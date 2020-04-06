The Golden Dancer MT4

Der Goldene Tänzer

Der Golden Dancer wurde speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt und konzentriert sich auf das Handelsinstrument Gold (XAU/USD). Ausgestattet mit einer bewährten, umfassenden und vom Markt validierten High-Frequency Trading (HFT)-Strategie, generiert er hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale. Sie hilft Ihnen nicht nur dabei, Gewinne zu erzielen, sondern wurde auch wiederholt in realen Handelsszenarien verifiziert, was sie zu einem zuverlässigen, intelligenten Handelsbegleiter für Ihre Reise in den Goldhandel macht.

Informationen zur Einrichtung

- Handels-Paar: XAUUSD
- Zeitrahmen: M5-Zeitrahmen wird empfohlen
- Einzahlungsbetrag: Ein Minimum von 500 USD wird empfohlen
- Hebelwirkung: 1:100 bis 1:1000
- Makler: Es wird empfohlen, ein Konto mit geringer Streuung zu verwenden
Wie kann man ein genaues Backtesting durchführen?
Bitte wählen Sie eine Mindesteinlage von 500 USD, wählen Sie den M5-Zeitrahmen, legen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich fest, wählen Sie "Every Tick" (für Kursdaten), wählen Sie einen Hebel innerhalb des empfohlenen Bereichs, der Ihnen passt, und klicken Sie auf "Test starten".

Wie wird es verwendet?

Nachdem Sie das Produkt erworben haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend im MQL5 Forum, und wir werden Ihnen bei der Einrichtung helfen. Fügen Sie den EA gemäß den Einrichtungsanweisungen zum Chart hinzu, und der automatische Handel beginnt - so einfach ist das (es wird empfohlen, einen Virtual Private Server (VPS) zu verwenden, um die Latenzzeit zu verringern und einen 24-Stunden-Handel zu ermöglichen).

Warum den Golden Dancer wählen?

- Kein Martingale, kein Grid-Trading, kein hochriskantes Positionsmanagement - es ist eine stabile HFT-Strategie
- Kein Backtesting-Betrug, keine Datenanpassung
- Hohe Gewinnrate, hoher Gewinnfaktor und minimaler Drawdown (siehe Backtesting-Ergebnisse im Screenshot-Bereich)
- Hochwertige Daten gewährleisten die Genauigkeit der Backtesting-Ergebnisse
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte im MQL5-Forum.

