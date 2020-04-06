SR Sniper EA: Meistern Sie den Goldmarkt mit Präzision

Sind Sie es leid, den ganzen Tag auf Charts zu starren und auf das perfekte Setup zu warten? Fürchten Sie sich davor, mit einem geplatzten Konto aufzuwachen, das durch riskante Trading-Bots verursacht wurde?

SR Sniper EA ist Ihre Lösung. Dieser Expert Advisor wurde speziell für das hochvolatile Umfeld von Gold (XAUUSD) entwickelt und kombiniert die klassische Logik von Support & Resistance mit fortschrittlichen Momentum-Filtern, um den Markt wie ein Scharfschütze zu betreten - ein Schuss, ein Kill.

Warum SR Sniper EA anders ist:

🛡️ 100% sichere Strategie (kein Martingale, kein Grid): Vergessen Sie den Stress der gefährlichen Erholungsstrategien. SR Sniper EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Systeme, die Ihr gesamtes Kapital aufs Spiel setzen. Er verwendet eine saubere, Stop-Loss geschützte Logik für jeden einzelnen Handel.

Vollständig optimiert für Gold (M5): Dieser EA ist speziell für den M5-Zeitrahmen von Gold optimiert und fängt die kurzfristigen Volatilitätsausbrüche ein, für die der XAUUSD bekannt ist. Es handelt sich um einen reinen Plug-and-Play-EA, den Sie an Ihren Chart anhängen können und der sofort einsatzbereit ist. Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

📉 Intelligentes Risikomanagement: Schützen Sie Ihr Kapital mit unserer eingebauten Daily Cut Loss-Funktion. Sie definieren den maximalen Prozentsatz, den Sie bereit sind, an einem einzigen Tag zu verlieren. Wenn diese Grenze erreicht ist, stoppt der EA den Handel sofort, um Ihr Guthaben für morgen zu erhalten.

🚀 Dynamisches Gewinn-Locking: Der Markt bewegt sich schnell, und SR Sniper tut es auch. Er nutzt einen intelligenten ATR Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, und stellt so sicher, dass Sie das maximale Potenzial aus jedem Trend herausholen.

🧠 Trend-Filterung: Mit einer Kombination aus EMA (Exponential Moving Average) und CCI (Commodity Channel Index) filtert der EA schlechte Signale heraus und stellt sicher, dass Sie nur in Richtung des vorherrschenden Trends handeln.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Einstellbare Eingabeparameter

Obwohl SR Sniper EA sofort einsatzbereit ist, kann er vollständig an Ihren persönlichen Handelsstil angepasst werden:

RisikoProzentsatz: Berechnet automatisch Ihre Losgröße basierend auf einem Prozentsatz Ihres Eigenkapitals. Setzen Sie auf 0, um feste Lots zu verwenden.

Lose: Definieren Sie eine feste Losgröße, wenn Sie eine manuelle Kontrolle über das Volumen bevorzugen.

StartStunde & EndStunde: Legen Sie genau fest, wann der EA handeln darf (vermeiden Sie z. B. asiatische Sitzungen mit geringer Volatilität).

DailyCutLossPercent: Das "Sicherheitsnetz". Stoppt den gesamten Handel für den Tag, wenn Ihr Kapital um diesen Prozentsatz fällt.

ATRPeriod & ATRThreshold: Volatilitätsfilter, die sicherstellen, dass sich der Markt ausreichend bewegt, um vor dem Einstieg Gewinne zu erzielen.

EMAPeriode & EMA_Zeitrahmen: Die Trendfiltereinstellungen. Der EA prüft den Trend auf höheren Zeitrahmen (z. B. Daily), um Sie auf der richtigen Seite des Marktes zu halten.

ATR_Trailing_Periode & Multiplikator: Steuert, wie eng oder locker der Trailing-Stop dem Kurs folgt, um Ihre Gewinne zu sichern.

DayRange: Berechnet die durchschnittliche Tagesspanne, um realistische Take-Profit-Ziele zu bestimmen.

CCIPeriod & SRLookback: Die wichtigsten "Sniper"-Einstellungen zur Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsausschlägen.

Hören Sie auf zu zocken. Fangen Sie an, mit Präzision zu handeln.

SR Sniper EA jetzt herunterladen!