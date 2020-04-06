🌟 SWING HUNTER PRO EA: Deine goldene Chance! 💰

Sind Sie bereit, Ihre Erfahrung im Goldhandel vom Rätselraten in Präzision zu verwandeln? Der SWING HUNTER PRO EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Swing-Moves zu jagen, insbesondere auf dem volatilen XAUUSD (Gold) Markt.

Es wurde für Händler entwickelt, die Beständigkeit, diszipliniertes Risikomanagement und intelligente Automatisierung verlangen. Verabschieden Sie sich vom emotionalen Handel und freuen Sie sich auf eine leistungsstarke Strategie, die 24/5 für Sie arbeitet!

✨ Wichtigste Vorteile & Funktionen

Präzise Einstiegssignale: Der EA nutzt eine leistungsstarke Kombination aus dem gleitenden Rumpfdurchschnitt (HMA) für eine starke Trendidentifikation und einem Dual-EMA-Crossover für ein präzises Einstiegs-Timing. Diese Kombination stellt sicher, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn die stärksten Signale zusammentreffen.

Intelligente Trend-Filterung: Ein zusätzlicher, längerfristiger EMA-Filter stellt sicher, dass der EA nur in Richtung des Trends mit höherem Zeitrahmen handelt, wodurch Fehlsignale deutlich reduziert werden und Ihr Kapital geschützt wird.

Dynamisches Risikomanagement: Vergessen Sie feste, riskante Losgrößen! Der EA verfügt über eine probabilistische Lot-Größen-Methode , die Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der Stärke (Wahrscheinlichkeit) des Einstiegssignals skaliert. Je stärker das Signal ist, desto größer ist die berechnete Losgröße (bis zu dem von Ihnen festgelegten Risikolimit), wodurch das Gewinnpotenzial maximiert und gleichzeitig die Kontrolle beibehalten wird.

Fortgeschrittener ATR-basierter Trailing-Stop: Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem intelligenten Trailing-Stop, der erst dann aktiviert wird, wenn der Handel ein signifikantes Gewinnniveau (ein Vielfaches der ATR ) erreicht hat, und der dann dynamisch den Kurs mit einem benutzerdefinierten ATR-Multiplikator nachzieht. Dies hilft, Gewinne während starker Marktbewegungen zu sichern.

Eingebaute Sicherheitsfunktionen: Der EA enthält eine Funktion zur täglichen Verlustbegrenzung , die den Handel für den Tag automatisch beendet und alle offenen Positionen schließt, wenn ein definiertes tägliches Drawdown-Limit erreicht wird. Kein Martingale, kein Grid, keine riskanten Systeme - nur reine, professionelle Preisaktionslogik.

Sofort einsatzbereit für Gold (XAUUSD): Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und schon können Sie loslegen! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie können sofort mit dem Handel beginnen. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



🛠️ Vollständig anpassbare Parameter

Mit dem SWING HUNTER PRO EA haben Sie die Kontrolle. Hier sind die einfachen, effektiven Eingaben, die Sie anpassen können:

Risikoprozentsatz (1,5%): Legt den maximalen Prozentsatz des Eigenkapitals fest, der pro Handel für die automatische Lotberechnung riskiert werden darf. Setzen Sie den Wert auf 0, um ein festes Lot zu verwenden.

Lots (0,1): Die feste Losgröße, die verwendet wird, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

Handelszeiten (0-23): Definiert die aktiven Stunden, in denen der EA nach neuen Einträgen sucht.

ATR-Zeitraum (14) & ATR-Schwelle (0,0015): Wird verwendet, um die Marktvolatilität zu überprüfen, bevor ein Handel durchgeführt wird.

Magische Nummer (99999): Eindeutige Kennung für die Trades des EA.

EMA-Periode (150) & EMA-Zeitrahmen (D1): Parameter für den Trendfilter mit höherem Zeitrahmen.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz (8,0%): Der maximale tägliche Equity Drawdown, bevor der Handel gestoppt wird.

ATR Trailing & Gewinnmultiplikatoren: Feinabstimmung der Funktionsweise des intelligenten Trailing Stops.

Swing Hunter Pro-Parameter (HMA-Periode, schnellere/langsamere EMA): Passen Sie die wichtigsten Trend- und Einstiegsindikatoren an.

