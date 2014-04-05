Stochastic RSI Pro

Stochastic RSI Pro : Professioneller Momentum-Konfluenz-Indikator für MT5

Verbessern Sie Ihren Handelsvorteil mit präziser Momentum-Analyse

Der stochastische RSI-Indikator wurde ursprünglich von den quantitativen Analysten Tushar S. Chande und Stanley Kroll im Jahr 1994 entwickelt. Er wurde speziell entwickelt, um eine kritische Einschränkung in der traditionellen RSI-Analyse zu beseitigen: die langen Zeiträume, in denen der RSI zwischen überverkauften und überkauften Niveaus gefangen bleibt, ohne handlungsfähige Signale zu erzeugen.

Diese MT5-Implementierung bietet dasselbe Maß an mathematischer Präzision, das in quantitativen Handelsoperationen weltweit verwendet wird, und stellt Ihnen eine hochentwickelte Zusammenflussschicht zur Verfügung, die Ihren bestehenden Strategierahmen ergänzt.

Warum der stochastische RSI für den modernen Handel wichtig ist

Quantitative Hedgefonds und systematische Händler haben schon lange erkannt, dass einzelne Indikatoren nur selten das gesamte Marktbild erfassen. Der stochastische RSI wurde als erweitertes Sensitivitäts-Tool entwickelt, das stochastische Berechnungen auf RSI-Werte anstelle von Rohpreisen anwendet und damit das schafft, was technische Analysten einen "Indikator eines Indikators" nennen.

Dieser zweischichtige Ansatz hilft bei der Identifizierung von Momentum-Extremen, die dem traditionellen RSI entgehen könnten, insbesondere bei Märkten, die sich in einem Trend befinden und bei denen der RSI über längere Zeiträume erhöht oder gesenkt bleiben kann.

Was dies für Ihren Handel relevant macht:

  • Mean-Reversion-Strategien, die von quantitativen Fonds eingesetzt werden, beinhalten oft RSI und stochastische Oszillatoren, um Extreme in liquiden Märkten zu erkennen.
  • Countertrend-Handelssysteme verwenden häufig Kombinationen aus RSI, Stochastik und ähnlichen Momentum-Tools, um Umkehrbedingungen zu erkennen
  • Statistische Arbitrage-Operationen nutzen Momentum-Indikatoren über mehrere Zeitrahmen und Asset-Korrelationen hinweg

Strategische Anwendungen

Primäre Anwendungsfälle:

1. Confluence Layer für Entry Timing Fügen Sie den Stochastic RSI als Bestätigungsfilter zu Ihrer bestehenden Strategie hinzu. Wenn Ihr Primärsystem ein potenzielles Setup identifiziert, kann der stochastische RSI Ihnen helfen, den genauen Zeitpunkt für den Einstieg zu bestimmen, indem er die Momentum-Ausrichtung bestätigt.

2. Erkennung von Divergenzen Erkennen Sie Momentum-Divergenzen zwischen Kursverlauf und Indikatorverhalten. Wenn der Kurs neue Höchststände erreicht, der Stochastik RSI diese aber nicht bestätigt, kann dies ein Hinweis auf eine mögliche Erschöpfung sein, die es zu beobachten gilt.

3. Verfeinerung von Überkauft/Überverkauft Die 80/20-Stufen liefern häufigere Signale als die 70/30-Schwellen des traditionellen RSI. Die Entwickler haben diese höhere Empfindlichkeit speziell dafür entwickelt, um mehr umsetzbare Signale in einer Handelsspanne zu erzeugen.

4. Expert Advisor Integration Sauberer, effizienter Code, der für die nahtlose Integration in automatisierte Handelssysteme entwickelt wurde. Verwenden Sie ihn als zusätzlichen Filter, um die Gewinnrate, das Risiko-Ertrags-Verhältnis und die Sharpe-Ratio-Metriken in Ihren EAs zu verbessern.

