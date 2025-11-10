Atlas scalper on gold

4.22
ATLAS SCALPER FÜR GOLD

Professioneller Automatisierter Handel für XAUUSD

🎁 ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT

Kostenloser Zugang bis zum 1. Juni 2026

Erleben Sie die Kraft des professionellen Goldhandels ohne jegliches Risiko oder Verpflichtung.

Wir bieten ATLAS SCALPER FÜR GOLD bis zum 1. Juni 2026 völlig kostenlos an. Dies ist keine Testversion mit eingeschränkten Funktionen – es ist vollständiger, unbeschränkter Zugang zu unserem Premium-EA. Warum? Weil wir zuversichtlich sind, dass Sie den wahren Wert dessen, was wir geschaffen haben, verstehen werden, sobald Sie die Ergebnisse selbst sehen.

Testen Sie es. Vertrauen Sie darauf. Dann entscheiden Sie.

Transformieren Sie Ihren Goldhandel

ATLAS SCALPER FÜR GOLD ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor – es ist ein kampferprobtes Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den XAUUSD-Markt zu erobern. Während die meisten EAs daran scheitern, sich an die einzigartige Volatilität von Gold anzupassen, gedeiht unserer darin.

Aufgebaut auf fortschrittlichen Algorithmen und unterstützt durch rigorose Tests unter verschiedenen Marktbedingungen, wurde dieser EA mit einem Zweck entwickelt: Die legendären Preisschwankungen von Gold in konsistente Handelsmöglichkeiten zu verwandeln.

Ob Sie von inkonsistenten manuellen Handelsergebnissen frustriert sind oder Ihr automatisiertes Portfolio diversifizieren möchten, ATLAS SCALPER FÜR GOLD liefert Handelstechnologie auf institutionellem Niveau direkt auf Ihre MetaTrader-Plattform.

Warum ATLAS SCALPER FÜR GOLD dominiert

🎯 Präzise Gold-Scalping-Strategie

Laserfokus auf XAUUSD M5-Charts – Kein generischer Forex-EA, der für Gold angepasst wurde, sondern von Grund auf speziell dafür entwickelt • Blitzschnelle Ausführung – Erfasst flüchtige Gelegenheiten, die manuelle Trader verpassen • Intelligente Ein-/Ausstiegsalgorithmen – Identifiziert Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit mit chirurgischer Präzision • Anpassungsfähig an Marktbedingungen – Passt sich an seitwärts gerichtete, trendige und volatile Umgebungen an

🛡️ Risikomanagement auf Militärniveau

Mehrschichtige Schutzsysteme – Ihr Kapital wird auf allen Ebenen verteidigt • Dynamische Positionsgrößenbestimmung – Passt die Handelsgröße automatisch basierend auf dem Kontokapital an • Fortgeschrittene Drawdown-Erholung – Entwickelt, um sich von ungünstigen Marktbewegungen zu erholen • Stressgetestete Widerstandsfähigkeit – Nachweislich in der Lage, extreme Volatilität und institutionelle "Wal"-Manipulation zu überstehen • Riskiert niemals mehr als nötig – Konservativ im Design, aggressiv nur wenn die Bedingungen es begünstigen

⚙️ Flexible Risikoprofile: Ihre Wahl, Ihre Kontrolle

Wählen Sie die Strategie, die zu Ihrer Trading-Persönlichkeit passt:

🟢 Sehr Niedriges Risiko: Der Kapitalhüter

• Perfekt für konservative Trader und Rentenkonten • Stetiges, vorhersehbares Wachstum mit minimalen Drawdowns • Ideal für diejenigen, die ruhigen Schlaf über Adrenalin priorisieren

🟡 Niedriges Risiko: Der Ausgewogene Aufbauer

• Optimales Risiko-Ertrags-Gleichgewicht für langfristigen Vermögensaufbau • Starke Renditen ohne übermäßiges Risiko • Der Sweet Spot für die meisten professionellen Trader

🟠 Mittleres Risiko: Der Wachstumsbeschleuniger

• Verstärktes Gewinnpotenzial mit kontrollierter Volatilität • Für Trader, die schnelleres Kontowachstum anstreben • Balanciert Ehrgeiz mit umsichtigem Risikomanagement

