und Signalbestätigungen, so dass der Händler in der Lage ist, die logischste Entscheidung zu treffen. Trend Racer verwendet verschiedene Filter und spezifische Einstellungen aus
Confluence Pro Indicator
Girish Kurwalkar
Indikatoren
ConfluencePro v2.0 - Ultimativer Confluence-Indikator für Binäre Optionen & Forex Professionelles Multi-Filter-Signalsystem mit Dashboard, Nachrichtenfilter & Echtzeit-Statistiken ConfluencePro v2.0 ist der fortschrittlichste Confluence-basierte Indikator, der jemals auf dem MQL5-Markt veröffentlicht wurde. Er kombiniert 17+ professionelle Filter (Trend, Smart Money Concepts, Marktstruktur, Divergenz, MTF Confirmation, News Events, Volumen, Regime Detection und mehr) in einem einzigen, leicht a
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
OverBought OverSold Average Level Dashboard
Pearly Gianan
Indikatoren
Dies ist ein Dashboard-Indikator, der das durchschnittliche Niveau jedes ausgewählten Währungspaares anzeigt, das gefiltert wird und uns ein Signal für überkauft (>=90%) oder wenn der Preis an der extremen Spitze über 90 liegt, und/oder überverkauft (<=10%) oder wenn der Preis an der extremen Spitze unter 10 liegt, gibt. Für die Berechnung werden die Standardperioden des Relative Strength Index (2 und 9) auf drei verschiedene höhere Zeitrahmen (H4, D1 und W1) angewendet. Dies ändert sich auc
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale auf dem Diagramm des klassischen RVI-Indikators mit einem Alarm an. Der Indikator signalisiert nach Bestätigung der Strategie bei der Eröffnung eines neuen Balkens. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In den Einstellungen können Sie die folgenden Strategien auswählen : Die Hauptlinie kreuzt die Signallinie Die Hauptlinie kreuzt die Nulllinie In den Einstellungen können Sie den Zeitraum des klassischen RVI-Indikators ändern. Ich empfehle Ihnen auch, sic
FREE
Pisces TheProfitZone
Nuttawut Khiawkiri
Indikatoren
Pisces TheProfitZone "Pisces TheProfitZone MT4 Indicator Powered byFxGangster" This indicator will calculate new support and resistant zone everyday, and that give us a trading zone such as thats telling us TP and SL, So it still telling us for where should the price will go reach? Fore Example. Uptrend : If Price can stay upper a Line and price close higher above a Line, then the price will continue go up to reach next Line. Downtrend : If Price can't pass to stay upper a Line and the price
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Linear Trend Predictor – Ein Trendindikator, der Einstiegspunkte und Richtungsunterstützungslinien kombiniert. Funktioniert nach dem Prinzip des Durchbrechens des Hoch-/Tiefpreiskanals. Der Indikatoralgorithmus filtert Marktrauschen und berücksichtigt Volatilität und Marktdynamik. Indikatorfunktionen  Mithilfe von Glättungsmethoden zeigt es den Markttrend und Einstiegspunkte zum Öffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an.  Geeignet zum Bestimmen kurzfristiger und langfristiger Marktbewegungen
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
About
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Über - Forex-Indikator. Dieser Trendindikator wird verwendet, um den aktuellen Trend in der Preisbewegung zu bestimmen, wodurch klar wird, in welche Richtung es besser ist, eine Position zu eröffnen: kaufen oder verkaufen. Der Trendindikator About wird auf dem Chart angezeigt und bewegt sich parallel zum Kurs. Der Forex-Indikator About trend ermöglicht es Ihnen, eine Änderung der Richtung der Preisbewegung rechtzeitig zu erkennen und so die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlustes zu minimiere
Intellectual Price Action
Igor Kryuchkov
Indikatoren
Die Grundlage des Indikators basiert auf meiner Handelsstrategie, nach der ich täglich handele. Ich habe mein System automatisiert, damit es selbstständig auf dem Markt lernen kann. Der Indikator zeigt keine Transaktionen in der Historie des Charts an, da alle Berechnungen des Handelssystems in Echtzeit erfolgen. Unterschiede zu anderen Indikatoren: Berechnungen in Echtzeit Dynamische Take Profits Dynamische Signale Trend-Signale Ideal für Anfänger Beliebige Währungspaare Beliebiger TimeFra
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Valiant Strong Trend
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
"Valiant Strong Trend " - Ihr ultimativer MT4-Signalindikator Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel auf ein neues Niveau zu heben? Der MT4-Signalindikator "Valiant Strong Trend" ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um sich in der komplexen Welt der Finanzmärkte zurechtzufinden. Hauptmerkmale: Präzise Trend-Erkennung : "Valiant Strong Trend" verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Markttrends genau zu erkennen, egal ob sie bullisch oder bearisch sind. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und treff
Cupid Signal Fx
Damrongwit Kongtong
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Umkehrpunkt mit dem Stochastik-Oszillator, überwacht dann den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt und prognostiziert schließlich KAUF- und VERKAUFSsignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD installieren, wird der Indikator den Rückkehrpunkt erkennen, wenn der Stochastik Oszillator ein "Kreuz n
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Ein Indikator für den binären Handel, der auf dem 3MA-Kreuz mit MacD basiert. Er gibt Kauf- und Verkaufssignale bei geöffnetem Balken und führt kein Repaint oder Backpaint durch Der Indikator konzentriert sich nicht auf eine hohe Gewinnrate, da er für den Martingale-Handel konzipiert ist. Der Indikator konzentriert sich auf die niedrigste Verlustsignalanzahl in Folge. Strategie : Die Mindesteinzahlung beträgt 1000 Unite. Wir beginnen den Handel mit 1 Unite (die Handelsgröße beträgt 1 Unite pro 1
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Donchian Channels Indikator für MQL4 vor, ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das darauf abzielt, Ihren Handelserfolg zu steigern. Dieser Indikator besteht aus vier Linien, die die oberen und unteren Grenzen der Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Mit dem Donchian Channels Indikator können Sie potenzielle Ausbrüche und Umkehrungen auf dem Markt leicht identifizieren. Die obere Linie zeigt das höchste Hoch des festgelegten Zeitraums an, wäh
BinaryIndi
Andrey Kravchenko
Indikatoren
Dies ist ein Pfeil-Indikator für binäre Optionen. Er wird nicht neu gezeichnet, die Pfeile verschwinden nicht. Der Indikator implementiert eine optionale Tester für die visuelle Überwachung der Anzahl der Signal-und Win-Rate. Erfordert keine Einstellung oder Anpassung. Funktioniert bei allen Paaren und Gold. Das Signal erscheint am Ende einer Kerze. Der Einstieg erfolgt auf dem nächsten Balken. Optionale Warnung. Für den Handel mit Robotern gibt es eine Einstellung für die Anzahl der Balken in d
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Der MT4-Indikator "Binary Smart Eye" ist darauf ausgelegt, Handelssignale sowohl für binäre Optionen als auch für Forex-Märkte zu liefern, und zwar über eine breite Palette von Zeitrahmen von M1 bis W1. Er verwendet eine proprietäre Strategie, die Trendniveaus, einen intelligenten gleitenden Durchschnitt und optimierte Handelsperioden kombiniert, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Hier ist eine Aufschlüsselung seiner wichtigsten Funktionen: Multi-Timeframe-Analyse: Die Vielseitigk
MSI Indicator
Ailin Zamani
Indikatoren
Was ist der MSI-Indikator? Ein Werkzeug für metatrader4, das Signale gibt Forex Technische Analyse Indikatoren werden in der Regel verwendet, um Preisänderungen auf dem Devisenmarkt zu prognostizieren. durch die Verwendung von Forex-Indikatoren können Händler Entscheidungen über den Markteinstieg und -ausstieg treffen . MSI-Indikator ist einer der genauesten Indikatoren, denen Sie begegnen werden. Merkmale Anwendbar auf alle Forex-Paare von Metatrader4. Nicht wiederholbar 5m,15m,30m,1h Zeitrahme
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Indikatoren
ein Werkzeug für die Arbeit mit binären Optionen identifiziert gut den Trend und mögliche Marktumkehrungen kann für Forex Scalping verwendet werden es funktioniert sehr gut mit binären Optionen, wenn es mit schrägen Ebenen oder Wellenanalyse verwendet wird, wird es ein guter Assistent bei der Bestimmung des Einstiegspunktes sein empfohlene Verfallszeit von 1-15, je nach gewähltem Zeitrahmen das nächste Update wird die Möglichkeit bieten, das Tool anzupassen.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indikatoren
Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit. Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Dual Momentum ist ein moderner Pfeilindikator für MetaTrader 4, der speziell für die genaue Erkennung von Marktumkehrungen und starken Impulsbewegungen entwickelt wurde. Der Indikator basiert auf einer Kombination aus zwei leistungsstarken Oszillatoren - Williams %R und RSI, die es Ihnen ermöglichen, Rauschen zu filtern und zuverlässigere Signale zu generieren. Dadurch zeigt Dual Momentum nur wichtige Einstiegspunkte an, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels am höchsten
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die Stärke des Trends auf allen Zeitskalen erkennen. Er kann für alle Währungspaare verwendet werden. Der Indikator kann in Form einer Spalte angezeigt werden (von links nach rechts): Status kaufen / verkaufen / stark kaufen / stark verkaufen, Stärke des Trends in Prozent, Pips letzte Kerze, Körper Kerze jetzt, verbleibende Zeit, und der Zeitrahmen von M1 bis MN. Informationen, die unter (von links nach rechts): insgesamt Trend Prozent, verkaufen Prozent, kaufen P
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Ein einfacher Indikator, der den Benutzer über RSI-Divergenzen informiert, indem er Nachrichten an ein mobiles Gerät und eine E-Mail sendet. Der Indikator zeichnet 2 vertikale Linien, die zwei RSI-Extrema markieren, die die Divergenz gebildet haben. Sie erhalten die Meldung, öffnen die Charts und treffen eine Entscheidung. Der Indikator zeigt keine früheren Divergenzen an, d.h. wenn Sie ihn zum ersten Mal mit einem Chart verbinden, sehen Sie nichts. Grafiken und Warnungen erscheinen, sobald Dive
Weitere Produkte dieses Autors
MACD Consensus Dashboard Trade Executor
Jerome Tommy Bodden
Utilitys
Dieser Trade Executor ist für den Kauf mit dem MACD Consensus Dashboard gedacht, das Signale generiert und mit dem Trade Executor Trades platzieren kann. Der Trade Executor kommt auch mit einigen Trade-Management-Funktionen wie Rolling Counter, Grid-Management und die Anzahl der Signale pro Trade. Platzieren Sie ihn auf dem Chart und er wird den vom MACD Consensus Dashboard erhaltenen Trade ausführen.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension