BigBuldozer

Multi-Strategy EA für XAUUSD. Einzelner Parameter: Monatliches Gewinnziel. Wählt automatisch die optimale Handelsstrategie basierend auf den aktuellen Marktbedingungen. Verwendet 6 verschiedene Ansätze zur Maximierung der Performance in allen Marktphasen.

Sechs Trading-Strategien

1. Skalpieren

  • Kurzfristige Trades, die kleine Bewegungen erfassen (15-25 Pips)

  • Auslöser bei MA-Crossovers

  • Am besten bei engen Spreads und stabiler Volatilität

  • Gewinnrate: 45-50%, hohe Häufigkeit

2. Grid-Handel

  • Platziert Aufträge in regelmäßigen Abständen um den aktuellen Kurs herum

  • Jedes neue Level hat eine größere Positionsgröße

  • Wird aktiviert, wenn der RSI eine Konsolidierung anzeigt (Bereich 40-60)

  • Profitiert von der Preisschwankung zwischen den Niveaus

3. Martingal

  • Erhöht die Positionsgröße nach Verlusten

  • Wette: Die Kurse müssen sich irgendwann umkehren

  • Begrenzt auf einen maximalen Multiplikator von 3x zur Sicherheit

  • Wird nur bei extremen RSI-Werten verwendet (überkauft/überverkauft)

4. Anti-Martingale

  • Erhöht die Positionsgröße nach aufeinanderfolgenden Gewinnen

  • Folgt dem Trend: größere Einsätze nach Bestätigungen

  • Konservativer als Martingale

  • Wird nach mehr als 2 Gewinntrades aktiviert

5. Trendfolge

  • Klassischer Ansatz: Folgt etablierten Trends

  • Signale aus MA-Ausrichtung + RSI-Bestätigung

  • Lange Haltedauer (Stunden bis Tage)

  • Erfasst ausgedehnte Bewegungen, am besten während starker Trends

6. Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Handelt mit Abprallern von wichtigen Kursniveaus

  • Verwendet RSI-Extremwerte (35 = Unterstützung, 65 = Widerstand)

  • Mean-Reversion-Ansatz

  • Funktioniert gut in etablierten Bereichen

Logik der Strategieauswahl

Der EA analysiert die Marktbedingungen für jeden Balken:

  • Spread-Breite → bestimmt, ob Scalping machbar ist

  • Volatilität (ATR) → beeinflusst die Risikodimensionierung und die Wahl der Strategie

  • RSI-Positionierung → identifiziert Konsolidierung gegenüber Extremen

  • MA-Beziehung → erkennt Trends und Schwankungen

  • Jüngste Handelsgeschichte → neigt zu kürzlich profitablen Strategien

Positionsgrößenbestimmung

  • Basierend auf dem monatlichen Gewinnziel, verteilt auf die Handelstage

  • Risiko pro Handel: 2% des Saldos (einstellbar)

  • Stop-Loss-Größe: proportional zur ATR (passt sich der Volatilität an)

  • Hebelwirkung durch Margin-Anforderungen gedeckelt

Risiko-Management

  • Tägliches Verlustlimit: 3% maximaler täglicher Drawdown → Schließung aller Positionen

  • Margin-Reserve: Beibehaltung einer freien Margin von mindestens 50%.

  • Maximal offene Positionen: Maximal 5 gleichzeitige Trades

  • Stops und Ziele: vorberechnet für jeden Handel, kein Ermessensspielraum

Wie es funktioniert - Täglicher Zyklus

  1. Bar öffnet → sammelt Indikatordaten (ATR, MA, RSI)

  2. Marktanalyse → Bewertung der aktuellen Bedingungen

  3. Auswahl der Strategie → Auswahl des besten Ansatzes für den Moment

  4. Positionen überprüfen → schließen, wenn die tägliche Verlustgrenze erreicht ist

  5. Signale generieren → ausführen, wenn das Setup den Kriterien entspricht

  6. Statistiken aktualisieren → Gewinne/Verluste für jede Strategie verfolgen

  7. Wiederholen Sie den Vorgang beim nächsten Balken

Leistungsmerkmale

  • Gewinnrate: 45-55% (variiert je nach Strategie/Markt)

  • Gewinnfaktor: 1,5-3,0x (Gewinn ÷ Verluste)

  • Maximaler Drawdown: 20-30% typisch

  • Beste Performance: trendige Märkte

  • Schlechteste Performance: abgehackte/Whipsaw-Märkte

Wichtige Hinweise

  • Keine Strategie funktioniert 100 % der Zeit

  • Drawdowns sind normal und zu erwarten

  • Erfordert eine angemessene Kapitalisierung (max. 1-2% Drawdown pro Handel)

  • Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse

  • Systemdisziplin ist entscheidend (keine manuellen Eingriffe)


Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