🔴 Hohes Risiko: Der Gewinnmaximierer

• Aggressive Strategie für erfahrene Trader • Maximales Renditepotenzial für diejenigen, die Volatilität verstehen und akzeptieren • Nichts für schwache Nerven, aber potenziell am lohnendsten

🚀 Mühelose Einrichtung

Installation und Handel in unter 5 Minuten – Keine Programmierkenntnisse erforderlich • Voroptimierte Einstellungen – Profitabel direkt aus der Box • Ein-Klick-Risikoauswahl – Wählen Sie Ihr Profil und lassen Sie den EA den Rest erledigen • Funktioniert mit jedem Broker – Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Plattformen

Bewiesene Performance: Die Zahlen sprechen

Backtest vom 2. Januar 2023 bis 1. März 2025 auf M5-Zeitrahmen

Risikolevel Anfangseinzahlung Backtest-Gewinn ROI Was das bedeutet
Hohes Risiko €100 €2.070,79 2.071% Verwandeln Sie €100 in €2.170 – explosives Wachstumspotenzial
Mittleres Risiko €100 €4.831,03 4.831% Verwandeln Sie €100 in €4.931 – außergewöhnliche Performance
Niedriges Risiko €100 €1.640,95 1.641% Verwandeln Sie €100 in €1.740 – konservativ, aber beeindruckend
Sehr Niedriges Risiko €100 €1.000,10 1.000% Verwandeln Sie €100 in €1.100 – stetige, zuverlässige Renditen

💡 Was diese Ergebnisse wirklich bedeuten

Dies sind keine sorgfältig ausgewählten Statistiken aus einem glücklichen Monat. Dies ist über zwei Jahre konsistente, systematische Performance über mehrere Marktzyklen hinweg, einschließlich:

• Wichtige Wirtschaftsankündigungen • Politikwechsel der Federal Reserve • Globale Bankenkrisen • Extreme Volatilitätsereignisse • Bull- und Bären-Goldmärkte

Der EA hat diese Bedingungen nicht nur überlebt – er hat darin floriert.

Wichtig: Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen basierend auf tatsächlichen Marktdaten. Obwohl vergangene Performance keine zukünftigen Ergebnisse garantiert, demonstriert sie das robuste Design des EAs und das Gewinnpotenzial unter realen Marktbedingungen.

Die Wahrheit über echten Handel (Die andere Ihnen nicht sagen werden)

Seien wir ehrlich

Wir könnten Ihnen 100% Gewinnraten und null Verluste versprechen. Aber das werden wir nicht. Denn das wäre eine Lüge.

Hier ist die Realität:

Nicht jeder Trade gewinnt – Und das ist völlig normal. Professionelles Trading bedeutet, MEHR zu gewinnen als zu verlieren, nicht JEDES Mal zu gewinnen.

Drawdowns passieren – Selbst die besten Hedgefonds erleben vorübergehende Verluste. Was zählt, ist die Erholung, und ATLAS SCALPER FÜR GOLD ist entwickelt, um sich stärker zu erholen.

Es gibt keine Wundermittel – Jeder, der garantierte Gewinne ohne Risiko verspricht, ist entweder unerfahren oder unehrlich. Wir sind keins von beidem.

Volatilität ist Ihr Freund und Feind – Gold kann wild schwanken, besonders wenn institutionelle Trader große Bewegungen machen. Unser EA ist speziell entwickelt, um diese "Wal"-Ereignisse zu navigieren und Volatilität in Chancen zu verwandeln.

Was uns anders macht

Wir haben diesen EA gebaut, um ÜBER DIE ZEIT ZU GEWINNEN, nicht um Sie mit unrealistischen Versprechungen zu beeindrucken.

Das ausgefeilte Risikomanagement, adaptive Algorithmen und Drawdown-Erholungssysteme stellen sicher, dass Ihr Konto selbst in herausfordernden Perioden positioniert ist, um zur Rentabilität zurückzukehren. So denken professionelle Trader – und jetzt können Sie wie einer handeln.

