Trend Correction Pro Histogram m

Crypto_Forex Indikator „Trend Correction Pro Histogram“ für MT4, kein Nachzeichnen!





- Das Trend Correction Pro Histogram kann in zwei Farben dargestellt werden: Rot für einen Abwärtstrend und Blau für einen Aufwärtstrend.

- Sieben aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe signalisieren den Beginn eines neuen Trends.

- Der Trend Correction Pro Histogram Indikator wurde mit dem Hauptziel entwickelt, Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

- Er verfügt über den Parameter „Periode“, der die Sensitivität des Indikators bestimmt.

- Mit integrierten Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PCs.

- Der Indikator verfügt über eine Informationsanzeige, die die aktuellen Spreads und Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Spread- und Swap-Anzeige kann an jeder beliebigen Stelle im Chart platziert werden.

- Der Trend Correction Pro Histogram kann als einfaches, aber profitables Handelssystem genutzt werden. Siehe unten:





ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES Indikators:

1) Prüfen Sie, ob mindestens 7 aufeinanderfolgende Histogrammsäulen die gleiche Farbe haben. Dies signalisiert den Beginn eines neuen Trends. Im untenstehenden Bild sind beispielsweise mehr als 7 blaue Säulen zu sehen.

2) Warten Sie, bis eine Säule mit der entgegengesetzten Farbe erscheint (in unserem Fall rot), die direkt im Anschluss wieder blau wird. Dies bedeutet, dass es sich um eine Trendkorrektur handelte.

3) Eröffnen Sie eine Long-Position, sobald eine blaue Säule erscheint, nachdem zuvor eine rote Säule erschienen ist. Dies bedeutet, dass die Position nach der Korrektur in Richtung des Haupttrends eröffnet wurde.

4) Legen Sie Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) fest (siehe Abbildungen). Der TP sollte mindestens dreimal so groß wie der SL sein. So erzielen Sie selbst bei einer Gewinnquote von nur 30 % einen Gewinn.

5) Gehen Sie bei Sell-Trades (Short-Trades) umgekehrt vor (siehe Abbildungen).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.