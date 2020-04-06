Step Deriv Apex
- Experten
- Angel Torres
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Wichtiger Hinweis:
Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden.
Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen.
📊 Technischer Überblick
Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control.
Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert Momentum-Erkennung mit partiellen Exits, um ein konsistentes Wachstum und einen kontrollierten Drawdown zu gewährleisten.
-
Ersteinlage: $500
-
Endgültiger Saldo: $683,544
-
Gesamt-Nettogewinn: +136,608%
-
Gewinn-Faktor: 2,31
-
Erholungsfaktor: 7,83
-
Maximaler Drawdown: 43.62%
-
Eigenkapital Drawdown: 22.17%
-
Sharpe-Verhältnis: 4,93
-
Gesamte Trades: 393
-
Gewinn-Rate: 76.34%
-
Durchschnittlicher Handelsgewinn: $1.738
-
Größter Gewinn: $120,799
-
Größter Verlust: $5.300
📈 Leistungsprognosen
|Management-Typ
|Empfohlenes Kapital
|Erwartete monatliche Rendite
|Ohne Aufzinsung
|$200 USD
|~15-25% pro Monat
|Mit Aufzinsung
|500 USD
|~100-150% pro Monat
Diese Prognosen beruhen auf Backtesting- und Forward-Testing-Daten unter realen Marktbedingungen.
⚙️ Hauptmerkmale
-
Hybride Struktur: Breakout + Trendfolge.
-
Keine Martingal- oder Gittersysteme.
-
Aktienbasiertes Floating Management.
-
Kompatibel mit Deriv, Weltrade und Exness.
-
Adaptive Volatilitätskontrolle.
-
Fokussiert auf asiatische und europäische Sitzungen.
-
Robustes Backtesting und Validierung anhand echter Daten.
💬 Kundenspezifische Strategieentwicklung
Wir bieten kundenspezifische Algorithmenentwicklung und EA-Optimierung für:
-
Deriv (synthetische und Volatilitätsindizes)
-
Weltrade (Devisen und Indizes)
-
Exness (Metalle, Krypto & FX)
Kontaktieren Sie uns für personalisierte Strategien, Copytrading-Setups oder vollautomatische Handelslösungen.