Erste Schritte: Ihr Weg zum automatisierten Goldhandel

Schnelle Einrichtung (5 Minuten bis zu Ihrem ersten Trade)

  1. Installieren Sie den EA auf Ihrer MetaTrader 5-Plattform
  2. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikolevel (starten Sie konservativ, skalieren Sie später)
  3. An XAUUSD M5-Chart anhängen
  4. Auto-Trading aktivieren
  5. Überwachen und anpassen, während Ihr Vertrauen wächst

Der Ansatz des klugen Traders

Starten Sie mit Demo-Tests – Sehen Sie den EA in Aktion mit null Risiko ✓ Beginnen Sie konservativ – Starten Sie mit sehr niedrigem oder niedrigem Risiko, skalieren Sie dann hoch, wenn Sie Vertrauen gewinnen ✓ Stellen Sie angemessene Kapitalisierung sicher – Mehr Kapital = mehr Stabilität und bessere Performance ✓ Vertrauen Sie dem System – Vermeiden Sie die Versuchung, während normaler Drawdowns zu intervenieren ✓ Überwachen Sie, mikromanagen Sie nicht – Prüfen Sie wöchentlich, nicht stündlich ✓ Skalieren Sie intelligent – Während Ihr Konto wächst, erwägen Sie die Erhöhung Ihres Risikolevels für beschleunigtes Wachstum

Empfohlenes Startkapital

Sehr Niedriges Risiko: Minimum €100 | Empfohlen €250+ • Niedriges Risiko: Minimum €150 | Empfohlen €300+ • Mittleres Risiko: Minimum €200 | Empfohlen €500+ • Hohes Risiko: Minimum €300 | Empfohlen €1.000+

Höhere Kapitalisierung verbessert die Drawdown-Toleranz und Gesamtstabilität.

Treten Sie der ATLAS-Community bei

Unterstützen Sie die kontinuierliche Entwicklung

Wenn ATLAS SCALPER FÜR GOLD Ihrem Trading Mehrwert bietet:

💰 Spenden willkommen über Skrill: kbenazizi@yahoo.com 🛒 ODER KAUFEN SIE UNSERE ANDEREN INDIKATOREN 💬 Teilen Sie Ihr Feedback – Helfen Sie uns, es noch besser zu machen

Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, weiterhin hochmoderne Trading-Tools zu verfeinern und zu entwickeln.

Möchten Sie anpassen oder lernen?

Quellcode verfügbar für Entwickler und fortgeschrittene Trader, die interessiert sind an:

• Verständnis der zugrunde liegenden Algorithmen • Anpassung von Parametern für spezifische Strategien • Erlernen professioneller EA-Entwicklung

📧 Kontaktieren Sie uns unter kbenazizi@yahoo.com, um Lizenzoptionen zu besprechen.

⚠️ RISIKOHINWEIS

Bitte lesen und verstehen Sie vor dem Handel

Trading birgt erhebliche Risiken. Der Handel mit Devisen und Edelmetallen, einschließlich Gold (XAUUSD), kann zu erheblichen Verlusten führen.

Wichtige zu verstehende Risiken:

Hohes Hebelrisiko: Hebel vergrößert sowohl Gewinne ALS AUCH Verluste • Erhebliche Drawdowns: Besonders bei höheren Risikoeinstellungen können vorübergehende Verluste erheblich sein • Keine garantierten Gewinne: Historische Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance • Kapitalverlustrisiko: Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren • Marktvolatilität: Goldmärkte können extreme Preisschwankungen erfahren • Broker-Unterschiede: Ergebnisse können je nach Spreads, Ausführung und Plattform variieren

Bevor Sie diesen EA verwenden:

✓ Bewerten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele und Risikotoleranz ✓ Verstehen Sie Ihre persönliche finanzielle Situation ✓ Testen Sie zuerst gründlich in einem Demo-Konto ✓ Erwägen Sie die Konsultation eines qualifizierten Finanzberaters ✓ Investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren ✓ Stellen Sie angemessene Kapitalisierung für Ihr gewähltes Risikolevel sicher ✓ Akzeptieren Sie, dass Verluste Teil des Tradings sind

Durch die Verwendung von ATLAS SCALPER FÜR GOLD bestätigen Sie, dass Sie diese Risiken vollständig verstehen und akzeptieren.

Kontakt & Support

E-Mail: kbenazizi@yahoo.com Spenden: kbenazizi@yahoo.com (Skrill) Quellcode-Anfragen: kbenazizi@yahoo.com

Ihre Trading-Revolution beginnt hier

ATLAS SCALPER FÜR GOLD repräsentiert mehr als nur einen Expert Advisor – es ist Ihr Tor zum professionellen Goldhandel ohne die Komplexität, den Stress oder die steile Lernkurve.

