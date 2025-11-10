BigBuldozer
- Experten
- Andrei Bakhar
- Version: 1.9
- Aktivierungen: 10
Multi-Strategy EA für XAUUSD. Einzelner Parameter: Monatliches Gewinnziel. Wählt automatisch die optimale Handelsstrategie basierend auf den aktuellen Marktbedingungen. Verwendet 6 verschiedene Ansätze zur Maximierung der Performance in allen Marktphasen.
Sechs Trading-Strategien
1. Skalpieren
-
Kurzfristige Trades, die kleine Bewegungen erfassen (15-25 Pips)
-
Auslöser bei MA-Crossovers
-
Am besten bei engen Spreads und stabiler Volatilität
-
Gewinnrate: 45-50%, hohe Häufigkeit
2. Grid-Handel
-
Platziert Aufträge in regelmäßigen Abständen um den aktuellen Kurs herum
-
Jedes neue Level hat eine größere Positionsgröße
-
Wird aktiviert, wenn der RSI eine Konsolidierung anzeigt (Bereich 40-60)
-
Profitiert von der Preisschwankung zwischen den Niveaus
3. Martingal
-
Erhöht die Positionsgröße nach Verlusten
-
Wette: Die Kurse müssen sich irgendwann umkehren
-
Begrenzt auf einen maximalen Multiplikator von 3x zur Sicherheit
-
Wird nur bei extremen RSI-Werten verwendet (überkauft/überverkauft)
4. Anti-Martingale
-
Erhöht die Positionsgröße nach aufeinanderfolgenden Gewinnen
-
Folgt dem Trend: größere Einsätze nach Bestätigungen
-
Konservativer als Martingale
-
Wird nach mehr als 2 Gewinntrades aktiviert
5. Trendfolge
-
Klassischer Ansatz: Folgt etablierten Trends
-
Signale aus MA-Ausrichtung + RSI-Bestätigung
-
Lange Haltedauer (Stunden bis Tage)
-
Erfasst ausgedehnte Bewegungen, am besten während starker Trends
6. Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
-
Handelt mit Abprallern von wichtigen Kursniveaus
-
Verwendet RSI-Extremwerte (35 = Unterstützung, 65 = Widerstand)
-
Mean-Reversion-Ansatz
-
Funktioniert gut in etablierten Bereichen
Logik der Strategieauswahl
Der EA analysiert die Marktbedingungen für jeden Balken:
-
Spread-Breite → bestimmt, ob Scalping machbar ist
-
Volatilität (ATR) → beeinflusst die Risikodimensionierung und die Wahl der Strategie
-
RSI-Positionierung → identifiziert Konsolidierung gegenüber Extremen
-
MA-Beziehung → erkennt Trends und Schwankungen
-
Jüngste Handelsgeschichte → neigt zu kürzlich profitablen Strategien
Positionsgrößenbestimmung
-
Basierend auf dem monatlichen Gewinnziel, verteilt auf die Handelstage
-
Risiko pro Handel: 2% des Saldos (einstellbar)
-
Stop-Loss-Größe: proportional zur ATR (passt sich der Volatilität an)
-
Hebelwirkung durch Margin-Anforderungen gedeckelt
Risiko-Management
-
Tägliches Verlustlimit: 3% maximaler täglicher Drawdown → Schließung aller Positionen
-
Margin-Reserve: Beibehaltung einer freien Margin von mindestens 50%.
-
Maximal offene Positionen: Maximal 5 gleichzeitige Trades
-
Stops und Ziele: vorberechnet für jeden Handel, kein Ermessensspielraum
Wie es funktioniert - Täglicher Zyklus
-
Bar öffnet → sammelt Indikatordaten (ATR, MA, RSI)
-
Marktanalyse → Bewertung der aktuellen Bedingungen
-
Auswahl der Strategie → Auswahl des besten Ansatzes für den Moment
-
Positionen überprüfen → schließen, wenn die tägliche Verlustgrenze erreicht ist
-
Signale generieren → ausführen, wenn das Setup den Kriterien entspricht
-
Statistiken aktualisieren → Gewinne/Verluste für jede Strategie verfolgen
-
Wiederholen Sie den Vorgang beim nächsten Balken
Leistungsmerkmale
-
Gewinnrate: 45-55% (variiert je nach Strategie/Markt)
-
Gewinnfaktor: 1,5-3,0x (Gewinn ÷ Verluste)
-
Maximaler Drawdown: 20-30% typisch
-
Beste Performance: trendige Märkte
-
Schlechteste Performance: abgehackte/Whipsaw-Märkte
Wichtige Hinweise
-
Keine Strategie funktioniert 100 % der Zeit
-
Drawdowns sind normal und zu erwarten
-
Erfordert eine angemessene Kapitalisierung (max. 1-2% Drawdown pro Handel)
-
Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse
-
Systemdisziplin ist entscheidend (keine manuellen Eingriffe)
