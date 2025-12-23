HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Ultraschnelles Marktausführungssystem Dieser Expert Advisor (EA) ist für Hochgeschwindigkeits- und Niedriglatenz- Marktoperationen konzipiert. Er führt präzise Einträge innerhalb enger Spreads aus, ideal für schnelle Märkte wie Metalle, Indizes und Devisenpaare, mit optimierter Slippage-Kontrolle. Aktion: Mieten Sie den EA für 30 Tage zu $30 — zeitlich begrenztes Angebot. Das System unterstützt mehrere Money-Management-Modi, adaptive Handelszeiten (trade timing) und schützende Trailing-Logik, um maximale Kontrolle über schnelle Trades zu gewährleisten.

Überblick der Eingabeparameter (Input Overview)

  • Allgemeine Einstellungen (General Settings)

    • Magic Number – eindeutige Kennung für die Trades des EA.

    • Slippage (Schlupf) – maximal zulässige Preisabweichung während der Orderausführung (in Punkten).

  • Zeiteinstellungen (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – definiert das Handelsfenster in der Broker-Serverzeit.

    • secs – minimale Zeitverzögerung zwischen Handelsoperationen (reduziert Überhandel).

  • Money Management

    • Lot Type – Methode zur Berechnung der Positionsgröße:

      • Fixed_Lots – konstante Lotgröße

      • Pct_of_Balance – Risiko basierend auf dem Kontostand (Balance)

      • Pct_of_Equity – Risiko basierend auf dem aktuellen Eigenkapital (Equity)

    • Fixed Lot – manuelle Lotgröße bei Verwendung des Fixed-Modus

    • Risk Percent – prozentuales Risiko, das für Balance-, Equity- oder Margin-Modi angewendet wird

  • Handelseinstellungen (in Punkten) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – minimale Preisänderung, um einen Trade auszulösen

    • Max Distance – maximal zulässiger Abstand vom aktuellen Preis vor dem Einstieg

    • Stop – Stop-Loss-Abstand in Punkten

    • Max Trailing – maximaler Trailing-Stop-Abstand

    • Max Spread – maximal zulässiger Spread zum Öffnen von Trades

Dieser EA konzentriert sich auf Geschwindigkeit, Präzision und Kontrolle und ist für Trader geeignet, die eine Hochfrequenz-Ausführung mit anpassbarem Risiko und Timing suchen. Er funktioniert am besten auf VPS mit niedriger Latenz oder dedizierten Servern, insbesondere während aktiver Sitzungen wie London oder New York.


