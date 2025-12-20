Precision Pulse Expert Advisor

🚀 PRECISION PULSE EA: Goldhandel neu interpretiert!

Haben Sie genug von komplexen Handelssystemen, die Sie nur verwirren?

Lernen Sie den PRECISION PULSE EA kennen, Ihren neuen, leistungsstarken und dennoch einfachen Begleiter, der speziell für den volatilen Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um mit einer ausgeklügelten Kombination aus EMA-Trendanalyse und Stochastik-Oszillator-Einstiegssignalen hochwahrscheinliche Bewegungen zu erfassen.

Er ist sofort einsatzbereit auf dem M5-Zeitrahmen - hängen Sie ihn einfach an Ihren Gold-Chart an, und schon sind Sie bereit! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Warum sollten Sie sich für PRECISION PULSE EA entscheiden? ✨

Der PRECISION PULSE EA bietet einen strategischen, kalkulierten Ansatz für den Handel, der sich auf nachhaltige Profitabilität und diszipliniertes Risikomanagement konzentriert.

Intelligente Einstiegssignale: Das Kernsystem "Precision Pulse" verwendet drei EMA50-Kursniveaus in Kombination mit dem EMA100 , um den Trend zu bestätigen, und filtert Signale nur dann heraus, wenn ein starker Trend mit einem vom Stochastik-Oszillator angezeigten überkauften/überverkauften Zustand übereinstimmt. Diese Synergie gewährleistet eine hohe Einstiegswahrscheinlichkeit.

Dynamisches Risikomanagement: Es bietet eine flexible Risikoeinstellung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Losgröße automatisch auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Risikos pro Handel zu berechnen, so dass Sie Ihr Kapital nie überbewerten.

Advanced Trailing Stop: Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem ATR-basierten Trailing Stop . Diese dynamische Methode stellt sicher, dass Ihr Stop-Loss erst nach Erreichen eines signifikanten Gewinns (unter Verwendung des ATR_Profit_Multipliers) nachgezogen wird, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

Tägliches Sicherheitsnetz: Die Funktion "Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz " fungiert als leistungsstarkes Drawdown-Limit. Wenn Ihr Eigenkapital an einem einzigen Tag unter einen festgelegten Schwellenwert fällt, schließt der EA automatisch alle Positionen und stoppt den Handel für den Rest des Tages, wodurch Ihr Konto vor übermäßigen Verlusten geschützt wird.

Gebaut für Sicherheit: Entscheidend ist, dass dieser EA keine riskanten Martingale- oder Grid-Handelstechniken anwendet. Ihr Kapital wird durch eine professionelle, regelbasierte Handelsstrategie geschützt.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Schlüsselparameter (Sofort einsatzbereit!)

Der EA wird voroptimiert für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen geliefert. Hier sind die einfachen Parameter, die Sie anpassen können, um Ihre Handelserfahrung zu verfeinern:

RisikoProzentsatz: Der prozentuale Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (z. B. auf 2 % für ein robustes Money Management). Setzen Sie den Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr bevorzugtes tägliches Handelsfenster (z. B. Fokus auf Sitzungen mit hoher Volatilität).

DailyCutLossPercent: Maximaler täglicher Verlustprozentsatz, bevor der EA den Handel für den Tag einstellt.

ATR_Trailing_Multiplikator: Steuert, wie weit der Trailing Stop vom aktuellen Kurs entfernt sein soll (basierend auf ATR).

ATR_Profit_Multiplikator: Bestimmt das Gewinnniveau (in ATR-Einheiten), das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

EMA_Zeitrahmen / EMAPeriode: Der EMA mit höherem Zeitrahmen, der als zusätzlicher Trendfilter verwendet wird (Standard ist D1 für langfristige Trendverzerrungen).

MagischeNummer: Eindeutige ID zur Verwaltung der Trades dieses speziellen EAs.

⏳ Machen Sie den ersten Schritt: Testen Sie den EA noch heute!

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Goldhandel mit einem hochpräzisen Werkzeug zu automatisieren.

Hören Sie auf, nach Gefühl zu handeln. Fangen Sie an, mit PRECISION zu handeln!

➡️ Laden Sie den PRECISION PULSE EA herunter und fügen Sie ihn in Ihren M5-Gold-Chart ein!