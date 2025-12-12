The Malaysian trend
- Indikatoren
- Aleksandr Sushko
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 12 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Trendindikator. Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, verzögern sich nicht und verschwinden nicht. Geeignet für die Arbeit mit jedem Instrument und jedem Zeitrahmen. Geeignet als Ergänzung zu jeder Strategie und jedem Handelsstil. Es wird empfohlen, diesen Indikator nach dem Prinzip der drei Fenster zu verwenden. Beispiel: Paar XAUUSD, öffnen Sie drei Fenster dieses Instruments TF M5,M15,H1.... erste Signal wartet auf dem Senior TF, in unserem Fall H1, das zweite auf M15 und weiter auf M5. Wenn drei Signale in einer Richtung zusammenfallen, steigen Sie in das Geschäft ein, usw. Verlassen Sie die Position entweder bei der gelben runden Markierung auf der niedrigsten, in unserem Fall, TF M5, oder bei dem entgegengesetzten Signal auf M5. Gelbe Markierungen (Kreise) sind eine Empfehlung, die Position zu schließen. https://www.youtube.com/watch?v=4q-L5flyIxo.