**Expert Advisor "Multi Currency Market Manipulation Hunter EA"**





**Wichtige Information!**





Unser Team ist nach Rollen aufgeteilt: Entwickler konzentrieren sich auf Entwicklung und Updates, während Moderatoren bei der EA-Installation und Einrichtung helfen.

Unsere Moderatoren stehen Ihnen zur Verfügung und beantworten alle Ihre Fragen:









---





**Zusammenfassung**





Der Multi Currency Market Manipulation Hunter EA ist ein ausgeklügeltes algorithmisches Handelssystem, das die Handelsmuster institutioneller Marktteilnehmer während der Londoner Sitzungszeiten nutzt. Durch die Analyse asiatischer Sitzungsbereiche und die Erkennung von Manipulationsausbrüchen identifiziert dieser EA gleichzeitig hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten über mehrere Währungspaare hinweg.





**Grundlegende Handelsphilosophie**

Dieser EA arbeitet nach dem Prinzip, dass große Finanzinstitute den Preis während der Londoner Sitzung oft "manipulieren", indem sie etablierte Bereiche aus den asiatischen Handelsstunden nutzen. Der Preis durchbricht diese Bereiche während der Londoner Sitzung, um Stop-Losses auszulösen und Liquidität zu erfassen. Wir verwandeln dieses institutionelle Verhalten in profitable Handelschancen.





---





**Hauptmerkmale**





🎯 **Multi-Währungsfähigkeit**

- Gleichzeitiger Handel: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD

- Individuelle Steuerung: Jedes Paar einzeln aktivieren/deaktivieren

- Eindeutige Magic Numbers: Separate Handelsidentifikation für jede Währung

- Benutzerdefinierte Losgrößen: Individuelles Risikomanagement pro Paar





⏰ **Sitzungsbasierte Intelligenz**

- Asiatische Bereichserkennung: Berechnet automatisch Hoch/Tief der asiatischen Sitzung

- Fokus auf Londoner Sitzung: Handelt nur während aktiver "Kill Zone"-Stunden

- Dynamische Sitzungsmarkierung: Visuelle Rechtecke für asiatische und "Kill Zone"-Sitzung

- Echtzeit-Bereichserweiterung: Verfolgt sich entwickelnde Preisbereiche während der Sitzungen





📊 **Erweitertes Risikomanagement**

- Ein Trade pro Sitzung: Verhindert Over-Trading und emotionale Entscheidungen

- Feste oder risikobasierte Größen: Wahl zwischen festen Losen oder prozentualem Risiko

- Konfigurierbares R:R-Verhältnis: Standard 2:1 Risiko-Rendite-Verhältnis

- Daily High/Low Stops: Intelligente Stop-Loss-Platzierung auf Schlüsselebenen





🎨 **Professionelle Visualisierung**

- Sitzungs-Hervorhebung: Farbige Rechtecke für asiatische und "Kill Zone"-Sitzung

- Dauerhafte Objekte: Sitzungsmarkierungen auf Chart belassen oder nur während aktiver Stunden anzeigen

- Dynamische Bereichsanzeige: Rechtecke erweitern sich mit tatsächlicher Preisbewegung

- Anpassbare Farben: Personalisieren Sie Sitzungsfarben nach Ihren Vorlieben





---





**Technische Spezifikationen**





**Handelspaare**

- USDJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD





**Zeitrahmen-Kompatibilität**

- Funktioniert auf jedem Zeitrahmen für EA-Anhang





**Sitzungszeiten (GMT)**

- "Kill Zone": 04:00 - 09:00 (Londoner Sitzung)





**Broker-Kompatibilität**

- JA - Unterstützt alle Broker (2-5-stellige Preisnotierung)

- JA - Jede Einzahlungswährung

- JA - Jede Symbol-Benennungskonvention

- JA - Jede GMT-Zeitzone





---





**Mindestanforderungen**





**Kontospezifikationen**

- Mindesteinzahlung: $500 (empfohlen für Multi-Währung)

- Hebel: 1:100 oder höher

- Kontotyp: Hedging-Konten empfohlen

- VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb





**Broker-Empfehlungen**

- ECN/Raw-Spread-Konten bevorzugt

- Broker mit niedrigen Kommissionen ideal

- Schnelle Ausführung für Limit-Orders essentiell





---





**Installation & Einrichtung**





**Schnellstart (2-Minuten-Einrichtung)**

1. EA an beliebigen Chart anhängen (empfohlen EURUSD H1)

2. Einstellungen mit unseren optimierten Voreinstellungen konfigurieren

3. Automatischen Handel aktivieren

4. Sitzungen mit visuellen Markierungen überwachen





---

**Leistungsmerkmale**





**Handelshäufigkeit**

- 1-4 Trades täglich über alle aktivierten Paare

- Kein Over-Trading - Qualität vor Quantität

- Sitzungsbasiert - nur während Londoner Stunden





**Risikoprofil**

- Kontrollierte Exposition - Ein Trade pro Sitzung

- Definierte Risiken - Bekannter Stop-Loss vor dem Einstieg

- Positive Erwartung - 2:1 Reward-Risk-Verhältnis





**Marktbedingungen**

- Am besten während der Londoner Sitzungsvolatilität

- Passt sich allen Marktbedingungen innerhalb der Sitzungen an

- Vermeidet späte New Yorker Sitzung und asiatische Nacht





---





**Live-Leistung & Verifizierung**





**Echtkonto-Monitoring**

Wir führen Live-Konten, die die Leistung der Strategie demonstrieren. Kontaktieren Sie uns für aktuelle Live-Signal-Links.





**Transparenz-Verpflichtung**

- Keine versteckte Logik - Alle Strategien klar erklärt

- Echtzeit-Protokollierung - Jede Entscheidung dokumentiert

- Leistungsverifizierung - Transparente Ergebnisse





---





**Support & Community**





**Direkter Entwickler-Zugang**

Als Lead-Entwickler stehe ich persönlich zur Verfügung für:

- Strategieerklärungen

- Benutzerdefinierte Konfigurationen

- Leistungsoptimierung

- Technischen Support





**Bildungsressourcen**

- Handelspsychologie hinter der Strategie

- Erklärte Marktmanipulationsmuster

- Risikomanagement-Prinzipien

- Sitzungs-Handelsmethodologien





---





**Wichtige Hinweise**





**Leistungsrealitäten**

- Stop-Loss ist normal - Zeigt korrektes Risikomanagement

- Über Monate bewerten - Nicht nach Tagen oder Wochen

- Kein Handel ist normal bei ungeeigneten Bedingungen

- Vergangene Leistung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse





**Risikowarnung**

Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Dieser EA sollte vor dem Live-Einsatz auf Demo-Konten getestet werden.





---





**Warum Market Manipulation Hunter wählen?**





**Institutionelle Einblicke**

Wir verwandeln institutionelle Handelsmuster in Vorteile für Privathändler. Indem wir verstehen, wie große Player Märkte manipulieren, positionieren wir uns, um von ihren Bewegungen zu profitieren.





**Multi-Währungs-Diversifikation**

Handeln Sie mehrere Paare gleichzeitig, verteilen Sie Risiken und erhöhen Sie die Chancenhäufigkeit, ohne eine einzelne Position übermäßig zu hebeln.





**Visuelle Zuversicht**

Sehen Sie genau, was der EA analysiert, mit Echtzeit-Sitzungsmarkierung und Bereichsvisualisierung. Keine Black Box - vollständige Transparenz.





**Bewährte Methodik**

Basierend auf gut dokumentierter Marktmikrostruktur und sitzungsbasierten Handelsprinzipien, die von professionellen Händlern weltweit verwendet werden.





---





**Bereit zur Jagd auf institutionelle Manipulationen?**

EA anhängen, Ihre Paare konfigurieren und die Jagd beginnt!





*"Handeln Sie mit dem Einblick von Institutionen und der Präzision von Algorithmen."*

- Hector, Lead-Entwickler