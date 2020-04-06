🔥 Entfesseln Sie die Kraft des Apex Trend Detector EA für den Goldhandel! 🚀

Sind Sie es leid, die nächste Bewegung auf dem volatilen Goldmarkt zu erraten? Der Apex Trend Detector EA ist ein hochentwickelter, sofort einsatzbereiter Expert Advisor, der Ihnen hilft, Trends zu erkennen und das Risiko auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen für XAUUSD (Gold) auf dem Exness-Broker effektiv zu steuern.

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Dieser EA ist nicht einfach nur ein weiteres automatisiertes System; es ist eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie, die mehrere technische Indikatoren kombiniert, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das Beste von allem ist, dass es mit einem intelligenten Risikomanagement als Kernstück entwickelt wurde - es verwendet keine riskanten Martingale- oder Grid-Handelstechniken, was es zu einer sichereren Wahl für den langfristigen Handel macht.

Wichtigste Vorteile und Merkmale ✨

Sofort einsatzbereite Gold-Strategie (M5): Der EA ist für das Symbol Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M5 voroptimiert. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart an, und schon können Sie loslegen!

Intelligentes Apex-Einstiegssystem: Es verwendet eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB), Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX) und einem Preis/EMA-Filter, um Trendumkehrungen und Gelegenheiten mit hohem Momentum zu erkennen, die durch den vorherigen Balken bestätigt werden.

Fortschrittliches Risikomanagement: Sie können zwischen einer festen Losgröße oder einer automatischen Risikoprozentberechnung wählen, die Ihre Handelsgröße auf der Grundlage Ihres Kontos und der berechneten Einstiegswahrscheinlichkeit der Strategie skaliert.

Täglicher Cut-Loss-Schutz: Schützen Sie Ihr Kapital mit dem eingebauten täglichen Cut-Loss-Prozentsatz . Wenn Ihr Eigenkapital an einem einzigen Tag unter einen festgelegten Schwellenwert fällt, stoppt der EA den Handel und schließt alle Positionen, um Ihr Konto vor übermäßigen Drawdowns zu schützen.

Dynamischer ATR Trailing Stop: Sobald ein Handel im Gewinn ist, aktiviert der EA einen Average True Range (ATR)-basierten Trailing Stop. Dieser intelligente Trailing-Mechanismus sichert den Gewinn, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, während er den Gewinner laufen lässt und den Stop nur dann verschiebt, wenn ein signifikantes Gewinnniveau erreicht wird.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



Anpassbare Handelsparameter ⚙️

Der Apex Trend Detector EA bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch seine Eingabeparameter, die es Ihnen ermöglichen, seine Leistung an Ihr Risikoprofil anzupassen:

Risikoprozentsatz: Legt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals fest, der pro Handel riskiert wird (auf 0 setzen, um Fixed Lot zu deaktivieren und zu verwenden).

Lose: Legt die feste Losgröße fest, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Legt die spezifischen Handelszeiten fest, so dass Sie Zeiträume mit geringer Volatilität oder hohem Nachrichtenwert vermeiden können.

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um Bedingungen mit geringer Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur in aktiven Marktumgebungen handelt.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Legt die Parameter für einen EMA mit höherem Zeitrahmen fest, der als leistungsstarker Trendfilter verwendet wird.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor Sie den Handel für den Tag stoppen.

ATR-Trailing-Parameter: Diese Eingaben (Zeitraum, Multiplikator, Gewinnmultiplikator) steuern die Empfindlichkeit und Aktivierung des Trailing-Stop-Mechanismus.

TagBereich: Dient zur Berechnung des Take-Profit-Levels auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne.

Apex-Trend-Detektor-Parameter: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der wichtigsten Logikindikatoren: BB_Periode, BB_Deviation, ADX_Periode, RSI_Periode und Apex_EMA_Periode.

