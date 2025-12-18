CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors
- Roman Poshtar
Aktualisiert: 18 Dezember 2025
EA CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors arbeitet nach dem Сatboost-Algorithmus mit Clustermethoden. Die Wahl und die Konstruktion der Zeichen für das Lernen ist ausführlich in meinen Artikeln beschrieben, die Sie unten finden können:
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 2): IntelligenteOptimierungmit neuronalen Netzenhttps://www.mql5.com/en/articles/11186
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 3): PraktischeAnwendunghttps://www.mql5.com/en/articles/11949
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 4):Schablonenhttps://www.mql5.com/en/articles/12202
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 5): Normalisierung von Eingaben zur Weitergabe an ein neuronalesNetz https://www.mql5.com/en/articles/12459
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 6): Perceptron als autarkes Werkzeug für die Preisprognosehttps://www.mql5.com/en/articles/12515
Der Berater überwacht den Abstand zwischen den Indikatoren des gleitenden Durchschnitts: 48, 144 und 720.
Empfehlungen:
Anschluss des Kontos durch den Service Service. Ermöglicht es Ihnen, einen zusätzlichen Gewinn in Form einer Rückkehr des Spreads zu erhalten.
Währungsdämpfe: EURUSD & GBPUSD.
Zeitrahmen: H1.
Der Spread ist nicht wichtig, der Broker ist nicht wichtig.
Einstellungen:
- "----------- Einstellungen öffnen -----------" ";
- Intensität - Handelsintensität;
- "---------------lots settings -----------";
- Maximumrisk - das maximale Risiko von 1 Geschäft (die Anzahl der Strategien eingeschlossen);
- Customlot - ein festes Lot für ein Geschäft;
- "------------Close settings-------------";
- TakeProfit - fester Gewinn;
- StopLoss - fester Verlust;
- "------------ Andere Einstellungen ----------";
- MaxSpread - maximaler Spread bei der Eröffnung der Position;
- Slippage - Schlupf - Schlupf;
- Magic - magische Zahl;
- Eacomment - ist ein Kommentar zu den Positionen (Achtung - ändern Sie nicht die Kommentare zu den Positionen. Der Berater führt Aufzeichnungen über die Kommentare).