Step Deriv Apex

Wichtiger Hinweis:
Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden.
Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen.

📊 Technischer Überblick

Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control.
Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert Momentum-Erkennung mit partiellen Exits, um ein konsistentes Wachstum und einen kontrollierten Drawdown zu gewährleisten.

  • Ersteinlage: $500

  • Endgültiger Saldo: $683,544

  • Gesamt-Nettogewinn: +136,608%

  • Gewinn-Faktor: 2,31

  • Erholungsfaktor: 7,83

  • Maximaler Drawdown: 43.62%

  • Eigenkapital Drawdown: 22.17%

  • Sharpe-Verhältnis: 4,93

  • Gesamte Trades: 393

  • Gewinn-Rate: 76.34%

  • Durchschnittlicher Handelsgewinn: $1.738

  • Größter Gewinn: $120,799

  • Größter Verlust: $5.300

📈 Leistungsprognosen

Management-Typ Empfohlenes Kapital Erwartete monatliche Rendite
Ohne Aufzinsung $200 USD ~15-25% pro Monat
Mit Aufzinsung 500 USD ~100-150% pro Monat

Diese Prognosen beruhen auf Backtesting- und Forward-Testing-Daten unter realen Marktbedingungen.

⚙️ Hauptmerkmale

  • Hybride Struktur: Breakout + Trendfolge.

  • Keine Martingal- oder Gittersysteme.

  • Aktienbasiertes Floating Management.

  • Kompatibel mit Deriv, Weltrade und Exness.

  • Adaptive Volatilitätskontrolle.

  • Fokussiert auf asiatische und europäische Sitzungen.

  • Robustes Backtesting und Validierung anhand echter Daten.

💬 Kundenspezifische Strategieentwicklung

Wir bieten kundenspezifische Algorithmenentwicklung und EA-Optimierung für:

  • Deriv (synthetische und Volatilitätsindizes)

  • Weltrade (Devisen und Indizes)

  • Exness (Metalle, Krypto & FX)

Kontaktieren Sie uns für personalisierte Strategien, Copytrading-Setups oder vollautomatische Handelslösungen.


