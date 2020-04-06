✨ Entfesseln Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Easy Scalp System Pro EA! 🚀

Sind Sie bereit, den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren? Der Easy Scalp System Pro EA ist ein hochentwickelter, voroptimierter Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Scalping-Trades auf Gold (XAUUSD) mit chirurgischer Präzision auszuführen. Er wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Kontrolle und Seelenfrieden verlangen.

Dies ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist Ihr automatischer Vorteil, der für den M5-Zeitrahmen (5 Minuten) entwickelt wurde. Sie können ihn an Ihren Chart anhängen und sofort mit dem Testen beginnen!

🔥 Hauptvorteile & Eigenschaften

Präzise Scalping-Strategie: Dieser EA verwendet eine leistungsstarke Kombination aus drei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) (Fast, Medium, Slow) für eine robuste Trenderkennung und ein individuelles MACD-Signal für präzises Einstiegs-Timing. Es wird nur gehandelt, wenn ein hohes Vertrauen besteht, was Ihnen in volatilen Märkten einen Vorteil verschafft.

Trendbestätigungsfilter: Ein EMA-Trend-Filter auf hohem Niveau (täglicher - D1-Zeitrahmen) wird verwendet, um sicherzustellen, dass Trades nur in Übereinstimmung mit der Hauptmarktrichtung ausgeführt werden, um Trades gegen die vorherrschende Strömung zu verhindern.

Intelligentes Geldmanagement: Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes berechnet und auf intelligente Weise nach der Wahrscheinlichkeit des Signals skaliert . Bei Signalen mit höherem Vertrauen wird eine größere, aber sichere Positionsgröße gewählt.

Advanced ATR Trailing Stop: Schutz und Gewinnmaximierung sind eingebaut! Der EA verfügt über einen ATR-basierten Trailing Stop , der automatisch aktiviert wird, wenn der Handel ein signifikantes Gewinnniveau erreicht (multipliziert mit der ATR), und der Ihre Gewinne dynamisch sichert, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt.

Volatilitätskontrolle: Trades werden nur dann ausgeführt, wenn die Marktvolatilität, gemessen an der ATR (Average True Range) , über einem bestimmten Schwellenwert liegt. So wird sichergestellt, dass der EA nur dann aktiv wird, wenn es ein Potenzial für Bewegungen gibt.

Täglicher Drawdown-Schutz: Schützen Sie Ihr Kapital! Die Funktion "Daily Cut Loss Percentage " stoppt automatisch den Handel für den Tag und schließt alle Positionen, wenn Ihr täglicher Aktienverlust ein voreingestelltes Limit überschreitet, um ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten.

Sicherer Handel: Dieser EA verfolgt einen reinen, direktionalen Handelsansatz und verwendet KEINE riskanten Techniken wie Martingale oder Grid-Systeme.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Anpassbare Steuerung: Eingabeparameter

Der EA ist sofort einsatzbereit, aber Sie können sein Verhalten mit diesen leicht verständlichen Eingaben feinabstimmen:

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (auf 0 gesetzt , um Fixed Lots zu verwenden ).

Lose: Die feste Losgröße, die verwendet werden soll, wenn RiskPercentage deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr bevorzugtes Handelsfenster.

ATRPeriod / ATRThreshold: Zur Filterung der Volatilität.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Die Einstellungen für den Haupttrendfilter (Standard ist ein D1 EMA).

DailyCutLossPercent: Der maximale Verlustprozentsatz, der an einem einzigen Tag zulässig ist ( zum Deaktivieren auf 0 setzen).

ATR-Trailing-Parameter: Steuern den Trailing-Stop-Mechanismus.

Easy Scalp System Pro-Parameter: Feinabstimmung der zentralen Handelslogik (FastEMA, MediumEMA, SlowEMA, MACDFast, MACDSlow, MACDSignal).

📥 Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Goldhandel!

Lassen Sie sich keine Gewinne mehr entgehen. Das Easy Scalp System Pro EA ist Ihre Eintrittskarte zu strukturiertem, diszipliniertem und profitablem Gold-Scalping.

Sind Sie bereit, es in Aktion zu sehen?

Sie können die volle Leistung dieses EAs aus erster Hand testen, bevor Sie sich festlegen. Sie können den EA für einen Monat zu einem sehr niedrigen Preis mieten, um seine Leistung zu überprüfen und Ihr Vertrauen zu gewinnen.

Laden Sie den Easy Scalp System Pro EA herunter und beginnen Sie, intelligenter zu handeln!