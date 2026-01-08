LVN Crypto BTC Strategy

Es ist ein automatisches Handelssystem, das auf LVN-Simulationen(Low Volume Node) basiert. Es sucht nach Preiszonen, in denen das Handelsvolumen ungewöhnlich niedrig ist - dies sind Bereiche, in denen sich der Preis aufgrund geringer Widerstände schnell bewegen kann.
weniger Widerstand.

Die Strategie simuliert eine CVD-Analyse (Cumulative Volume Delta), die den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Kursniveaus verfolgt. Wenn sie starke aggressive Käufe oder Verkäufe in
Zonen mit geringem Volumen, geht sie in den Handel ein.

Wie funktioniert sie?

1 Analyse des Volumenprofils: Der Bot analysiert den Markt, indem er ein Volumenprofil simuliert, das überprüft wird:
- POC (Point of Control) - das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen
- VAH (Value Area High) - obere Begrenzung der Haupthandelsspanne
- VAL (Value Area Low) - untere Grenze der Haupthandelsspanne
- LVN (Low Volume Nodes) - Kursniveaus mit einem Volumen unter 30% des POC
2. einstiegssignal: Der Bot sucht nach aggressiven Kauf-/Verkaufsbewegungen an LVN-Zonen:
- KAUFEN: Wenn starker Kaufdruck in der Nähe von VAL (Unterstützungsniveau) auftritt
- VERKAUFEN: Wenn starker Verkaufsdruck in der Nähe von VAH (Widerstandsniveau) auftritt
3. die Zeitrahmen: Handel auf M15 (15-Minuten) und H4 (4-Stunden) Charts
Die Strategie hat ein strenges Risikomanagement:

Konfiguration der Positionsgröße:
- "Positionsgröße in % der Einlage" (DepoRiskPercent):
Steuert die Basis-Positionsgröße als Prozentsatz Ihres Kontosaldos.
Standard: 10% - Um die Positionsgröße zu erhöhen, erhöhen Sie diesen Wert (z.B. 50% für größere Trades)

- Maximales Kapitalrisiko pro Handel" (MaxCapitalRiskPercent):
Begrenzt den maximalen Verlust bei Stop Loss als Prozentsatz des Gesamtkontos.
Standardwert: 0,1% - Dieser Parameter REDUZIERT die Positionsgröße, wenn das Risiko diese Grenze überschreitet.

Wie sie zusammenarbeiten:
1) EA berechnet zunächst die Positionsgröße auf der Grundlage von DepoRiskPercent (z. B. 25 % des Kontos).
2. prüft dann, ob der potenzielle Verlust bei SL den Wert von MaxCapitalRiskPercent überschreitet
3. wenn das Risiko zu hoch ist, wird die Positionsgröße automatisch reduziert, um innerhalb des Risikolimits zu bleiben

Beispiel mit einem Konto von 10.000 $:
- DepoRiskPercent = 25% → Berechnung der Anfangsposition auf Basis von $2.500
- MaxCapitalRiskPercent = 1,0% → Maximal zulässiger Verlust = $100
- Wenn die berechnete Position bei SL mehr als $100 riskieren würde, wird sie reduziert
- Ergebnis: Positionsgröße wird angepasst, um sicherzustellen, dass SL erreicht wird = max. 100 $ Verlust (1 % des Kontos)

So erhöhen Sie die Positionsgrößen:
✓ "DepoRiskPercent" erhöhen (z.B. 10% → 20%)
✓ "MaxCapitalRiskPercent" auf sicherem Niveau halten (empfohlen: 0,1-1% - abhängig von Leverage und Größe des Depos)

Um das Risiko pro Trade zu reduzieren:
✓ "MaxCapitalRiskPercent" senken (z.B. 0,1% → 0,6%)
✓ Dies reduziert automatisch die Positionsgrößen, um das Risiko zu verringern.

Zusätzlicher Schutz:
- Tägliches Handelslimit: Maximal n Trades pro Tag
- Spread-Filter, um den Handel während hoher Spread-Bedingungen zu vermeiden
- Session-Filter (z.B. Handel hauptsächlich während der Londoner und NY-Session)
- Positionsmanagementsysteme durch Änderung der SL


---
In einfachen Worten: Dieser Bot versucht, "dünne Luft"-Preiszonen zu finden, in denen wenig gehandelt wird, und wartet darauf, dass ein starker Kauf- oder Verkaufsdruck entsteht, um dann in der Erwartung, dass sich der Preis schnell durch diese Zone bewegt, einzusteigen

Zone mit geringem Volumen.


-----------------------------------------------------------------

Haftungsausschluss: Handel und Investitionen in Finanzmärkte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Der Autor und der Entwickler dieses automatisierten Handelsroboters sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, Schäden oder andere Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung dieser Software erfolgt auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen.

