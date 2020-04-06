🚀 Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit dem Precision Entry Master EA!

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Der Precision Entry Master EA ist ein ausgeklügeltes, sofort einsatzbereites automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erfassen, insbesondere auf dem Goldmarkt (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen des Brokers Exness. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über den folgenden Link anmelden: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, systematischen Ansatz ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid-Systeme suchen. Der Precision Entry Master EA konzentriert sich auf robuste Trendfilterung und Volatilitätsmanagement, um sicherzustellen, dass Sie unter optimalen Bedingungen handeln.

✨ Wichtigste Vorteile & Merkmale

⚡ Hochwahrscheinliches Einstiegssystem: Der EA verwendet eine leistungsstarke Kombination aus dem Williams Percent Range (WPR)- Oszillator zur Erkennung von überverkauften/überkauften Bedingungen und einem gleitenden Durchschnitt (EMA) zur Trendbestätigung. Diese Kombination stellt sicher, dass die Einstiegsmöglichkeiten mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

🛡️ Robustes Risikomanagement: Die Methode der dynamischen Losgröße skaliert Ihre Handelsgröße auf der Grundlage eines festen Risikoprozentsatzes und der berechneten Wahrscheinlichkeit des Handels. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nie übermäßig hebeln und Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel genau gesteuert wird.

🛑 Tägliche Drawdown-Kontrolle: Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist die tägliche Verlustbegrenzung (Cut Loss Percentage ). Wenn Ihr täglicher Verlust die festgelegte Grenze überschreitet, stoppt der EA den Handel für den Tag und schützt Ihr Kapital vor großen Drawdowns.

⚙️ Intelligenter Trailing Stop: Durch einen ATR-basierten Trailing Stop werden Trades geschützt und Gewinne maximiert. Dieser Stop-Loss wird erst nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnniveaus aktiviert, wodurch Gewinne gesichert werden, während gewinnbringende Trades weiterlaufen können.

⏰ Zeitbasierter Handel: Sie können bestimmte Handelszeiten festlegen, um sicherzustellen, dass der EA nur während der aktivsten und profitabelsten Sitzungen aktiv ist, damit Sie Zeiten mit geringer Liquidität vermeiden können.

✅ Sofort einsatzbereit für Gold (M5): Der EA wurde speziell für den Handel mit Gold auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und bietet eine getestete und leistungsstarke Strategie direkt nach dem Auspacken. Kein Martingale. Kein Grid. Nur reine, kalkulierte Ausführung.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



🔧 Optimieren Sie Ihre Strategie: Anpassbare Parameter

Der Precision Entry Master EA lässt sich über seine Eingabeparameter vollständig anpassen. Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die Sie anpassen können, um sie perfekt an Ihre Risikobereitschaft und Ihren Handelsstil anzupassen:

Risikoprozentsatz: Legt den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals fest, den Sie pro Handel riskieren (0, um das Risikomanagement zu deaktivieren und ein festes Lot zu verwenden).

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage auf 0 gesetzt ist.

StartHour / EndHour: Die spezifischen Stunden des Tages, zu denen der EA Trades öffnen darf.

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um Bedingungen mit geringer Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur in aktiven Märkten handelt.

EMAPeriode (Trend-Filter): Der Zeitraum für den längerfristigen EMA, der verwendet wird, um den übergeordneten Markttrend zu bestätigen (z. B. Trend ist aufwärts für KAUFEN-Trades).

EMA_Zeitrahmen (Trend-Filter): Der Zeitrahmen für den langfristigen EMA, normalerweise ein höherer Zeitrahmen wie PERIOD_D1 (Daily) für einen stärkeren Trendfilter.

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz des täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor Sie den Handel für den Tag stoppen.

WPR_Period / Overbought_Level / Oversold_Level: Parameter für den Williams Percent Range Indikator, der für präzise Einstiegssignale verwendet wird.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den ATR-basierten Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen.

ATR_Gewinn_Multiplikator: Der ATR-Multiplikator, der bestimmt, wie viel Gewinn ein Handel machen muss, bevor der Trailing Stop aktiviert wird.

DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen Take-Profit-Levels auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne verwendet werden.

📥 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel. Jetzt herunterladen!

Hören Sie auf, manuell zu beobachten und beginnen Sie, Ihren Erfolg zu automatisieren. Der Precision Entry Master EA bietet Ihnen die Disziplin, Risikokontrolle und Präzision, die Sie benötigen, um den dynamischen Goldmarkt effektiv zu handeln.

Laden Sie den Precision Entry Master EA noch heute herunter und verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Gold (XAUUSD) M5-Chart, um Ihre Reise zu einem konsequenteren, systematischen Handel zu beginnen!