Dies ist das MACD Confirmation Dashboard, das es den Nutzern ermöglicht, Signale über alle Zeitrahmen hinweg zu finden, bei denen die Signale übereinstimmen. Das Dashboard bietet auch ADR, AWR und AMR, um den Nutzern zu ermöglichen, den verbleibenden Bereich für ein Paar zu kennen. Das AI Scoring System befindet sich derzeit in der frühen Entwicklung und wird weiterhin aktualisiert.Dieses Dashboard verfügt auch über einen Trade Executor, der Trades ausführt, wenn Signale empfangen werden. Dies ist jedoch ein separates Produkt, das sich in der Entwicklung befindet und als Ergänzung zum Dashboard verkauft werden soll. Wenn Sie einen frühen Testlauf wünschen, kaufen Sie das Produkt und senden Sie mir eine Nachricht.