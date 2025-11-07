Mc Digger
- Experten
- Leonidas Bokias
- Version: 1.13
- Aktivierungen: 10
MC DIGGER ist ein disziplinierter Grid-EA für EURUSD, der auf neue, durch den RSI bestätigte Extremwerte reagiert und dann die Einstiege mit ATR-basierten Abständen, sich erweiternden Schritten und einem Korb mit Take-Profit verwaltet. Er beinhaltet strenge Positionsobergrenzen, Equity Guards und einen täglichen Verlustschutz, um das Risiko sichtbar und kontrolliert zu halten.
So wird gehandelt (Zusammenfassung)
Signal: Startet einen Korb nur dann, wenn der Kurs ein jüngstes Hoch/Tief durchbricht (benutzerdefinierter Rückblick) und der RSI ein Extrem erreicht (überkauft für Verkäufe, überverkauft für Käufe).
Raster-Einträge: Die Abstände zwischen den Levels werden durch die ATR (oder einen festen Schritt) bestimmt. Ein optionaler Erweiterungsfaktor vergrößert die Abstände schrittweise, wenn der Korb wächst.
Positionsgröße: Basis-Lot aus Balance mit optionaler automatischer Voreinstellung; Lot-Multiplikator pro Level (konfigurierbar).
Harte Obergrenzen:
Pro-$1.000 Obergrenze (Standard 0,05 Lots / $1k) unter Verwendung von Balance oder Equity.
Netting-Symbol-Cap zur Vermeidung eines übergroßen Gesamtvolumens (validierungsfreundlich).
Ausstieg: Der Korb schließt bei einem Geldziel, das sich aus der ATR und den Gesamtlots ergibt.
Sicherheit: Equity-Schwelle (Pause unter X), tägliches Verlustlimit, Drawdown-Schutz (Equity% oder Geld), Spread/Session/Tag-Filter und Isolierung der magischen Zahl.
Instrument: EURUSD (der EA enthält eine strenge Whitelist für Marktkonformität)
Timeframe: M5-H1 (Standardsignale verwenden M5; viele Nutzer bevorzugen H1 für ruhigere Raster)
Merkmale:
RSI-bestätigte Ausbruchserkennung (reduziert seitwärts gerichtete Fehlstarts).
ATR oder fester Rasterschritt, mit optionaler Verbreiterung.
Automatisch nach ATR und Gesamtvolumen skalierter Basket TP.
Konfigurierbare Lot-Voreinstellungen (Low → High) oder fester Modus pro Saldo.
Harte Lot-Caps, gebunden an Kontodeckung + Symbol-Netting-Cap.
Equity Guard, Tagesverlustbegrenzer, Drawdown-Stop und optionales Close-All.
Handelssitzungszeiten und Wochentagsfilter.
Push-Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse.
Eingaben (Haupt)
Symbol & Signale
Symbol : Auto (EURUSD-Varianten)
SignalTF : Zeitrahmen für das Signal (Standard M5)
LookbackN : Balken zur Definition der letzten Hochs/Tiefs (z.B. 50)
RSIPeriode / RSI_Überkauft / RSI_Überverkauft
Raster
ATRPeriode
UseATRStep (wahr/falsch)
StepATRmult (ATR-Multiplikator)
FixedStepPoints (wenn keine ATR verwendet wird)
LotMultiplier (pro Rasterstufe)
WidenSteps / StepWidenFactor
Die maximale Anzahl der Rasterstufen ist standardmäßig auf 50 festgelegt.
Größenbestimmung
LotMethod : Automatisch oder FixedPerBalance
RiskPreset : Low / Medium / MediumHigh / High (Voreinstellungen stimmen Basislot und Schritt ab)
BalancePer001 : Ausgleich pro 0,01 Lot (für FixedPerBalance oder Auto)
MinLotIfTooSmall
Zielvorgaben & Schutz
BasketTP_ATRmult (Geldziel aus ATR × Lots)
DDModus : Aus / Eigenkapital% / Geld
DDValue + CloseAllOnDD
DailyLossLimit (Geldbetrag)
MinEquityToTrade (pausiert den Handel unterhalb dieser Equity)
Handels-Filter
MaxSpreadPoints
StartHour / EndHour , Wochentag umschaltbar
PushBenachrichtigungen
Magie
Harte Kappen
MaxLotPer1000 (Standardwert 0,05 Lots pro $1.000)
CapUseEquity (true = Eigenkapital verwenden; false = Gleichgewicht)
Empfohlene Verwendung
Konservativ beginnen: RiskPreset = Medium oder MediumHigh, LotMultiplier ≤ 1.35, StepATRmult ≈ 1.0-1.2.
Verwenden Sie MinEquityToTrade, um Mikro-Equity-Spitzen zu vermeiden (Markt-Pretests verwenden oft winzige Salden).
Backtest auf EURUSD M5-H1 mit Real-Tick-Modus und realistischem Spread/Slippage.
Erwägen Sie die Aktivierung von Widening-Schritten für volatile Perioden.
Was es nicht tut
Standardmäßig kein Martingal (Lot-Wachstum ist linear über den von Ihnen kontrollierten LotMultiplier).
Keine Mittelwertbildung ohne ATR/Fixed-Step-Kontrolle.
Keine DLLs oder externe Web-Aufrufe.
Änderungsliste (v1.13)
Ausschließlich englische Nachrichtenübermittlung (Marktpolitik konform).
Equity Guard und strenge Netting-Obergrenze pro Symbol.
Pro-$1k-Lot-Obergrenze (Saldo/Equity wählbar).
Robuste Wiederholungslogik mit automatischer Lot-Reduktion.
Ausschließliche EURUSD-Whitelist für saubere Validierung.
50 feste Rasterstufen, ATR/feste Schritte mit Verbreiterung.
Stabilitätsverbesserungen bei der Positionsaufzählung und den Filtern.
Haftungsausschluss
Der Grid-Handel birgt Risiken. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzen Sie zuerst eine Demoversion, wählen Sie ein konservatives Risiko und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.