Die Frage ist nicht, ob automatisierter Handel funktioniert. Die Frage ist: Verwenden Sie die RICHTIGE Automatisierung?

Tausende von EAs versprechen Gewinne. Wenige liefern. Noch weniger sind speziell für die einzigartigen Eigenschaften von Gold entwickelt. ATLAS SCALPER FÜR GOLD ist diese seltene Ausnahme – zweckgebaut, rigoros getestet und über mehrere Marktzyklen bewiesen.

Warum warten?

Sie haben bis zum 1. Juni 2026 Zeit, diesen EA völlig kostenlos zu erleben. Keine Kreditkarte. Keine Verpflichtungen. Kein Haken.

Testen Sie es in der Demo. Führen Sie es live aus. Sehen Sie, wie es funktioniert.

Dann entscheiden Sie, ob es sich lohnt, es zu Ihrem permanenten Trading-Arsenal hinzuzufügen.

Erfolg im Trading geht nicht um Glück – es geht darum, die richtigen Werkzeuge zu haben, angemessenes Risikomanagement und die Geduld, ein bewährtes System seine Arbeit tun zu lassen.

Die Wahl liegt bei Ihnen

Setzen Sie manuelles Trading mit inkonsistenten Ergebnissen fort, oder nutzen Sie Automatisierung auf institutionellem Niveau, die speziell für Gold entwickelt wurde.

Laden Sie ATLAS SCALPER FÜR GOLD heute herunter und entdecken Sie, wie professioneller automatisierter Handel wirklich aussieht.

ATLAS SCALPER FÜR GOLD – Wo Technologie auf Chancen im Goldmarkt trifft


Bewertungen 10
Emanuel533
274
Emanuel533 2025.12.27 21:37 
 

ACTUALIZO MIS COMENTARIOS Y PUNTUACION,DADO A UN ERROR DE MI BROKER ANTIGUO exness,YO no sabia que el problema estaba en mi "broker" EXNESS queda malos datos" historicos y de mala calidad" ENTONSES generaba problemas con el EA,pero cambie de BROKER a ICmarkets Y ahi MEJORO MUCHO EL "backtesting" solo me falta usarlo en real.. GRACIAS y mil disculpas.

RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

Empfohlene Produkte
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experten
Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experten
Der von uns vorgestellte Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für den Forex-Markt entwickelt wurde und zwei weithin bekannte und angesehene technische Indikatoren verwendet: Bollinger Bänder und der Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte besteht. Diese Bänder helfen dabei, die Volatilität und potenzielle Trendumkehrpunkte
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Experten
Die Strategie basiert auf dem technischen Indikator Alligator, der von Bill Williams in "Trading Chaos" beschrieben wurde. Das System basiert auf drei gleitenden Durchschnitten (Lippen-, Zahn- und Kieferlinien) und Oszillatoren, die anhand der Differenz zwischen ihnen berechnet werden. Die Handelssignale werden nach dem Überkreuzen der Alligator-Linien erzeugt, je nach Trend, der durch die Reihenfolge dieser Linien bestimmt wird. Im Falle eines Aufwärtstrends ist die Lippen-Linie (mit minimaler
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Experten
MultiTrend Commander - Automatisiertes Handelssystem Was ist das? Eine automatische Handelssoftware, die: Intelligente Identifizierung von Markttrends Entscheidungen auf der Grundlage mehrerer Zeitrahmen trifft Automatisches Risikomanagement Wie funktioniert sie? Erkennen von Trends Analysieren Sie den Markt in Echtzeit Kombinieren Sie Signale aus verschiedenen Zeitrahmen (15 min, 1 h, 4 h) Bestätigen Sie die Trendrichtung, bevor Sie einsteigen Schützen Sie Ihr Kapital Berechnet auto
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experten
Dieser Expert Advisor prüft die Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI, um Markttrends und Wendepunkte zu erkennen. Er umfasst mehrere Strategien und arbeitet nahtlos zusammen. Der Advisor analysiert die Marktsituation in Echtzeit und führt automatisch Trades zu vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus. HydraAlchemist ist auch einfach zu bedienen. Der intuitive und leicht verständliche Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Handelsstrategien mit wenigen Parametern auszuf
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
ForceBB_Expert ist auf der Grundlage zweier spezifischer Indikatoren der technischen Analyse ( Bollinger Bands und Force Index ) aufgebaut . Es hat viele Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experten
INFORMATIV Es gibt keinen Preis für dieses Handelssystem "AvA - 8 limited", es ist kostenlos. Es hat eine begrenzte Anzahl von Eingabeparametern und eine begrenzte Anzahl von Niveaus für die Module GAMMA und DELTA, aber es hat genug, damit Sie es ausprobieren und sogar handeln können, es ist voll funktionsfähig. Die kostenpflichtige Version ist natürlich ideal für den Handel. Als professionelle Trader und Systementwickler haben wir beschlossen, dass der beste Weg nach vorne ist, so transparent
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.15 (41)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experten
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an unserem Produkt. MustForex Bollinger Bands V1 Premium Expert advisor Er folgt einer bestimmten Swing-Strategie. Er handelt, indem er dem Bollinger Bands Indikator folgt und ihn analysiert, um den Einstiegs- und Ausstiegspunkt zu bestimmen. Gewinne können durch die einstellbaren Trailing Stop/Break Even Eingaben gesichert werden. Jeder Handel ist durch einen dynamischen automatischen Stop-Loss und eine dynamische automatische Gewinnmitnahme geschütz
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Supply and Demand Zones Finder
Abdelhak Benazizi
Indikatoren
Der Smart Supply and Demand Zones Finder ist ein leistungsstarker MetaTrader 4-Indikator, der Angebots- und Nachfragezonen für alle Handelswerte automatisch identifiziert und anzeigt. Er vereinfacht Ihren Handelsprozess und macht das Rätselraten bei der Ermittlung wichtiger Kursniveaus überflüssig. Das spart Ihnen Zeit und stärkt Ihr Vertrauen. Hauptfunktionen Automatische Zonenerkennung: Identifiziert Angebots- und Nachfragezonen für alle Vermögenswerte (Devisen, Aktien, Rohstoffe, Kryptowähr
Atlas scalper pro
Abdelhak Benazizi
Experten
ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 AUF 5-MINUTEN-CHART - Besiegen Sie die 97% Verlustrate Warum 97% der Gold-Trader scheitern (Und wie ATLASS gewinnt) Die brutale Wahrheit: Über 97% der privaten Gold-Trader verlieren ihr Konto in weniger als einem Monat. Sie jagen mythischen Risiko-Ertrags-Verhältnissen nach, verwenden sichtbare Stop-Loss-Orders, die gejagt werden, und handeln emotional. ATLASS SCALPER AUF 5-MINUTEN-CHART macht das Gegenteil: Folgt den natürlichen Trends von Gold mit versteckten virt
Auswahl:
Emanuel533
274
Emanuel533 2025.12.27 21:37 
 

ACTUALIZO MIS COMENTARIOS Y PUNTUACION,DADO A UN ERROR DE MI BROKER ANTIGUO exness,YO no sabia que el problema estaba en mi "broker" EXNESS queda malos datos" historicos y de mala calidad" ENTONSES generaba problemas con el EA,pero cambie de BROKER a ICmarkets Y ahi MEJORO MUCHO EL "backtesting" solo me falta usarlo en real.. GRACIAS y mil disculpas.

Abdelhak Benazizi
2610
Antwort vom Entwickler Abdelhak Benazizi 2025.12.28 02:39
I sent a screenshot of the results made on high risk option ( turning 200 € to 1553 € since 06 November 2025 to 27 December 2025)
Thanks for updating the review
RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

russham111
386
russham111 2025.12.10 09:14 
 

Developer has put a lot of effort into developing this EA, however, the results are quite poor. If you test using real tick data, it ends up at significant losses. Using sytnthetic, every tick, data works but as that is removed from real, live, trading, of not much use.

Thanks for the explanation. I understand the EA is intended to enter on new-bar logic. However, real ticks still materially affect execution, spread dynamics, and any tick-driven protections (virtual SL/TS, trailing, equity guards, etc.). My test kept parameters unchanged and used the same symbol/account conditions. If you believe the discrepancy is due to data quality or configuration, please specify the exact broker/data source and MT5 test settings you consider valid and whether any modules are expected to be enabled for your published results. I’m happy to rerun a like-for-like test once those are confirmed.

