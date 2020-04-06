Precision Entry Master EA

🚀 Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit dem Precision Entry Master EA!

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Der Precision Entry Master EA ist ein ausgeklügeltes, sofort einsatzbereites automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erfassen, insbesondere auf dem Goldmarkt (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen des Brokers Exness. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über den folgenden Link anmelden: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, systematischen Ansatz ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid-Systeme suchen. Der Precision Entry Master EA konzentriert sich auf robuste Trendfilterung und Volatilitätsmanagement, um sicherzustellen, dass Sie unter optimalen Bedingungen handeln.

✨ Wichtigste Vorteile & Merkmale

  • ⚡ Hochwahrscheinliches Einstiegssystem: Der EA verwendet eine leistungsstarke Kombination aus dem Williams Percent Range (WPR)- Oszillator zur Erkennung von überverkauften/überkauften Bedingungen und einem gleitenden Durchschnitt (EMA) zur Trendbestätigung. Diese Kombination stellt sicher, dass die Einstiegsmöglichkeiten mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

  • 🛡️ Robustes Risikomanagement: Die Methode der dynamischen Losgröße skaliert Ihre Handelsgröße auf der Grundlage eines festen Risikoprozentsatzes und der berechneten Wahrscheinlichkeit des Handels. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nie übermäßig hebeln und Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel genau gesteuert wird.

  • 🛑 Tägliche Drawdown-Kontrolle: Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist die tägliche Verlustbegrenzung (Cut Loss Percentage). Wenn Ihr täglicher Verlust die festgelegte Grenze überschreitet, stoppt der EA den Handel für den Tag und schützt Ihr Kapital vor großen Drawdowns.

  • ⚙️ Intelligenter Trailing Stop: Durch einen ATR-basierten Trailing Stop werden Trades geschützt und Gewinne maximiert. Dieser Stop-Loss wird erst nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnniveaus aktiviert, wodurch Gewinne gesichert werden, während gewinnbringende Trades weiterlaufen können.

  • ⏰ Zeitbasierter Handel: Sie können bestimmte Handelszeiten festlegen, um sicherzustellen, dass der EA nur während der aktivsten und profitabelsten Sitzungen aktiv ist, damit Sie Zeiten mit geringer Liquidität vermeiden können.

  • ✅ Sofort einsatzbereit für Gold (M5): Der EA wurde speziell für den Handel mit Gold auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und bietet eine getestete und leistungsstarke Strategie direkt nach dem Auspacken. Kein Martingale. Kein Grid. Nur reine, kalkulierte Ausführung.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


🔧 Optimieren Sie Ihre Strategie: Anpassbare Parameter

Der Precision Entry Master EA lässt sich über seine Eingabeparameter vollständig anpassen. Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die Sie anpassen können, um sie perfekt an Ihre Risikobereitschaft und Ihren Handelsstil anzupassen:

  • Risikoprozentsatz: Legt den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals fest, den Sie pro Handel riskieren (0, um das Risikomanagement zu deaktivieren und ein festes Lot zu verwenden).

  • Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage auf 0 gesetzt ist.

  • StartHour / EndHour: Die spezifischen Stunden des Tages, zu denen der EA Trades öffnen darf.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um Bedingungen mit geringer Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur in aktiven Märkten handelt.

  • EMAPeriode (Trend-Filter): Der Zeitraum für den längerfristigen EMA, der verwendet wird, um den übergeordneten Markttrend zu bestätigen (z. B. Trend ist aufwärts für KAUFEN-Trades).

  • EMA_Zeitrahmen (Trend-Filter): Der Zeitrahmen für den langfristigen EMA, normalerweise ein höherer Zeitrahmen wie PERIOD_D1 (Daily) für einen stärkeren Trendfilter.

  • DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz des täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor Sie den Handel für den Tag stoppen.

  • WPR_Period / Overbought_Level / Oversold_Level: Parameter für den Williams Percent Range Indikator, der für präzise Einstiegssignale verwendet wird.

  • ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den ATR-basierten Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen.

  • ATR_Gewinn_Multiplikator: Der ATR-Multiplikator, der bestimmt, wie viel Gewinn ein Handel machen muss, bevor der Trailing Stop aktiviert wird.

  • DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen Take-Profit-Levels auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne verwendet werden.

📥 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel. Jetzt herunterladen!

Hören Sie auf, manuell zu beobachten und beginnen Sie, Ihren Erfolg zu automatisieren. Der Precision Entry Master EA bietet Ihnen die Disziplin, Risikokontrolle und Präzision, die Sie benötigen, um den dynamischen Goldmarkt effektiv zu handeln.

Laden Sie den Precision Entry Master EA noch heute herunter und verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Gold (XAUUSD) M5-Chart, um Ihre Reise zu einem konsequenteren, systematischen Handel zu beginnen!


Empfohlene Produkte
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Experten
PowerMax Pro - es ist ein automatisierter Multicurrency Expert Advisor, der auf jeder Art von Konten und mit jeder Art von Spreads arbeitet. Der Expert Advisor setzt immer TakeProfit und dadurch, auch wenn es Unterbrechungen im Internet gibt, werden die Aufträge rechtzeitig und zu einem günstigen Preis geschlossen. Der Zeitrahmen auf dem Chart spielt keine Rolle, Sie können beliebige Ziffern einstellen. Der Arbeits-Zeitrahmen wird direkt in den Einstellungen des EA festgelegt. Um das Depot zu s
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experten
Empfohlener Broker für die Verwendung dieses Experten: https://tinyurl.com/5ftaha7c Standartkonto eröffnen und im Chat FREE SWAP anfordern Dsc hatte Mt4 Expert Advisor entwickelt von Diogo Sawitzki Cansi für den aktiven GBPUSD im 15-Minuten-Zeitrahmen. Es funktioniert durch Absicherung, wenn der Markt bewegt sich viel in eine Richtung und offene Positionen sind an der Gewinngrenze oder an der Verlustgrenze geschlossen. Empfohlenes Kapital: U$ 1000.00 für ein Lot von 0.01 Parameter EA: Passwort:
Rebatron
Agus Santoso
Experten
MQL5-Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein
Bollinger Bands with Stochastic Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet den Handel, wenn der Kurs die Bollinger Bands berührt und in die überverkauften/überkauften Bereiche des Stochastic eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Die empfohlenen Währungspaare sind CHFJPY und GBPNZD . Der empfohlene
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Breakout and Rebound EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Breakout and Rebound EA arbeitet mit den Eröffnungskursen der neuen Bars. Die Strategie basiert auf dem Ausbruch/Rückprall von neu gebildeten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus werden anhand einer engen Schwankungsbreite des Höchst-/Tiefstpreises des Balkens für den Zeitraum n identifiziert. Einstiege werden in Richtung der anfänglichen Bewegung ab einem Niveau von +/- n Punkten vorgenommen. Der EA ist für den Intraday-Handel mit allen wichtigen Währu
MartinZ
Iurii Kuksov
Experten
Dies ist ein gewöhnlicher Berater, der auf dem Martingale-System arbeitet. Stellt Aufträge abhängig von der Kreuzung des Durchschnittspreises aus. Hier muss man sagen, dass der Schlusskurs mit einem Gewinn nach der Eröffnung der zweiten und nachfolgenden Orders, sagen wir, auf der Verkauf wird in Punkten gemessen und zählt nicht. Das heißt, Sie müssen den Berater selbst im Strategietester verbannen und bereiten Sie seine Einstellungen richtig für ein bestimmtes Währungspaar usw. vor. die Ihnen v
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experten
Gold Matrix pro Willkommen bei der Gold Matrix Ea pro. Der Roboter basiert auf einem Standardindikator. Kein weiterer Indikator erforderlich =============================================================================================== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann entwickelt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. =============================================================================================== => Funktioniert auf allen Timeframes von 1Minut
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experten
Taranus ist ein multifunktionaler EA, ein universeller Assistent für einen Händler, der so konzipiert ist, dass er unter der Kontrolle eines Händlers arbeitet. Der EA verfügt über einen großen Satz von Werkzeugen und kann arbeiten: durch Indikatoren, durch Handelsstufen, durch Trendlinien, durch Martingale-Strategie, Handel auf Nachrichten. Es hat: mehrere Filter, um den Trend zu bestimmen, ein Multi-Level-Risiko-Management-System, Geld-Management, virtuelle Stop-Loss, Universal-Trailing-Stop, k
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Experten
Weg zum Erfolg EA EA verwendet, um Gold zu handeln, versuchen, bis zu 10000 Punkte des Charts zu ziehen Handeln Sie nach Trends, verwenden Sie bis zu 5 Indikatoren, um Werte festzulegen. Es ist ein Martingale-System. Fixiert, wenn das erste Los verloren durch Multiplikation nicht über Es ist ein Trailing-System. Stop kommt, wenn es einen Gewinn gibt. Max drawdown nur 24,18% Prüfung durch die Krise des Krieges Innerhalb von 6 Monaten erreicht der Gewinn 128,74%.
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Experten
Schlüsselkonzepte des Dynamic Grid Handelssystems -Dynamic Grid verwendet ein einfaches Raster, das auf der Entwicklung eines dynamischen Gitters basiert, wobei die Anzahl der Aufträge je nach Daten variiert. -Nutzen Sie die Volatilität des Produkts. -Nutzen Sie die Volatilität, um die Zonenkonsolidierung zu unterstützen und die Positionsgrößen zu verwalten. -Handelsgitter je nach Preisrichtung können den Vorteil nutzen, die Kosten anzupassen und den Anstieg des Drawdowns zu verringern. -Nicht
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
Nas100 Scalping EA
Moustapha Boulouz
5 (3)
Experten
-->MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107197 Wir stellen den ultimativen EA für Trader vor, die nach kurzfristigen Preisbewegungen im NAS100-Index suchen - den NAS100 Scalping EA! Unser Scalping EA ist eine automatisierte Handelssoftware, die den Momentum der New Yorker Börse bei deren Öffnung nutzt. Der EA identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und ist darauf ausgelegt, Trades schnell auszuführen, um kleine Preisbewegungen innerhalb von Minuten zu erfa
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Experten
Automatisierte Handelsinstrumente [Expert Advisor] unter Verwendung der Trendfolgestrategie in Kombination mit vertikalen Griding-Einstiegspunkten für das Währungspaar EURUSD. Die Trendfolgestrategie ist eine einfache, aber leistungsstarke Strategie, die häufig zur Erstellung von Expert Advisors für den Handel, insbesondere auf dem Devisenmarkt, verwendet wird. In diesem Expert Advisor [EA] werden Trendfolgestrategien mit vertikalen Grid-Entry-Methoden kombiniert, um sicherzustellen, dass sich d
Marksman MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Präziser Einstieg. Saubere Ausführung. Marksman ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der auf einer Single-Shot-Strategie basiert und den Markt mit einem einzigen präzisen Schuss erfasst – mit Take-Profit und Stop-Loss für jede Position. Inspiriert von den Fähigkeiten eines echten Scharfschützen nutzt dieser EA eine Kombination aus OsMA, Stochastik-Oszilla
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
New Wave EA
Sergey Belov
Experten
Der automatisierte Expert Advisor, der auf der Grundlage des von mir entwickelten Algorithmus ein Raster von Aufträgen erstellt. Das anfängliche Auftragslos kann fest oder dynamisch berechnet werden, je nach Einzahlungssaldo und dem verwendeten Risikoparameter. Um die Eröffnung von Geschäften mit einem hohen Spread-Wert zu verhindern, verfügt der EA über einen entsprechenden Filter. Sie können den maximal zulässigen Wert in den Einstellungen festlegen . Der interne Arbeitsalgorithmus und die Ein
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Experten
Gegatrade Advanced EA ist ein hochmodernes Cost Averaging System Es ist durch einen eingebauten " News WatchDog " gesichert, der den Handel während Nachrichtenereignissen aussetzt der EA hat viele voreingestellte Konfigurationsdateien, die von seinem Blog heruntergeladen werden können Für eine vollständige Beschreibung besuchen Sie den Blog: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Handelsstrategie Der EA verwendet verschiedene Strategien zu jeder voreingestellten Datei, die alle vom Blog
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Experten
EA Atom ist ein Expert Advisor mit einem einzigartigen Handelsalgorithmus. Der EA arbeitet an der Aufschlüsselung der hohen oder niedrigen Niveaus des Vortages Erfolgreiche und bewährte Strategien sind in den Algorithmus des Beraters integriert, die es Ihnen ermöglichen, Gewinne bei der Preisgestaltung von Vermögenswerten mit allen Feinheiten der technischen und Computeranalyse zu erzielen. Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen sowie Zugang zu einem privaten Telegramm-Chat
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Reversion Core H1
Fernando Dario Fuentes
Experten
ReversionCore H1 - USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der eine robuste Mean-Reversion-Logik auf das USDCAD-Paar anwendet und den H1-Zeitrahmen nutzt. Er ist auf langfristigen Kapitalerhalt bei moderatem Wachstum ausgelegt, ideal für Händler, die Zuverlässigkeit dem Hype vorziehen. Dieser EA identifiziert extreme Preisabweichungen mithilfe von Bollinger Bands und bestätigt Einstiege mit RSI- und EMA-Filtern. Er ist so konzipiert, dass
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelss
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Viel Spaß :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten ! Diamond PRO ist eine erweiterte, leistungsstarke Version von Diamond für fortgeschrittene Trader. Die Pro-Version enthält optimierte Kerne, neue verbesserte Filter für Einstiegspunkte, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet präzis
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Smart Trend Tracer Haben Sie es satt, sich im Marktrauschen zu verlieren? Sind Sie bereit, die klarsten Trends mit höchster Genauigkeit zu finden? Wir stellen Ihnen den Smart Trend Tracer vor, das ultimative Tool, das das Durcheinander durchbricht und die profitabelsten Marktschwankungen aufzeigt. Er ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator, sondern Ihr persönlicher Leitfaden zum Erkennen von Trends, sobald sie sich bilden, und gibt Ihnen die Sicherheit, int
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem ultimativen Trend Sniper Sind Sie es leid, große Marktbewegungen zu verpassen? Möchten Sie Trends mit laserartiger Präzision erkennen? Der Ultimate Trend Sniper ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der Ihnen genau dabei helfen soll. Er ist nicht einfach nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt verschafft. Hauptmerkmale & Vorteile: Präzise
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indikatoren
Signal King: Ihr oberster Trendindikator Fühlten Sie sich jemals verloren im Lärm des Marktes? Der "Signal King"-Indikator durchbricht das Chaos und liefert Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator, sondern ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Vorteil verschafft, indem es den robusten Supertrend mit einem zuverlässigen EMA-Filter kombiniert. Der Supertrend zeichnet sich dadurch aus, das
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Keltner Signals Pro: Klüger handeln, mehr verdienen! Keltner Signals Pro jetzt auch im EA-Format. Jetzt herunterladen. Verbessern Sie Ihre Handelsgenauigkeit und eliminieren Sie falsche Signale mit Keltner Signals Pro - dem fortschrittlichen und dennoch intuitiven Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die beständige Gewinne anstreben! Haben Sie genug von irreführenden Handelssignalen? Keltner Signals Pro kombiniert auf meisterhafte Weise die Stärke der Keltner-Kanäle zur Identif
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Golden Trend Finder Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Golden Trend Finder ist der All-in-One-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschafft. Er ist nicht nur ein weiteres Tool, sondern ein leistungsstarker Signalgenerator, der mehrere fortschrittliche Indikatoren kombiniert, um Ihnen klare, bestätigte Handelsmöglichkeiten zu bieten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein intelligentes System, das Ihnen genau sagt
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Trend-Sensing Pro Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Signalen? Trend-Sensing Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der Ihnen hilft, Markttrends mit kristallklarer Klarheit zu erkennen. Er kombiniert die Sanftheit eines EMA (Exponential Moving Average) mit einer einzigartigen Kerzenvisualisierung, die Ihnen eine klare, rauschfreie Sicht auf die Marktrichtung bietet. Warum Sie Trend-Sensing Pro lieben werden S
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie klügere Trades mit Candle Sync Pro! Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen in verschiedenen Zeitrahmen? Hätten Sie gerne einen klareren Überblick über die wahre Richtung des Marktes? "Candle Sync Pro" ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um sichere und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen! Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Rauschen und ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild zu sehen , indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart v
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie intelligentes Handeln mit dem Smart Signal Generator Haben Sie genug vom Rätselraten bei Ihrem Handel? Der Smart Signal Generator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, das Ihre Strategie vereinfacht und Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es handelt sich nicht um einen weiteren Indikator, sondern um ein System, das Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegssignale liefert, die Ihnen Zeit sparen und Ihr Vertrauen stärken. Hauptvorteile und Merkmale Intelligente Sign
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indikatoren
Trendumkehr-Meister Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Präzision Sind Sie es leid, wichtige Marktumkehrungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? "Trend Reversal Master" ist ein intelligenter MQL4-Indikator, der Ihnen hilft, potenzielle Trendwechsel mit Zuversicht und Klarheit zu erkennen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert das Beste aus zwei Welten: den dynamischen Parabolic SAR (PSAR) und den robusten Exponential Moving Average
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Trend Hunter Ultimate Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Trend Hunter Ultimate ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen klare, präzise Handelssignale liefert. Dieses Tool basiert auf einer bewährten Strategie, die mehrere gleitende Durchschnitte und den Stochastik-Oszillator kombiniert, und ist Ihr Schlüssel zur Identifizierung von Trend- und Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkma
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Finden Sie Ihre Trading-Richtung mit Signal Compass Pro ! Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt zu erraten? Signal Compass Pro ist Ihre Antwort. Dieser Indikator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr persönlicher Kompass auf den Finanzmärkten. Durch die Kombination von drei leistungsstarken Momentum-Indikatoren - CCI, WPR und Force Index - liefern wir bestätigte Handelssignale, die klarer, zuverlässiger und weniger anfällig für "Rauschen" sind. Hauptmerkmale & Vorteile Bestätigte Signale: K
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indikatoren
Dynamischer Farb-Fibonacci-Indikator Dieses Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Zeichnens und Aktualisierens von Fibonacci-Levels in Ihrem Chart zu automatisieren. Es passt sich automatisch an Markttrends an und liefert klare visuelle Hinweise und Warnungen, die Ihnen bei der Analyse von Kursbewegungen helfen. Hauptmerkmale Adaptive Farben: Die Fibonacci-Linien ändern automatisch ihre Farbe, um den aktuellen Trend widerzuspiegeln. Sie erscheinen blau bei Aufwärtstrends und rot bei Abwärts
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indikatoren
Transformieren Sie Ihr Trading mit dem Visual Trend Ribbon Sind Sie es leid, die großen Bewegungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, die wahre Richtung des Marktes zu erkennen? Das Visual Trend Ribbon ist Ihre Lösung. Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Marktrauschen und gibt Ihnen ein klares, visuelles Verständnis des Trends, damit Sie mit Zuversicht handeln können. Anstelle einer einzelnen, nachlaufenden Linie verwendet das Visual Trend Ribbon ein dynamisches Band aus mehreren
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Momentum Master , dem intelligenten Indikator, der Ihnen hilft, die Märkte mit Zuversicht zu steuern. Dieses leistungsstarke Tool liefert klare, umsetzbare Signale, indem es die Stärken mehrerer bewährter Indikatoren kombiniert. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und begrüßen Sie den Präzisionshandel. Momentum Master ist mehr als nur ein Signalanbieter; es ist Ihr persönlicher Marktanalyst. Er nutzt eine einzigartige Kombination aus gleitenden Durchsc
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilitys
Fibonacci Auto Trend Detection EA Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das die Fibonacci-Prinzipien in Kombination mit Risikomanagement nutzt. Er wurde entwickelt, um Handelsein- und -ausstiege basierend auf dynamischen Fibonacci-Levels zu automatisieren und gleichzeitig integrierte Risikokontrollen einzubauen. Wichtiger Hinweis: Dieser EA benötigt den Indikator Fibonacci Auto Trend Detection , um zu funktionieren. Hauptmerkmale Automatisierte Handelsausführung:
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indikatoren
Der Master Trend Analyzer ist ein leistungsstarker und flexibler MetaTrader 4 (MT4) Indikator, der Händlern hilft, Trends über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination mehrerer gleitender Durchschnitte (MAs) aus verschiedenen Zeitrahmen in einem Diagramm bietet dieses Tool einen klaren und umfassenden Überblick über die Markttrends, wodurch es einfacher wird, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, Trends zu bestätigen und fundierte Handelsents
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Apex Trend Detector! Sind Sie es leid, profitable Trades zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, auf dem volatilen Devisenmarkt zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte zu finden? Es ist an der Zeit, Ihr Handelsarsenal mit dem Apex Trend Detector aufzurüsten - dem intelligenten MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen! Der Apex Trend Detector ist nicht einfach nur ein w
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Ultimativer Signalgenerator: Ihr Vorteil auf dem Markt Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt auf dem Markt zu erraten? Der Ultimative Signalgenerator ist hier, um das zu ändern. Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Handelsvorteil zu verschaffen, indem er zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale liefert. Es ist ein intelligentes, effektives Werkzeug, das Ihnen hilft, sichere Entscheidungen zu treffen, damit Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren könne
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading mit WilliamsTrend Pro Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? WilliamsTrend Pro ist das ultimative Tool, das Ihnen hilft, mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit des Williams %R-Oszillators mit einem 200-Perioden-EMA-Trendfilter hilft Ihnen dieser Indikator, intelligenter und nicht härter zu handeln . Hören Sie auf, Ihre Ein- und Ausstiege in Frage zu stellen. WilliamsTr
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Stochastik mit Trendfilter: Präzise Signale Dies ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich zuverlässigere Signale vom klassischen Stochastik-Oszillator wünschen. Wie er funktioniert: Dieser Indikator verbessert die Standard-Stochastik durch Hinzufügen eines leistungsstarken Trendfilters. Er verwendet einen Exponential Moving Average (EMA), um die Gesamtrichtung des Marktes zu bestimmen. Der Indikator erzeugt nur dann ein Kaufsignal, w
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indikatoren
Catch The Turn: Das 5-Faktoren-Confluence-Handelssystem Haben Sie genug von widersprüchlichen Indikatoren und verpassten Einstiegen? Das Confluence Trading System ist Ihr komplettes Entscheidungsinstrument, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und mit hohem Vertrauen Einstiegssignale genau dann zu liefern, wenn eine große Marktbewegung beginnt. Die Kraft von 5-in-1 Confluence Hören Sie auf, im Zweifel zu handeln. Unsere proprietäre Engine eliminiert falsche Signale, ind
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indikatoren
Precision Entry Master: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Haben Sie es satt, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Der Precision Entry Master-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, hochwertige Einstiegspunkte mit Zuversicht zu finden. Er kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysen, um Ihnen ein klares Signal zu geben, das Rauschen und falsche Signale herausfiltert, damit Sie sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren können. Unser einzigartiges System funktioniert, indem es de
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indikatoren
Meistern Sie Ihre Markteintritte und -austritte! Haben Sie genug von verwirrenden, verrauschten Indikatoren, die Ihnen falsche Signale liefern? Der Stochastic Market Master wurde entwickelt, um das Rauschen zu durchbrechen und Ihnen kristallklare Handelsmöglichkeiten direkt zu liefern. Dieses leistungsstarke Tool verwendet ein einzigartiges Verfahren zur doppelten Glättung, um genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihnen helfen, Trendumkehrungen mit Zuversicht und Präzision zu erkenn
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indikatoren
Der Wave Rider-Indikator: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Sind Sie es leid, Marktbewegungen zu erraten? Der Wave Rider Indikator ist Ihre Lösung. Er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen hilft, mit Leichtigkeit und Zuversicht profitable Trends zu erkennen. Was macht ihn so leistungsstark? Sehen Sie Trends klar und deutlich : Wave Rider vereinfacht komplexe Marktdaten, so dass Sie die Richtung des Trends leicht erkennen und intelligentere Entscheidungen treffen können. Rechtzeitige Signale
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indikatoren
Multi-Timeframe Support & Resistance Indicator für MT4. Professionelles Tool für technische Trader. Die wichtigsten Vorteile Multi-Timeframe-Analyse - Betrachten Sie kritische Levels aus verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig Echtzeit-Warnungen - Sofortige Benachrichtigung, wenn sich wichtige Levels ändern Anpassbare Anzeige - Passen Sie Farben, Linienstile und Zeitrahmen an Ihre Strategie an Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit klaren visuellen Beschriftungen für alle Levels Hauptmer
Last High and Low
Andri Maulana
Indikatoren
Anzeige des letzten Höchst- und Tiefstwertes Merkmale Dynamische Hoch/Tief-Linien : Zeichnet automatisch horizontale Linien, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief über eine ausgewählte Anzahl vergangener Balken anzeigen. Anpassbare Rückblickperiode : Stellen Sie ein, wie viele Balken der Indikator analysiert, um Hochs/Tiefs zu finden. Visuelle Anpassung : Wählen Sie die Linienfarben (rot für Hochs, blau für Tiefs). Passen Sie den Linienstil (gestrichelt, durchgezogen usw.) und die Linie
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilitys
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die die Märkte mit Präzision und Zuversicht scalpen wollen. Mit fortschrittlichen ATR-basierten Strategien passt sich dieser EA dynamisch an die Marktbedingungen an und gewährleistet ein optimales und effektives Risikomanagement. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA vereinfacht die Verwaltung von Trades und beinhaltet intelligente Spread-Anpassungen für eine besser
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension