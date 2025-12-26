Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Trend Reversal Master EA!

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel auf die nächste Stufe zu heben? Der Trend Reversal Master EA ist eine leistungsstarke und intelligente automatisierte Handelslösung, die entwickelt wurde, um entscheidende Trendumkehrungen auf dem Goldmarkt zu erkennen und zu nutzen. Vergessen Sie komplexe manuelle Analysen und emotionale Handelsentscheidungen; dieser EA bringt Präzision, Disziplin und potenzielle Profitabilität direkt auf Ihre MetaTrader 4-Plattform.

Warum Trend Reversal Master EA wählen?

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Ihren Handel zu vereinfachen und Ihre Ergebnisse zu verbessern. Es handelt sich nicht um einen weiteren EA, sondern um ein hochentwickeltes Tool, das sich auf intelligente, strategische Ein- und Ausstiege konzentriert und sicherstellt, dass Sie den Marktbewegungen immer einen Schritt voraus sind. Wir haben ihn speziell für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert, was ihn zu einer wirklich einsatzbereiten Lösung macht - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie ihn arbeiten!

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich eine kurze Optimierung des Risikoprozentsatzes (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) durchführen, um den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Die Optimierungsergebnisse wurden auf dem Exness Cent-Konto getestet und zeigen:

Maximaler Drawdown: 21%

Gewinnfaktor: 1,69

Anfangskapital: $100

Einer der herausragenden Vorteile des Trend Reversal Master EA ist sein sicherer und nachhaltiger Ansatz. Wir kennen die Risiken, die mit Strategien mit hohen Einsätzen verbunden sind, weshalb dieser EA KEINE riskanten Martingale- oder Grid-Techniken verwendet. Stattdessen konzentriert er sich auf eine solide, trendumkehrende Logik, um Ihr Kapital zu schützen, während er ein beständiges Wachstum anstrebt.

Hauptmerkmale und Vorteile:

Intelligente Trendumkehr-Erkennung: Nutzt das Parabolic SAR (PSAR)-System in Kombination mit EMA-Filterung, um hochwahrscheinliche Trendumkehrpunkte zu erkennen und sicherzustellen, dass Sie zum optimalen Zeitpunkt in den Handel einsteigen.

Dynamisches Geldmanagement: Passt die Losgrößen auf der Grundlage des von Ihnen definierten Risikoprozentsatzes und der berechneten Handelswahrscheinlichkeit an, so dass Sie eine flexible Kontrolle über Ihr Engagement und Ihre potenziellen Erträge haben.

Advanced ATR Trailing Stop: Schützt Ihre Gewinne und minimiert Verluste durch automatische Anpassung der Stop-Loss-Niveaus, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln, basierend auf der Marktvolatilität in Echtzeit.

Täglicher Cut-Loss-Schutz: Schützt Ihr Konto mit einem anpassbaren täglichen Cut-Loss-Prozentsatz, der erhebliche Drawdowns verhindert und Ihr Kapital bewahrt.

Optimiert für Gold (XAUUSD) auf M5: Speziell auf den Goldmarkt im 5-Minuten-Zeitrahmen abgestimmt, bietet es ein maßgeschneidertes und effizientes Handelserlebnis.

Sofort einsatzbereit und einfaches Setup: Keine komplexen Konfigurationen erforderlich. Verbinden Sie den EA einfach mit Ihrem Gold (XAUUSD) M5-Chart, und schon können Sie loslegen!

Zeitabhängige Handelskontrolle: Definieren Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten, um sie mit den Marktbedingungen und Ihrer persönlichen Verfügbarkeit in Einklang zu bringen.

Volatilitäts-Filter: Stellt sicher, dass der EA nur bei ausreichend volatilen Marktbedingungen handelt, um abgehackte Kursbewegungen zu vermeiden und die Handelsqualität zu erhöhen.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Werfen Sie einen Blick auf die Parameter, die Sie an Ihren Handelsstil anpassen können:

RisikoProzentsatz (6): Steuern Sie den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren. Setzen Sie auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

Lots (0.1): Definieren Sie eine feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf 0 eingestellt ist.

StartStunde (0): Die Stunde, in der der EA mit der Suche nach Trades beginnt (0 = 12 Uhr).

EndHour (23): Die Stunde, in der der EA aufhört, nach Geschäften zu suchen (23 = 23 Uhr).

ATRPeriod (14): Der Zeitraum für den Average True Range (ATR) Indikator, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird.

ATRThreshold (0,0015): Der Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, damit der EA die Eröffnung eines Trades in Betracht zieht und eine ausreichende Volatilität gewährleistet.

MagischeZahl (99999): Eine eindeutige Kennung für die Trades des EA, die es ihm ermöglicht, seine eigenen Positionen unabhängig zu verwalten.

EMAPeriod (150): Die Periode für den Exponential Moving Average (EMA), der als Trendfilter verwendet wird.

EMA_Zeitrahmen (PERIOD_D1): Der Zeitrahmen für den EMA-Trendfilter (z. B. Daily für einen langfristigen Trend).

DailyCutLossPercent (8.0): Der maximale Prozentsatz des täglichen Aktienverlustes, bevor alle Geschäfte geschlossen werden und der Handel für den Tag pausiert wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

ATR_Trailing_Periode (14): Die ATR-Periode, die für die Berechnung des Trailing-Stops verwendet wird.

ATR_Trailing_Multiplikator (9.0): Der Multiplikator für den ATR-Wert zur Bestimmung des Trailing-Stop-Abstands.

ATR_Profit_Multiplikator (4): Der ATR-Multiplikator, der verwendet wird, um den Trailing-Stop zu aktivieren, sobald ein Handel im Gewinn ist.

DayRange (8): Die Anzahl der vergangenen Tage, die zur Berechnung der täglichen Spanne für die Take-Profit-Ebenen verwendet wird.

PSAR_Step (0,02): Der Schritt des Beschleunigungsfaktors für den Parabolic SAR Indikator.

PSAR_Maximum (0.2): Der maximale Beschleunigungsfaktor für den Parabolic SAR Indikator.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Goldhandel zu verbessern! Der Trend Reversal Master EA wurde entwickelt, um eine robuste und intelligente Handelserfahrung zu bieten, die speziell auf den dynamischen Goldmarkt zugeschnitten ist.

Laden Sie den Trend Reversal Master EA jetzt herunter und beginnen Sie, intelligenter zu handeln, nicht härter!"