Abdelhak Benazizi
2610
Antwort vom Entwickler Abdelhak Benazizi 2025.12.10 22:19
Hi thanks for review but sorry to say that your review is misleading and you fundamentally misunderstand how the EA operates.
the EA uses bar-close entry logic, not tick-based entries. The primary signals all trigger on new bar formation . For bar-close strategies, the difference between synthetic and real tick data should be minimal because the EA doesn't rely on intra-bar tick sequences.
The "significant losses on real ticks" likely indicates:
• Poor parameter optimization for the test period
• Low-quality real tick data from the broker (spreads, gaps, incomplete history)
• Improper configuration (you may have changed default settings)
The EA includes robust protections: virtual stop losses, max drawdown limits, profit trailing, reversal detection, and a comprehensive news filter. These features prevent significant losses when properly configured.
Bottom line: For bar-close strategies, synthetic "Every Tick" backtesting is perfectly valid. Your poor results reflect configuration issues or data quality problems, not EA failure. This is a well-designed EA with extensive risk management that requires proper optimization. More over, results that the ea has made in real market conditions say the opposite of your review
Thanks and wish you all the best in your trading journey
Meri Kartika Saidi
18
Meri Kartika Saidi 2025.12.07 12:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Abdelhak Benazizi
2610
Antwort vom Entwickler Abdelhak Benazizi 2025.12.07 12:24
Unfortunately no sir
81341872
44
81341872 2025.12.04 20:29 
 

THE PERFORMANCE OF THIS ROBOT HAS DECREASED

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

Mike
58
Mike 2025.11.29 16:18 
 

In fact, I can sense that the author has a deep understanding of the unique volatility of the gold market. Back-testing curves do not represent final profits. Although many people don't believe this, I want to tell new traders not to use back-testing results as a basis for judgment. You'll fall into the "wishful thinking" of over-fitting. The author has updated the "wisdom advice" in the new version, which is fantastic, you know? For manual traders, these words always give you confidence. I have two years of live account experience in the gold market, which is not a very easy market to profit from, but I can feel that Atlas scalper is a very good solution. Respect, Abdelhak Benazizi!

Abdelhak Benazizi
2610
Antwort vom Entwickler Abdelhak Benazizi 2025.11.29 19:12
Hi Mike
Thank you for your thoughtful review I appreciate that you recognize the transparency in my product description - I always tell users the truth about what to expect.
I want to clarify something important; the back-testing results of Atlas Scalper can actually be replicated in real trading because there is no over-fitting. I've carefully avoided curve-fitting by building the strategy on robust logic that works across different market conditions, not just optimized historical patterns.
Your two years of live experience in the gold market gives you real perspective on how challenging it is, it made me suffer a lot bro and caused many pains since 2010 😂. I'm honored that you feel Atlas Scalper is a strong solution.
Thank you for your respect and trust in my work 🙏
aleks74god
84
aleks74god 2025.11.18 09:10 
 

Скажите у меня брокер из России Альфа-Форекс,у этого брокера будет работать ваш советник?

Не хочет ваш советник работать ни у брокера АльфаФорекс ни на РобоФорекс,тест показал он не запускается!

Abdelhak Benazizi
2610
Antwort vom Entwickler Abdelhak Benazizi 2025.11.18 09:37
Please run a backtest using the historical data provided by your broker Alfa-Forex (in MetaTrader 5, make sure to download the quotes specifically from Alfa-Forex). If during the backtest the EA launches, opens and closes trades without any errors, it means it is fully compatible with your broker and will work on a live account. If any errors appear during testing (for example: “trade context busy”, “invalid price”, “off quotes”, or the advisor simply doesn’t open positions), please send me a screenshot of the journal/log and describe the problem. I’ll immediately check and adjust it for the specific features of Alfa-Forex. In 99% of cases, if the backtest runs successfully, everything works on a real account without any additional changes.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.18 08:32 
 

Seems to be performing very well.

I will update.

Abdelhak Benazizi
2610
Antwort vom Entwickler Abdelhak Benazizi 2025.11.18 10:31
Thank you for your positive feedback! This EA is designed for long-term profitability. You may experience some painful stop losses along the way, as you'll notice in backtesting results. Stop losses are essential in trading and can be frustrating, but they protect your account and keep you in the game. Stay patient and trust the process. Looking forward to your update! Best regards
Antwort auf eine Rezension