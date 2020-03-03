Hedge Martingale Mr M

Hedge Martingale Mr M: Das dynamische Hedging-Grid-System

Normaler Preis: ~~USD 1,899~~ EINFÜHRUNGSRABATTPREIS: USD 999

Hedge Martingale Mr M ist ein hochentwickelter Expert Advisor, den ich entwickelt habe, um Preisschwankungen mit einer robusten Kombination aus Hedging-, Martingale- und Grid-Strategien auszunutzen. Ich habe diesen EA für Händler entwickelt, die durch strukturiertes, automatisiertes Risikomanagement bei stabilen Währungspaaren ein hohes Renditepotenzial anstreben.

*DM Me für die .set-Dateien

🧠 Kernstrategie: Hedging, Martingale und Gittersynergie

Hedge Martingale Mr M arbeitet nach dem Prinzip der Mean Reversion, d.h. er gedeiht in Märkten, in denen der Preis dazu tendiert, im Laufe der Zeit zu seinem Durchschnitt zurückzukehren.

  1. Proprietäre Einstiegslogik: Der EA initiiert den Handelszyklus auf der Grundlage eines genau berechneten Abweichungssignals. Dadurch wird sichergestellt, dass der erste Handel erst dann eröffnet wird, wenn sich der Kurs deutlich von seiner jüngsten Spanne entfernt hat, wodurch das System für eine wahrscheinliche Umkehr positioniert wird.

  2. Adaptives Gittersystem: Wenn sich der anfängliche Handel gegen die Position bewegt, verwendet der EA den Grid-Mechanismus, um nachfolgende Handelsgeschäfte zu platzieren. Der Abstand und die Schrittweite für diese Trades sind vollständig anpassbar und werden unabhängig für KAUF- und VERKAUFsrichtungen festgelegt. Diese Flexibilität ermöglicht es dem EA, einzigartige Volatilitätsprofile für steigende und fallende Märkte zu verwalten.

  3. Separate Martingale-Engine: Um eine effiziente Erholung zu gewährleisten, enthält der EA eine progressive Martingale-Geldmanagementstrategie. Er verwendet einen leistungsstarken Lot-Multiplikator, der unabhängig für die BUY- und SELL-Klammern verfolgt wird. Wenn eine Reihe von Positionen mit Gewinn geschlossen wird, wird die Losgröße für diese spezifische Richtung zurückgesetzt, wodurch das Risiko für den nächsten Zyklus kontrolliert wird.

  4. Absicherungsschutz: Der EA ist in der Lage, gleichzeitig BUY- und SELL-Grids auszuführen und bietet somit Hedging-Möglichkeiten. Dieser inhärente bidirektionale Ansatz hilft bei der Stabilisierung des Eigenkapitals während schwankender Bewegungen.

🎯 Ausstieg und Risikomanagement: Meine Sicherheitsprotokolle

Das erfolgreiche Funktionieren einer Martingale-Strategie hängt vollständig von den Ausstiegs- und Risikokontrollen ab:

  • Bracket Take Profit (TP): Der EA berechnet den gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs aller Positionen innerhalb eines einzelnen Brackets (alle Käufe oder alle Verkäufe). Sobald sich der Markt in die gewünschte Richtung bewegt und diesen Durchschnittspreis plus ein konfigurierbares Ziel überschreitet, wird der gesamte Bracket mit Gewinn geschlossen, wodurch die Marge frei wird und das Martingale-Los für diese Seite zurückgesetzt wird.

  • Ultimate Money Stop Loss: Ein nicht verhandelbares Sicherheitsnetz. Der EA überwacht kontinuierlich den gesamten schwebenden Gewinn/Verlust über alle aktiven Positionen. Wenn der kumulative schwebende Verlust den benutzerdefinierten Schwellenwert erreicht, führt der EA eine sofortige Aktion "Alle schließen" aus, die das verbleibende Kapital schützt und das gesamte Handelssystem zurücksetzt.

📝 Backtest-erprobte Leistung

Die Leistung und Stabilität von Hedge Martingale Mr M wurde über einen langen Zeitraum hinweg rigoros getestet:

Die zur Verfügung gestellten detaillierten Backtest-Ergebnisse umfassen fast 6 Jahre, von 2020 bis Ende 2025, und bestätigen die Konsistenz der Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen. Die Tests wurden unter Verwendung der hochwertigen Tick-Datenumgebung des Brokers Darwinex durchgeführt.

🛑 Wichtige Schlussfolgerung und Empfehlungen für Paare (Pflichtlektüre)

Aufgrund der Natur der Martingale-Grid-Strategie erfordert sie spezifische Marktcharakteristika und Kapitalmanagement:

  • ✅ Ideale Paare: Ich halte diesen EA für sehr effektiv bei stabilen, mittelwertumkehrenden Hauptwährungspaaren wie EURUSD, USDJPY und AUDUSD.

  • ❌ Vermeiden: Ich rate strikt davon ab, diesen EA bei stark tendierenden oder extrem volatilen Instrumenten wie XAUUSD (Gold), Indizes oder exotischen Paaren einzusetzen.

Trader Alert: Martingale-Strategien bergen von Natur aus ein hohes Risiko. Ich empfehle dringend, die detaillierten Backtest-Ergebnisse gründlich zu prüfen, um das erforderliche Eigenkapitalpolster, insbesondere den maximalen historischen Drawdown, vor dem Einsatz zu verstehen.


