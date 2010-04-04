Precision Signals EA
- Experten
- Andri Maulana
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Entfesseln Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Precision Signals EA! 🚀
Sind Sie bereit, Ihr Gold (XAUUSD)-Handelsspiel zu verbessern? Wir stellen Ihnen den Precision Signals EA vor, einen hochentwickelten und sofort einsatzbereiten Expert Advisor, der entwickelt wurde, um präzise Bewegungen auf dem volatilen Goldmarkt zu erfassen. Dieser EA basiert auf einer soliden technischen Analyse und ist Ihr unverzichtbares Werkzeug für den automatisierten, disziplinierten Handel.
Warum Precision Signals EA wählen?
Optimiert für Gold (XAUUSD) auf M5: Dieser EA wurde sorgfältig optimiert und speziell auf den M5-Zeitrahmen für Gold abgestimmt. Es handelt sich nicht um ein allgemeines Tool, sondern um einen Spezialisten. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart auf dem Exness-Broker an. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko
Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die besonderen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.
Intelligente, nicht-aggressive Strategie: Sie können ruhig schlafen, denn Ihr Kapital ist geschützt. Der Precision Signals EA verwendet KEINE riskanten Strategien wie Martingale oder Grid. Sein Kern besteht aus präzisen Signalen, Trendfilterung und intelligentem Geldmanagement.
Adaptive Losgrößenbestimmung: Nutzen Sie eine einzigartige wahrscheinlichkeitsbasierte Lot-Sizing-Funktion. Der EA handelt nicht einfach nur, sondern passt die Positionsgröße basierend auf der Stärke des Signals an, um sicherzustellen, dass Sie kalkulierte und intelligente Risiken eingehen.
Dynamische Trend-Filterung: Schneiden Sie durch das Rauschen! Der EA verwendet einen langfristigen Exponential Moving Average (EMA) auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig D1), um den zugrundeliegenden Trend zu bestätigen und sicherzustellen, dass Sie nur Trades eingehen, die mit dem Gesamtbild des Marktes übereinstimmen.
Advanced ATR Trailing Stop: Maximieren Sie Ihre Gewinne und sichern Sie Gewinne automatisch. Das System verfügt über einen ATR-basierten Trailing Stop, der erst bei Erreichen eines Mindestgewinns aktiviert wird, so dass Sie Gewinne erzielen und gleichzeitig Ihr Kapital schützen können.
Wesentlicher Kapitalschutz: Schützen Sie die Performance Ihres gesamten Handelstages mit der Funktion Daily Cut Loss Percentage. Dieser nicht verhandelbare Schutz stoppt automatisch den Handel für den Tag, wenn ein vordefinierter Kapitalverlust erreicht wird.
Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.
📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul
Bereit anzufangen? Laden Sie Precision Signals EA jetzt herunter!
Hören Sie auf, manuell flüchtigen Goldbewegungen hinterherzujagen. Lassen Sie Precision Signals EA Disziplin, Geschwindigkeit und Präzision in Ihren Handel bringen. Laden Sie diesen leistungsstarken EA herunter und erleben Sie die Zukunft des automatisierten Goldhandels noch heute!
Wichtigste Parameter: Volle Kontrolle und Anpassung
Der EA ist vollständig anpassbar, um Ihrem Risikoprofil zu entsprechen. Hier sind die wichtigsten Eingaben:
Risiko-Prozentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der für einen einzelnen Handel riskiert wird. Stellen Sie 0 ein, um eine feste Losgröße zu verwenden (empfohlen für die Losberechnung basierend auf der Signalwahrscheinlichkeit).
Lose: Feste Losgröße, wenn der Risikoprozentsatz auf 0 gesetzt ist.
StartStunde/EndStunde: Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest (z. B. können Sie festlegen, dass nur während der volatilsten Sitzungen gehandelt wird).
ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um die Marktvolatilität zu überprüfen, bevor ein Handel durchgeführt wird.
EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Periode und Zeitrahmen für den EMA-Trendfilter (Standard: D1/150). Der EA handelt nur mit dem langfristigen Trend.
Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor der gesamte Handel für den Rest des Tages gestoppt wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Wird für den dynamischen, nicht-aggressiven ATR-Trailing-Stop-Abstand verwendet.
ATR_Profit_Multiplikator: Multiplikator zur Festlegung des Mindestgewinns (in Bezug auf die ATR), der erforderlich ist, bevor der Trailing Stop aktiviert wird.
TagBereich: Anzahl der vorangegangenen Tagesbalken, die zur Berechnung des Take-Profit-Niveaus verwendet werden (basierend auf der durchschnittlichen Tagesspanne).
Stochastik-Parameter (K_Periode, D_Periode, Verlangsamung, Oversold_Level, Overbought_Level): Kernparameter für das Stochastik-basierte Einstiegssystem, einschließlich Überkauft/Überverkauft-Level.
MagischeNummer: Eindeutige ID zur Verwaltung der von diesem EA eröffneten Trades.