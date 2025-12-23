The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – Opening Range Breakout + Prop-Firm-Schutz
Ein schneller, stabiler Breakout-EA für Prop-Firm-Challenges und diszipliniertes Intraday-Trading.
Kein Martingale. Kein Grid. Nur klare Regeln.

Warum Trader ORB Guardian wählen

• Automatische Synchronisierung von Trades mit unserem professionellen Trading-Journal
• Automatische Opening Range Breakouts
• Ein-Signal oder Bestätigungsmodus
• Integrierter Prop-Firm-Schutz (täglich/wöchentlich/monatlich/gesamt)
• Automatischer Handelsstopp bei Limits oder Zielerreichung
• Trend- und Volatilitätsfilter
• Kontrolle über Handelstage und Handelszeiten

Für Challenge-Stabilität entwickelt
• Ein Trade pro Breakout
• Fixiertes Risiko
• Keine versteckten riskanten Strategien
• Funktioniert auf USDJPY, XAUUSD, US30 und allen Symbolen

Hauptfunktionen
• Anpassbare Opening-Range
• Breakout oder Reverse
• Prop-Firm-Schutzmodul
• Wochen-/Monatsberichte
• Dashboard auf dem Chart

Empfohlen
• M5–M15
• Mindesteinzahlung: 500 USD
• Ideal für FTMO, MFF, FundedNext, The5ers


