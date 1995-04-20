Gold Daily ATR Breakout

# Produktname: Gold ATR Pro - Tägliches Ausbruchssystem


**Gold ATR Pro** ist ein spezieller Trendfolge-Indikator, der ausschließlich für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er eliminiert das Marktrauschen, indem er Ausbruchszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert, die auf dem **Tageseröffnungskurs** und der **ATR (Average True Range)**-Volatilität basieren.


Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die sich wiederholen, liefert **Gold ATR Pro** feste, verlässliche Signale, die auf bestätigten Kerzenabschlüssen basieren und sicherstellen, dass das, was Sie auf historischen Charts sehen, genau das ist, was in Echtzeit passiert ist.

## 🚀 Hauptmerkmale

**100% Non-Repainting:** Signale werden nur nach dem Schließen einer Kerze generiert. Sobald ein Pfeil erscheint, verschwindet oder verschiebt er sich nicht mehr. **Daily Open Logic:** Zeichnet automatisch eine **Gelbe Linie** am Startkurs des Tages - dem wichtigsten Niveau für Intraday-Goldhändler. **Volatilitätsbänder:** Berechnet dynamische Kauf- (blau) und Verkaufszonen (rot) basierend auf einem Prozentsatz der täglichen ATR. **Smart Dashboard:** Ein schlankes, dunkles Panel in der oberen rechten Ecke zeigt Echtzeit-Statistiken an: * Täglicher Eröffnungskurs und aktueller Kurs. * Täglicher ATR-Wert


. **ATR Move %:** Zeigt genau an, wie weit sich der Preis von der Eröffnung entfernt hat (z.B. "Moved 45% of Daily ATR"). * **Multi-Alarm-System:** Verpassen Sie nie einen Handel mit sofortigen Pop-ups, Mobile Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen.


### 📊 Wie es funktioniert


Die Strategie basiert auf dem Konzept des "Daily Breakout". Gold konsolidiert sich oft um den täglichen Eröffnungskurs, bevor es sich für eine Richtung entscheidet. 1. **Die neutrale Zone:** Der Bereich zwischen der blauen und der roten Linie ist die "No Trade Zone". 2. **Das Kaufsignal:** Wenn eine Kerze **über dem blauen oberen Band** schließt, deutet dies darauf hin, dass die Käufer den Preis deutlich von der Eröffnung weggedrückt haben, und zwar mit genügend Volatilität, um einen Trend zu unterstützen. 3. **Das Verkaufssignal:** Wenn eine Kerze **unter dem roten unteren Band** schließt, bedeutet dies, dass die Verkäufer die Kontrolle übernommen haben.


### ⚙️ Eingabeparameter * **ATR_Periode:** Die Anzahl der Tage zur Berechnung der durchschnittlichen Volatilität (Standard: 14). **ATR_Multiplikator:** Die Empfindlichkeit der Bänder. *0.25 - 0.30:* Aggressives Scalping (empfohlen für Gold). * 0.50:* Konservatives Daytrading. * **Anzeigeeinstellungen:** Schalten Sie das Dashboard ein/aus, ändern Sie die Farben oder passen Sie den X/Y-Versatz an Ihren Bildschirm an. * **Alerts:** Aktivieren/Deaktivieren von Popups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails.

## 💡 Handelsempfehlungen * **Symbol:** XAUUSD (Gold). * **Zeitrahmen:** Beste Ergebnisse auf **M30** und **H1**. (Kann auf M15 für Scalping während der London/NY Überschneidung verwendet werden). **Stop Loss:** Empfohlen knapp unter der Daily Open-Linie oder dem vorherigen Swing-Tief. **Gewinnmitnahme:** Ziel 1:1 oder 1:2 Risiko-Belohnung, oder Ausstieg, wenn das Dashboard eine "überzogene" ATR-Bewegung anzeigt (z. B. >80%).


**Format für MQL5 Market:** * **Logo:** (Verwenden Sie das im vorherigen Schritt erstellte "Au"-Logo). **Screenshots:** Laden Sie das Chartbild hoch, das Sie mir gezeigt haben, und stellen Sie sicher, dass das Dashboard in der Ecke sichtbar ist.


