Auto SF Pro Scalping EA mz

AUTO SF PRO SCALPING EA – ein vollautomatisches, swapfreies Multi-Pair-Handelssystem für MT4 – sehr sicher und mit stetigem Wachstum.





Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 7 Set_files für 7 Paare verfügbar!









Herausragende Funktionen des EA:

– Kein Rollover-Effekt.

– Keine Swaps.

– Keine Orders von Freitag bis Montag halten, um Kurslücken zu vermeiden.

– Scalping-Techniken.

– Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Order hat einen eigenen festen SL zum Schutz des Kontos.

– Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für Forex-Profis als auch für Einsteiger.

– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren (folgen Sie einfach der einfachen Installationsanleitung unten) und den PC laufen lassen oder einfach einen VPS verwenden.

- Mit präzisem Laufzeitfilter mit einer Genauigkeit von 1 Minute.

- Mit implementierter Zinseszins-Geldverwaltungsmethode.

- Der Mindestkontostand für den Betrieb des Roboters beträgt nur 100 $.

- Zeitrahmen: nur M15.

- Handelspaare: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Laufzeit: Der EA sucht zu Beginn der asiatischen Handelssitzung nach Einstiegssignalen.

- Hebel des Kontos: Jeder Hebel im Bereich von 1:30 bis 1:2000.

- Risikomanagement: 3 % Risiko pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER festes Lot.

- Der EA verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige – sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

- Die Anzeige zeigt auch Kontostand, Eigenkapital und Margen an.

Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden:

0 – für die obere linke Ecke, 1 – für die obere rechte Ecke, 2 – für die untere linke Ecke, 3 – für die untere rechte Ecke.





Installation:

– Das System erfordert ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).

– Öffnen Sie GBPCHF-, GBPAUD-, GBPCAD-, EURCHF-, USDCHF-, EURAUD- und EURCAD-Charts.

– Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jeden Chart.

– Hängen Sie den EA an jeden Chart an.

– Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ für den EA auf jedem Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter „Trading_Flag“ = „true“ ist.

– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen MT4 lediglich auf dem PC (oder VPS) laufen lassen.





WICHTIG!!! Für eine optimale Performance Ihres Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) ist. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone verwenden, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir einfach eine entsprechende Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist die Auswahl eines Kontos mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) sehr wichtig.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.