Technische Spezifikationen

Anpassbare Parameter:

  • RSI-Periode (Voreinstellung: 14)
  • Stochastik-Periode (Voreinstellung: 14)
  • %K Glättungsperiode (Voreinstellung: 3)
  • %D Signal Line Periode (Voreinstellung: 3)
  • Auswahl des angewandten Preises

Visuelle Merkmale:

  • Farbcodierte %K-Linie (Dodger Blue)
  • %D-Signallinie (Rot)
  • Vorkonfigurierte Pegel bei 80, 50, 20
  • Sauberes, professionelles Charting
  • Effizientes Rendering für Multi-Timeframe-Analysen

Richtlinien zur Integration

Für diskretionäre Trader: Verwenden Sie den Stochastic RSI zusammen mit Ihrer Preisaktionsanalyse, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder anderen technischen Tools. Der Indikator eignet sich hervorragend, um verfrühte Einstiege zu vermeiden, indem er die Ausrichtung des Momentums bestätigt, bevor Sie Kapital einsetzen.

Für automatisierte Systeme: Der Indikator erzeugt saubere Pufferdaten, die EAs programmatisch lesen können. Integrieren Sie Stochastic RSI-Messwerte als zusätzliche Filterbedingung, um Fehlsignale zu reduzieren und statistische Leistungskennzahlen zu verbessern.

Vorgeschlagene Confluence-Kombinationen:

  • Kursbewegung + Stochastischer RSI + Volumenanalyse
  • Trendindikatoren + Stochastic RSI für Pullback-Einstiege
  • Stochastic RSI für mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung der Ausrichtung
  • Mustererkennung + Stochastic RSI Momentum-Bestätigung

Performance-Überlegungen

Das Hinzufügen eines technischen Indikators zu Ihrer Strategie beeinflusst die Gesamtleistung des Systems. Der Stochastic RSI wurde entwickelt, um die Leistung potenziell zu verbessern:

Verbesserung der Gewinnrate: Durch das Herausfiltern von Geschäften unter ungünstigen Momentum-Bedingungen können Sie die Zahl der Verlustgeschäfte reduzieren, die durch verfrühte Eingänge entstehen.

Risiko-Ertrags-Optimierung: Ein besseres Einstiegs-Timing kann zu einer besseren Platzierung des Stopps im Verhältnis zu den Gewinnzielen führen, wodurch sich Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis im Laufe der Zeit verbessern kann.

Statistische Metriken: Systeme, die Momentum Confluence einbeziehen, weisen häufig verbesserte Sharpe- und Sortino-Ratios auf, indem sie die Volatilität der Renditen durch eine bessere Handelsauswahl reduzieren.

Hinweis: Das Verhalten der Indikatoren in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden.

Was Sie bekommen

Professionelles Tool mit :

  • Effiziente Pufferverwaltung für optimale Leistung
  • Angemessene Fehlerbehandlung und Parametervalidierung
  • Kompatibel mit Strategy Tester für Backtesting
  • Keine DLL-Abhängigkeiten oder externe Aufrufe

Sofortige Bereitstellung:

  • Installation direkt vom MQL5 Market
  • Funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen
  • Kompatibel mit jeder MT5-Plattform eines Brokers
  • Inklusive Updates, sobald Verbesserungen veröffentlicht werden

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Systematische Trader: Diejenigen, die mechanische Handelssysteme aufbauen oder verfeinern und zuverlässige Momentum-Indikatoren für die Signalgenerierung und -filterung benötigen.

Diskretionäre Trader: Aktive Händler, die zusätzliche Bestätigungsinstrumente zur Unterstützung ihrer manuellen Analyse und zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegszeitpunkts suchen.

EA-Entwickler: Programmierer, die Expert Advisors erstellen und einen bewährten Momentum-Indikator mit einem effizienten Algorithmus für schnelle Parameter-Sweeps und zuverlässige Pufferdaten suchen.

Multi-Strategy-Händler: Trader, die mehrere Systeme betreiben und konsistente, professionelle Tools für verschiedene Ansätze und Zeitrahmen benötigen.

Wichtige Informationen

Dieser Indikator ist ein Werkzeug für die technische Analyse. Er tut es nicht:

  • Unabhängig Handelssignale zu generieren
  • Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen
  • Er ersetzt keine umfassende Strategieentwicklung
  • Garantiert keine Handelsergebnisse oder Rentabilität

Der stochastische RSI ist als Hilfsmittel konzipiert, das neben anderen Analysemethoden eingesetzt werden kann. Erfolgreicher Handel erfordert ein angemessenes Risikomanagement, Strategieentwicklung, Backtesting und disziplinierte Ausführung, unabhängig von den verwendeten technischen Werkzeugen.

Installation und Unterstützung

Nach dem Kauf wird der Indikator direkt auf Ihrer MT5-Plattform mit 5 Aktivierungen installiert. Nutzen Sie den Bereich Produktkommentare für technische Fragen oder Klärungen zur Implementierung.

