Leider kann „StableTrend EURUSD“ nicht mehr erworben werden.

Wenn Sie dieses Produkt schon einmal gekauft haben, können Sie es ohne Einschränkungen weiter verwenden und neue Kopien installieren, solange Sie noch Aktivierungen haben:

Öffnen Sie Ihr MetaTrader 5-Terminal.

Geben Sie Ihre MQL5.community-Kontoanmeldeinformationen in den Einstellungen an: Menü Extras\Optionen\Community.

Gehen Sie zu Navigator\Markt\Meine Einkäufe.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“ rechts neben dem Produktnamen.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation.