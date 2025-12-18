CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD

EA GOLD CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD arbeitet nach dem Сatboost-Algorithmus mit Clustermethoden. Die Wahl und die Konstruktion der Zeichen für das Lernen ist in meinen Artikeln ausführlich beschrieben, die Sie unten finden können:

Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 1): Revisitinggeometryhttps://www.mql5.com/en/articles/11077
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 2): IntelligenteOptimierungmit neuronalen Netzenhttps://www.mql5.com/en/articles/11186
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 3): PraktischeAnwendunghttps://www.mql5.com/en/articles/11949
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 4):Schablonenhttps://www.mql5.com/en/articles/12202
Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 5): Normalisierung von Eingaben zur Weitergabe an ein neuronalesNetz https://www.mql5.com/en/articles/12459

Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 6): Perceptron als autarkes Werkzeug für die Preisprognosehttps://www.mql5.com/en/articles/12515

Der Berater überwacht den Abstand zwischen den Indikatoren des gleitenden Durchschnitts: 48, 144 und 720.

Empfehlungen:

Anschluss des Kontos durch den Service Service. Ermöglicht es Ihnen, einen zusätzlichen Gewinn in Form einer Rückkehr des Spreads zu erhalten.
Währungsdämpfe: XAUUSD (Gold).
Zeitrahmen: H1.

Der Spread ist nicht wichtig, der Broker ist nicht wichtig.

Einstellungen:

  • "----------- Einstellungen öffnen -----------" ";
  • Intensität - Handelsintensität;
  • "---------------lots settings -----------";
  • Maximumrisk - das maximale Risiko von 1 Geschäft (die Anzahl der Strategien eingeschlossen);
  • Customlot - ein festes Lot für ein Geschäft;
  • "------------Close settings-------------";
  • TakeProfit - fester Gewinn;
  • StopLoss - fester Verlust;
  • "------------ Andere Einstellungen ----------";
  • MaxSpread - maximaler Spread bei der Eröffnung der Position;
  • Slippage - Schlupf - Schlupf;
  • Magic - magische Zahl;
  • Eacomment - ist ein Kommentar zu den Positionen (Achtung - ändern Sie nicht die Kommentare zu den Positionen. Der Berater führt Aufzeichnungen über die Kommentare).