Erste Schritte:

  1. Vom MQL5-Markt installieren
  2. Zu einem beliebigen Chart hinzufügen
  3. Parameter für Ihren Zeitrahmen/Strategie anpassen
  4. Backtest-Integration mit Ihren bestehenden Systemen
  5. Einsatz unter Live-Bedingungen mit angemessenem Risikomanagement

Der quantitative Ansatz

Der stochastische RSI stellt einen quantitativen Ansatz für die technische Analyse dar - einen Ansatz, bei dem mathematische Strenge auf praktische Handelsanwendungen trifft. Wenn Sie verstehen, warum dieser Indikator entwickelt wurde und wie professionelle Händler Momentum-Tools in systematischen Rahmen verwenden, können Sie fundiertere Entscheidungen über die Einbeziehung in Ihre eigene Methodik treffen.

Hier geht es nicht darum, einen magischen Indikator zu finden. Es geht um den Aufbau eines kompletten Handelsrahmens, bei dem jede Komponente einem bestimmten Zweck dient. Der stochastische RSI dient als die Momentum-Bestätigungsebene, die viele systematische Ansätze benötigen.

Risikohinweis: Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator ist nur ein Analyseinstrument und garantiert nicht den Erfolg beim Handel. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an, riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren, und testen Sie alle neuen Instrumente gründlich, bevor Sie sie live einsetzen.

Dies ist eine professionelle MQL5-Implementierung des stochastischen RSI-Indikators, der ursprünglich von ( Tushar S. Chande, PhD und Stanley Kroll ) von Hieronymos Junior Starch entwickelt wurde.

