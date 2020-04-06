🚀 Maximieren Sie Ihren Goldhandel mit TRIPLE CANDLE TREND EA! 🚀

Sind Sie bereit, den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren? Wir stellen Ihnen den TRIPLE CANDLE TREND EA vor, einen fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Bewegungen mit einer einzigartigen, bestätigten Trendstrategie zu erfassen. Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln!

Dies ist nicht Ihr typischer, riskanter Roboter. Unser EA basiert auf einer reinen Preisaktions- und Trendfolgemethodik. Er vermeidet Martingale- und Grid-Techniken und konzentriert sich stattdessen auf hochwahrscheinliche Setups, die von mehreren Indikatoren unterstützt werden. Dies bedeutet ein sichereres, nachhaltigeres Wachstum für Ihr Konto.

✨ Wichtigste Vorteile und Funktionen:

Triple Confirmation Entry: Der EA wartet auf ein seltenes und starkes Muster aus drei aufeinanderfolgenden Kerzen , das mit MACD, Stochastik und einem EMA-Filter mit hohem Zeitrahmen übereinstimmt. Dieser strenge Bestätigungsprozess stellt sicher, dass Sie nur bei den stärksten Trendsignalen in den Markt einsteigen.

Intelligentes Geld-Management: Ihr Risiko wird dynamisch verwaltet! Der EA berechnet die perfekte Positionsgröße auf der Grundlage Ihres Risikoprozentsatzes und der Signalwahrscheinlichkeit . Ein zuverlässigeres Signal führt zu einer besseren Losgröße, die Ihre Rendite optimiert und gleichzeitig Ihren Drawdown kontrolliert.

Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv. Der Trailing-Stop wird nur aktiviert, wenn die Position ein signifikantes Gewinnziel erreicht, das durch ein Vielfaches der Average True Range (ATR) definiert ist. Er folgt dem Markt dann auf intelligente Weise unter Verwendung der ATR, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Trend fortsetzt.

Eingebaute Risikokontrolle: Seelenfrieden ist das A und O. Die Funktion "Daily Cut Loss Percentage " stoppt automatisch den Handel und schließt alle offenen Positionen für den Tag, wenn Ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, um Ihr Kapital vor übermäßigen Verlusten zu schützen.

Optimiert für Gold (XAUUSD): Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und beginnen Sie zu handeln! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5-Chart, und Sie können sofort mit dem Handel beginnen. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Gebrauchsfertige Parameter:

Der TRIPLE CANDLE TREND EA ist auf Flexibilität ausgelegt, so dass Sie sein Verhalten fein abstimmen können. Hier sind die wichtigsten einstellbaren Parameter:

RisikoProzentsatz: Der Prozentsatz des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren. Setzen Sie ihn auf 0, um das Risikomanagement zu deaktivieren und feste Lots zu verwenden.

Lose: Ihre feste Losgröße , wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest, um sich auf die volatilsten Zeiten des Marktes zu konzentrieren.

TäglicherVerlustabschlagProzent: Der maximale tägliche Cut-Loss-Prozentsatz , bevor der EA für den Tag stoppt.

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird für einen Volatilitätsfilter verwendet, um den Handel in stagnierenden Märkten zu verhindern.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Legt die Periode und den Zeitrahmen für den EMA-Trendfilter fest (z. B. D1 für tägliche Trendverzerrungen).

ATR Trailing & Gewinnmultiplikatoren: Legen Sie fest, wie eng und wie früh der ATR-basierte Trailing-Stop aktiviert und nachgezogen wird.

TagBereich: Legt die Anzahl der Tage fest, die zur Berechnung des Take-Profit-Ziels auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Bewegung verwendet werden.

Dreifach-Kerzen-Trendindikatoren: Beinhaltet FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod (für MACD) und KPeriod, DPeriod, Slowing (für Stochastic) zur Anpassung der Hauptsignalindikatoren.

👇 Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Trading!

Der TRIPLE CANDLE TREND EA bietet einen strukturierten, trendfolgenden Vorteil auf dem volatilen Goldmarkt.

Laden Sie den TRIPLE CANDLE TREND EA jetzt herunter und schöpfen Sie Ihr Potenzial im Goldhandel aus!

