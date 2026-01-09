Executive Overview Royal Guard Pro MT4 ist ein hochentwickelterMulti-Strategie Expert Advisor ( EA), der für den automatisierten Handel mit demXAUUSD (Gold) Instrument , hauptsächlich auf dem M15 Zeitrahmen,entwickelt wurde.Er wurde nach der Philosophie der mehrschichtigen Verteidigung und strategischen Offensive entwickelt und kombiniertvier verschiedene Signalsysteme mit einem umfassendenNachrichtenfilter und einem robustenErholungsmechanismus. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die ein systematisches Engagement in der Volatilität des Goldes suchen, und zielt darauf ab, Chancen zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch seine integrierte Toolbox mit schützenden Funktionen rigoros zu verwalten.

Hauptmerkmale und strategische Vorteile

1. Multi-Signal-System-Engine

- Die primäre Entscheidungskraft des EA beruht auf seinem Quartett unabhängiger, gleichzeitig arbeitender Signalsysteme: - Signale 1-4: Jedes System verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um nach wahrscheinlichen Einstiegspunkten zu suchen. Sie analysieren das Kursgeschehen und die Marktstruktur unabhängig voneinander, so dass der EA in der Lage ist, Chancen in verschiedenen Marktphasen (Range, Breakout, Trendfortsetzung) zu nutzen. - Flexible Handelsmodi: Benutzer können den EA so konfigurieren, dass er auf alle Signale reagiert (TradeMode_Both) oder nur auf Kauf- (TradeMode_BuyOnly) oder Verkaufssignale (TradeMode_SellOnly). Dies ermöglicht die Anpassung der Strategie an direktionale Marktausrichtungen oder Risikomanagementpräferenzen.

2. Proaktiver Filter für Wirtschaftsnachrichten - Die Volatilität von Wirtschaftsnachrichten kann technische Strategien stören. Der integrierte Nachrichtenfilter schützt das Kapital durch: - Automatischer Datenabruf: Der EA ruft automatisch einen geplanten Wirtschaftskalender aus dem Internet ab. - Konfigurierbare Wichtigkeit: Sie können wählen, ob Sie den Handel rund um Nachrichtenereignisse von hoher, mittlerer und/oder geringer Bedeutung ausschließen möchten. - Einstellbare Zeitpuffer: Legen Sie einen Zeitraum (z. B. 30 Minuten) fest, um den Handel vor einer Nachrichtenveröffentlichung zu stoppen und danach fortzusetzen, um die unvorhersehbarsten Kursbewegungen zu vermeiden. - Auftragsverwaltung: Optional kann der EA alle schwebenden Orders vor einem wichtigen Nachrichtenereignis automatisch schließen, um bestehende Positionen zu sichern und neue Einträge unter volatilen Bedingungen zu verhindern.

3. Erweiterte Risiko- und Geldmanagement-Suite - Der EA verfügt über mehrere Schutzmechanismen, ein entscheidendes Merkmal für langfristige Zuverlässigkeit: - Flexible Lot-Größe: Wählen Sie zwischen einer festen Losgröße oder einem prozentualen Risikomodell, das auf dem Kontostand basiert. - Maximale Risikobegrenzung: Eine eingebaute Sicherheitsfunktion verhindert, dass ein einzelner Handel mehr als einen benutzerdefinierten Prozentsatz des Kontos (z.B. 10%) riskiert. - Spread- und Saldo-Limits: Der Handel wird automatisch unterbrochen, wenn die Marktspanne eine bestimmte Grenze überschreitet oder wenn der Kontostand unter eine Mindestschwelle fällt.

4. Integriertes Wiederherstellungssystem - Zur Bewältigung von Drawdown-Perioden enthält der EA ein optionales, regelbasiertes Erholungsmodul: - Bedingte Aktivierung: Das System wird nur dann aktiviert, wenn sich bestehende Trades im Drawdown befinden, um potenzielle Umkehrpunkte für einen Recovery-Trade zu identifizieren. - Kontrollierte Lot-Skalierung: Die Größe des Recovery-Lots wird als Multiplikator des Basis-Lots berechnet, wobei alle Berechnungen durch das maximale Gesamtvolumen und die prozentualen Risikogrenzen eingeschränkt werden, um ein übermäßiges Engagement zu verhindern.

5. Positionsmanagement und Ausstiegsstrategie - Der EA eröffnet nicht nur Trades, sondern verwaltet sie aktiv bis zur Schließung: - Trailing Stop Loss: Verschiebt automatisch den Stop Loss, um Gewinne zu schützen, sobald ein Handel einen bestimmten günstigen Abstand erreicht (Trailing_Start). - Breakeven-Auslöser: Verschiebt den Stop-Loss auf Breakeven (plus einen kleinen Offset), sobald ein Handel einen vorher festgelegten Gewinn in Punkten erreicht. - RSI-basierter Ausstieg: Eine optionale Funktion, die den Relative Strength Index (RSI) verwendet, um verlustreiche Trades frühzeitig zu beenden, wenn überkaufte/überverkaufte Bedingungen auf eine Umkehrung hindeuten, um Verluste zu minimieren.

Konfiguration und Eingabeparameter

Installations-Team Wichtigste Parameter Empfohlener Zweck & Konfiguration Signal-Einstellungen Signale_1 bis 4 , Trade_Mode Schalten Sie einzelne Signalsysteme ein/aus. Legen Sie die Handelsrichtung fest. Nachrichten-Filter NEWS_FILTER, NEWS_IMPOTANCE_HIGH/MED/LOW, STOP_BEFORE_NEWS Aktivieren Sie Filter, wählen Sie aus, wie stark die Nachrichten zu vermeiden sind, legen Sie eine sichere Pufferzeit fest. Handelseinstellungen Risiko, StartLots , LotPerBalance , Take Proifit, StopLoss Definieren Sie das Risikomuster (fest oder %), die Basishandelsgröße, das Gewinnziel und den StopLoss in Punkten. Erholungssystem Erholung_aktivieren , Erholungs-Multiplikator , Solar-Zeitrahmen Aktivieren/deaktivieren Sie die Erholung, legen Sie ihr aggressives Niveau fest und wählen Sie ihren Signalzeitrahmen. Tracking-Einstellungen Trailing_Distance , Trailing_Start , BreakEven_Trigger , RSI_Close Konfigurieren Sie automatische Stop-Loss-Bewegungen und eine frühzeitige Ausstiegslogik.

EA-Einrichtung: Mindestguthaben: 500USD

VPS: stabiler 24/5 Dauerbetrieb, um die korrekte Funktion des Nachrichtenfilters zu gewährleisten

URL hinzufügen: ( http://calendar.fxstreet.com/ ) (Leerzeichen entfernen!!) zu den "Erlaubten URLs" in Ihrem MT4/MT5 Terminal (Tools -Optionen > -> Expert Advisors) Dieses Produkt wurde von dem Expertenteam von Solar Capital erforscht und entwickelt. Jedes Produkt, das Sie online sehen, ist eine Fälschung. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an mich: William Zane (Mitbegründer von SolarCapital)

Royal Guard Pro bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch eine gut organisierte Reihe von Eingabeparametern im Einstellungsfenster des EA.