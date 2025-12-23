HFT Dominator MT5
- Experten
- Cedric Landry Shema
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
MyfxBook Reports:
HFT Dominator – Ultraschnelles Marktausführungssystem Dieser Expert Advisor (EA) ist für Hochgeschwindigkeits- und Niedriglatenz- Marktoperationen konzipiert. Er führt präzise Einträge innerhalb enger Spreads aus, ideal für schnelle Märkte wie Metalle, Indizes und Devisenpaare, mit optimierter Slippage-Kontrolle. Aktion: Mieten Sie den EA für 30 Tage zu $30 — zeitlich begrenztes Angebot. Das System unterstützt mehrere Money-Management-Modi, adaptive Handelszeiten (trade timing) und schützende Trailing-Logik, um maximale Kontrolle über schnelle Trades zu gewährleisten.
Überblick der Eingabeparameter (Input Overview)
Allgemeine Einstellungen (General Settings)
Magic Number – eindeutige Kennung für die Trades des EA.
Slippage (Schlupf) – maximal zulässige Preisabweichung während der Orderausführung (in Punkten).
Zeiteinstellungen (Time Settings)
Start Hour / End Hour – definiert das Handelsfenster in der Broker-Serverzeit.
secs – minimale Zeitverzögerung zwischen Handelsoperationen (reduziert Überhandel).
Money Management
Lot Type – Methode zur Berechnung der Positionsgröße:
Fixed_Lots – konstante Lotgröße
Pct_of_Balance – Risiko basierend auf dem Kontostand (Balance)
Pct_of_Equity – Risiko basierend auf dem aktuellen Eigenkapital (Equity)
Fixed Lot – manuelle Lotgröße bei Verwendung des Fixed-Modus
Risk Percent – prozentuales Risiko, das für Balance-, Equity- oder Margin-Modi angewendet wird
Handelseinstellungen (in Punkten) (Trade Settings (in Points))
Delta – minimale Preisänderung, um einen Trade auszulösen
Max Distance – maximal zulässiger Abstand vom aktuellen Preis vor dem Einstieg
Stop – Stop-Loss-Abstand in Punkten
Max Trailing – maximaler Trailing-Stop-Abstand
Max Spread – maximal zulässiger Spread zum Öffnen von Trades
Dieser EA konzentriert sich auf Geschwindigkeit, Präzision und Kontrolle und ist für Trader geeignet, die eine Hochfrequenz-Ausführung mit anpassbarem Risiko und Timing suchen. Er funktioniert am besten auf VPS mit niedriger Latenz oder dedizierten Servern, insbesondere während aktiver Sitzungen wie London oder New York.