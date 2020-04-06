Momentum Master Expert Advisor

Momentum Master EA: Erschließen Sie die Macht des Goldhandels! 🚀

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern und starke Bewegungen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu nutzen? Wir stellen Ihnen den Momentum Master EA vor, einen hochentwickelten, sofort einsatzbereiten Expert Advisor, der speziell für den rasanten M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Dies ist kein riskantes, stressiges System. Der Momentum Master EA basiert auf einer reinen Momentum-Strategie - das heißt, kein Martingale, kein Grid, nur intelligente, kalkulierte Einstiege. Er kombiniert mehrere führende Indikatoren - darunter Fast/Slow EMAs, MACD, Stochastic und CCI - um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren und sicherzustellen, dass Sie nur dann einsteigen, wenn das Momentum wirklich auf Ihrer Seite ist.

Hauptvorteile und Merkmale

Präzise Gold-Strategie: Der EA ist sorgfältig für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und bietet Ihnen ein fein abgestimmtes System, das sofort einsatzbereit ist und gehandelt werden kann. Wir haben diesen EA speziell für Exness Handelsbedingungen voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit. Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Intelligentes Risikomanagement: Verabschieden Sie sich von einem übermäßigen Risiko! Das System verwendet eine leistungsstarke Money-Management-Funktion, die automatisch Ihre Losgröße auf der Grundlage eines konfigurierbaren Risikoprozentsatzes und der berechneten Wahrscheinlichkeit des Handels berechnet und so eine disziplinierte und flexible Positionsgröße gewährleistet.

ATR-Volatilitätskontrolle: Durch die Überprüfung der Average True Range (ATR) werden abrupte Kursschwankungen oder eine geringe Volatilität auf intelligente Weise vermieden, so dass Sie nur dann in den Handel einsteigen, wenn genügend Bewegung vorhanden ist, um ein gesundes Gewinnpotenzial zu gewährleisten.

Advanced Trailing Stop: Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem innovativen ATR-basierten Trailing Stop . Dieses System aktiviert den Trailing-Stop erst, wenn ein Handel ein signifikantes Gewinnniveau erreicht (ein Vielfaches der ATR), und lässt Ihre Gewinner laufen, während es Ihr Kapital sichert.

Tägliches Sicherheitsnetz: Handeln Sie mit Zuversicht, indem Sie den täglichen Cut-Loss-Prozentsatz verwenden. Diese wichtige Funktion stoppt automatisch den Handel und schließt alle Positionen, wenn Ihr tägliches Drawdown-Limit erreicht wird, um Ihr Konto vor erheblichen Verlusten zu schützen.

Trend-Bestätigung: Verwendet einen EMA mit höherem Zeitrahmen (D1) als leistungsstarken Trendfilter, der sicherstellt, dass alle Trades an der Hauptmarktrichtung ausgerichtet sind, was die Qualität Ihrer Einstiege erheblich steigert.

Egal, ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



Gebrauchsfertige Parameter

Die folgenden Parameter wurden für Sie konfiguriert und optimiert, aber Sie behalten die Flexibilität, sie nach Bedarf anzupassen:

RisikoProzentsatz: Ihr maximaler Prozentsatz des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren können. Setzen Sie auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

Lose: Eine feste Losgröße, die verwendet wird, wenn Risikoprozentsatz deaktiviert ist (standardmäßig auf 0,1 eingestellt).

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie die spezifischen Stunden des Tages, zu denen der EA handeln darf.

ATRPeriod / ATRThreshold: Steuert die Mindestvolatilität, die erforderlich ist, damit der EA einen Handel in Betracht zieht.

MagischeNummer: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Die Periode und der Zeitrahmen für den Trendfilter mit höherem Zeitrahmen (standardmäßig 150 Perioden D1 EMA).

DailyCutLossPercent: Der maximale prozentuale Drawdown, der vom täglichen Startsaldo erlaubt ist, bevor der Handel gestoppt wird.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Definiert die ATR-Periode und den Multiplikator, die verwendet werden, um den Stop Loss dynamisch in den Gewinn zu verschieben.

ATR_Profit_Multiplikator: Das erforderliche Gewinnniveau (als ein Vielfaches der ATR), um den Trailing-Stop zu aktivieren.

TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen Take-Profit-Levels auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne verwendet werden.

Momentum-Systemparameter (MA, Stochastic, MACD, CCI): Voroptimierte Einstellungen für die zentrale Einstiegslogik.