Empfohlene Produkte
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
5 (3)
Indikatoren
Beschreibung des Indikators Range Filter Pro ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument für XAUUSD (Gold), das adaptive Preisfilterung mit Volumenanalyse und Marktbeobachtung in Echtzeit kombiniert. Dieser Indikator wurde sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler entwickelt und hilft durch seinen vielschichtigen Ansatz, Trendrichtungen, potenzielle Umkehrungen und bedeutende Marktbewegungen zu erkennen. Wichtigste Komponenten 1. dynamischer Bereichsfilter 2. volatilitätsangepasst
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA - Trend-Validierung & Risikokontrolle Prop Firm Killer EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die ihre Performance in Prop Firm-Konten maximieren möchten. Durch die Kombination von fortschrittlichem Risikomanagement, Trendvalidierung und sitzungsbasierter Handelskontrolle optimiert er jeden Handel und schützt gleichzeitig Ihr Kapital. Hauptmerkmale Kontoverwaltung: Verfolgen Sie den Kontostand, überwachen Sie wichtige Ereignis
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indikatoren
Der RSI-Indikator mit gleitenden Durchschnitten kombiniert den klassischen Relative Strength Index mit anpassbaren gleitenden Durchschnitten und bietet so tiefere Einblicke in die Marktdynamik und Trendrichtung. Durch die Glättung der RSI-Kurve mit kurz- und langfristigen Durchschnitten können Händler echte Umschwünge besser von Störungen unterscheiden. Dieses Tool hebt überkaufte und überverkaufte Niveaus hervor, deckt Divergenzen zwischen Preis und Momentum auf und bestätigt Einstiegs- oder Au
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Indikatoren
Candle Color Trend kombiniert das Beste aus Price Action , Directional Movement und Divergenz/Konvergenz-Analyse und ist eine einfache und zuverlässige Methode zur Identifizierung der Trendrichtung. Der Indikator malt die Kerzen automatisch gemäß der Annahme, dass ein Aufwärtstrend durch Preise definiert wird, die eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs bilden. Im Gegensatz dazu wird ein Abwärtstrend durch Preise definiert, die eine Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs bilden
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
CoioteCandlePVA
Alexandre Moraes De Souza Lima
5 (1)
Indikatoren
Kerze mit Volumen-Preis-Analyse (VPA) Färbung nach den Definitionen von Anna Coulling, Sie können Höhepunkt und steigende Perioden, extremen Faktor und steigenden Faktor konfigurieren. Sie können reales Volumen oder Tick-Volumen verwenden. Die VPA berücksichtigt die Veränderung des Preises durch das Volumen während des Zeitraums und zeigt an, ob eine Bewegung an Dynamik gewinnt, ihren Höhepunkt erreicht hat oder nicht mehr von Interesse ist.
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experten
The RSI Engine EA ist ein automatisierter Handelsroboter für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform, entwickelt von SPLpulse. Seine Kernfunktion ist die Ausführung von Handelsstrategien basierend auf Signalen des Relative Strength Index (RSI) Indikators. Der EA ist hochgradig konfigurierbar und ermöglicht es dem Benutzer, aus mehreren RSI-basierten Einstiegsstrategien zu wählen, Bestätigungsfilter anzuwenden und Trades mit spezifischen Risikoparametern zu verwalten. Handelsstrategien & Signale Die Log
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Market Sessionsync
Darko Licardo
Indikatoren
Market Sessionsync** ist ein hochmoderner Indikator für Handelssitzungen, der Ihre Handelserfahrung durch eine visuelle Aufschlüsselung des Tagesrhythmus des Marktes verbessert. In einem kompakten Fenster, das sich über Ihren Chart legt, bietet dieser Indikator ein sekundenschnelles Verständnis der aktuellen Handelssitzung: Grundlegende Einstellung: Stellen Sie die Differenz zwischen Ihrer Ortszeit und der Zeit Ihres Brokers ein, aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit (DST), stellen S
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
LT Nrtr
BacktestPro LLC
Indikatoren
Wir stellen den leistungsstarken NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator vor - ein unverzichtbares technisches Werkzeug für Trader, die Trendumkehrungen erkennen und effektive Trailing-Stop-Levels setzen möchten. Entwickelt von Nick Rypock, verfügt dieser Indikator über einen einzigartigen Algorithmus, der sich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anpasst und somit eine wertvolle Ergänzung für das Repertoire eines jeden Traders darstellt. Hier sind die beiden beliebtesten Wege,
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Ichimoku with alert
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Ichimoku-Indikator mit Alarm; akustischer Alarm, E-Mail-Alarm, Push-Alarm Sie können die Einstellungen nach Belieben aktivieren oder deaktivieren Bei einer Kreuzung von Tenkansen und Kijun erhalten Sie einen Alarm Bei einer Kreuzung zwischen Senkouspan A und Senkouspan B erhalten Sie einen Alarm Erschwingliche Toneinstellungen Möglichkeit, die Parameter des Ichimoku-Indikators zu ändern
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Indikatoren
Der Day Direction Scanner ist ein Indikator, der die Richtung der aktuellen Kerze in den Zeiträumen 1 Tag, 4 Stunden, 1 Stunde, 15 Minuten und 5 Minuten nutzt, um die Marktrichtung zu bestimmen. Konvergieren alle Kerzen in eine Richtung, zeigt der Indikator an, ob der Tag bullisch oder bärisch ist oder ob keine klare Richtung erkennbar ist. Er ist hilfreich, um sich im Tagesverlauf einen Überblick über die Marktrichtung zu verschaffen. Funktionen: – Funktioniert für alle Währungspaare, Indize
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten， Er unterstützt auch verschiedene Devisentransaktionen， DEMO version，modleling must choose " Every tick based on real ticks" ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool für den MetaTrader 5 (MT5). Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysie
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO ist ein nicht neu zeichnender (Non-Repainting) Indikator, der die Marktrichtung anzeigt. Er identifiziert Trendwenden sowie erste und wiederholte Einstiege großer Marktteilnehmer. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Ebenen höherer Zeiteinheiten dar. Die Daten werden nicht neu berechnet und bleiben nach dem Schluss jeder Kerze im Chart sichtbar. Fordere per privater Nachricht einen ausführlichen PDF-Leitfaden mit Strategie-Beispielen an
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Weitere Produkte dieses Autors
Technical Ratings Indicator MT5
Hieronymos Junior Starch
Indikatoren
Technische Bewertungen für MT5 Ein Multi-Indikator-Analyse-Dashboard, das aggregierte technische Signale direkt auf Ihren MetaTrader 5-Charts anzeigt. Dieser Indikator berechnet Kauf-, Verkaufs- und neutrale Signale aus 11 Oszillatoren, 15 gleitenden Durchschnitten und klassischen Pivot-Punkten und stellt sie in einem einzigen organisierten Panel dar. Was er tut Technical Ratings analysiert mehrere technische Indikatoren gleichzeitig und stellt deren Konsens als klare Handelssignale dar. Anstat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension