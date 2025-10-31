The Range Gold EA

The Gold Range EA: Beherrschen Sie den Goldmarkt mit Präzision und Sicherheit

Schluss mit unberechenbaren Strategien! Der Goldmarkt (XAUUSD) ist für seine hohe Volatilität bekannt – eine riesige Chance für diejenigen, die wissen, wie man sie nutzt. The Gold Range EA wurde entwickelt, um genau das zu tun: eine klare, regelbasierte und bewährte Strategie zu liefern, die auf Stabilität und langfristigen Erfolg ausgelegt ist.

Dieser EA ist keine Blackbox. Er basiert auf einer transparenten und robusten Handelslogik, die Sie verstehen und der Sie vertrauen können.

Die Kernstrategie: Der Tägliche Breakout – Einfach, Kraftvoll, Effektiv

Das Herzstück des EAs ist die Daily Breakout Strategie. Anstatt zu raten, wohin sich der Markt bewegt, nutzen wir die bewährte Methode, die tägliche Volatilität für uns arbeiten zu lassen.

Wie es funktioniert: Der EA identifiziert die entscheidenden Hoch- und Tiefpunkte des Vortages und platziert zu Beginn des neuen Handelstages präzise Pending-Orders.

Der EA identifiziert die entscheidenden Hoch- und Tiefpunkte des Vortages und platziert zu Beginn des neuen Handelstages präzise Pending-Orders. Warum es funktioniert: Diese Niveaus agieren oft als starke Unterstützungs- und Widerstandszonen. Ein Durchbruch führt häufig zu starken, profitablen Bewegungen – und der Gold Range EA ist bereit, sie abzufangen.

Diese Hauptstrategie ist für ihre Zuverlässigkeit bekannt und bildet das stabile Fundament des EAs.

Ihre Sicherheit steht an erster Stelle: Fester Stop-Loss, Kein Risiko-Chaos

Wir glauben an diszipliniertes Trading. Deshalb werden Sie hier niemals gefährliche Techniken finden.

100 % KEIN GRID: Es werden keine Positionen in einem Verlustraster hinzugefügt.

Es werden keine Positionen in einem Verlustraster hinzugefügt. 100 % KEIN MARTINGALE: Der Lot-Size wird bei Verlusten nicht erhöht.

Der Lot-Size wird bei Verlusten nicht erhöht. FESTER STOP LOSS & TAKE PROFIT: Jeder einzelne Trade wird von Anfang an mit einem klaren Stop Loss und Take Profit geschützt. Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über Ihr Risiko.

Jeder einzelne Trade wird von Anfang an mit einem klaren Stop Loss und Take Profit geschützt. Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über Ihr Risiko. INTELLIGENTER TRAILING STOP: Sobald ein Trade in den Gewinn läuft, sichert der intelligente Trailing Stop Ihre Gewinne ab und minimiert das Risiko, während er dem Trade Raum zum Atmen gibt.

Flexibilität für Profis: Zusätzliche Range-Strategien als Bonus

Für Trader, die gerne experimentieren, enthält der EA zusätzlich drei Range-Strategien. Betrachten Sie diese als einen offenen Rahmen (Framework), den Sie nutzen können, um eigene Ideen zu testen oder den EA an spezifische Marktphasen anzupassen. Die Daily Breakout Strategie bleibt jedoch die empfohlene und stabilste Hauptstrategie.

Für optimale Ergebnisse: Professionelle Handelsumgebung

Um das volle Potenzial auszuschöpfen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ist eine professionelle Handelsumgebung unerlässlich.

Low-Latency VPS (Virtual Private Server): Ein VPS mit einer Ping-Zeit von unter 10 ms zu Ihrem Broker ist DRINGEND EMPFOHLEN . Dies stellt sicher, dass Ihre Trades ohne Verzögerung ausgeführt werden, was besonders beim Trailing Stop entscheidend ist.

Ein VPS mit einer Ping-Zeit von zu Ihrem Broker ist . Dies stellt sicher, dass Ihre Trades ohne Verzögerung ausgeführt werden, was besonders beim Trailing Stop entscheidend ist. ECN-Broker mit niedrigen Spreads: Handeln Sie bei einem Broker mit minimalen Spreads und Kommissionen, um die Transaktionskosten gering zu halten und die Profitabilität zu maximieren.

Bewährte Einstellungen für Ihren Erfolg

Sie müssen nicht bei Null anfangen. Nutzen Sie diese optimierten Setups, um sofort loszulegen:

Setup 1: Stabiles Wachstum (Empfehlung)

Ideal für ein langfristig stabiles Konto-Wachstum mit einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis.

Take Profit: 1000 Punkte

1000 Punkte Stop Loss: 1000 Punkte

1000 Punkte Trailing Stop Aktivierung: nach 100 Punkten Gewinn

nach 100 Punkten Gewinn Trailing Stop Abstand: 10 Punkte

Setup 2: Prop Firm Challenge

Diese Einstellungen verwende ich persönlich, um die Ziele von Prop-Trading-Firmen zu erreichen. Sie sind etwas dynamischer, um Profit-Ziele schneller zu erreichen.

Take Profit: 400 Punkte

400 Punkte Stop Loss: 500 Punkte

500 Punkte Trailing Stop Aktivierung: nach 100 Punkten Gewinn

nach 100 Punkten Gewinn Trailing Stop Abstand: 10 Punkte



Volle Kontrolle & Flexibilität für JEDES Konto Dieser EA wurde für maximale Anpassbarkeit entwickelt und kann auf jedem Kontotyp eingesetzt werden. Sie haben die volle Kontrolle über Ihr Risiko: Dynamisches Risikomanagement: Wählen Sie, ob das Risiko auf Basis Ihres aktuellen Kontostands (Current Balance) oder Ihres Startkapitals (Initial Balance) berechnet werden soll.

Wählen Sie, ob das Risiko auf Basis Ihres oder Ihres berechnet werden soll. Benutzerdefinierte Lot-Größen: Legen Sie eine minimale und maximale Lot-Größe fest (Min/Max Lot), um die Positionsgrößen präzise zu steuern.

Legen Sie eine minimale und maximale Lot-Größe fest (Min/Max Lot), um die Positionsgrößen präzise zu steuern. Prop-Firm-Modus: Aktivieren Sie tägliche Verlustlimits in Prozent, um die Regeln von Prop-Trading-Firmen exakt einzuhalten.

Aktivieren Sie tägliche Verlustlimits in Prozent, um die Regeln von Prop-Trading-Firmen exakt einzuhalten. Integrierter News-Filter: Schützen Sie Ihr Kapital vor unvorhersehbaren Marktereignissen. Die Nachrichtenereignisse werden von uns regelmäßig (ca. alle 2-3 Monate) aktualisiert, um Sie stets abzusichern.

Steigen Sie jetzt ein und handeln Sie Gold mit einer Strategie, die auf Logik, Sicherheit und bewährten Ergebnissen basiert!