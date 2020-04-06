Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden.

Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen.

📊 Technischer Überblick

Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control.

Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert Momentum-Erkennung mit partiellen Exits, um ein konsistentes Wachstum und einen kontrollierten Drawdown zu gewährleisten.

Ersteinlage: $500

Endgültiger Saldo: $683,544

Gesamt-Nettogewinn: +136,608%

Gewinn-Faktor: 2,31

Erholungsfaktor: 7,83

Maximaler Drawdown: 43.62%

Eigenkapital Drawdown: 22.17%

Sharpe-Verhältnis: 4,93

Gesamte Trades: 393

Gewinn-Rate: 76.34%

Durchschnittlicher Handelsgewinn: $1.738

Größter Gewinn: $120,799

Größter Verlust: $5.300

📈 Leistungsprognosen

Management-Typ Empfohlenes Kapital Erwartete monatliche Rendite Ohne Aufzinsung $200 USD ~15-25% pro Monat Mit Aufzinsung 500 USD ~100-150% pro Monat

Diese Prognosen beruhen auf Backtesting- und Forward-Testing-Daten unter realen Marktbedingungen.

⚙️ Hauptmerkmale

Hybride Struktur: Breakout + Trendfolge.

Keine Martingal- oder Gittersysteme.

Aktienbasiertes Floating Management.

Kompatibel mit Deriv , Weltrade und Exness .

Adaptive Volatilitätskontrolle.

Fokussiert auf asiatische und europäische Sitzungen .

Robustes Backtesting und Validierung anhand echter Daten.

💬 Kundenspezifische Strategieentwicklung

Wir bieten kundenspezifische Algorithmenentwicklung und EA-Optimierung für:

Deriv (synthetische und Volatilitätsindizes)

Weltrade (Devisen und Indizes)

Exness (Metalle, Krypto & FX)

Kontaktieren Sie uns für personalisierte Strategien, Copytrading-Setups oder vollautomatische Handelslösungen.