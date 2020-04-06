Bear Trap Pot of gold

🚀 UNSCHLAGBARES EINFÜHRUNGSANGEBOT! (Begrenzte Zeit)

Wir sind von der Leistung von BTP so überzeugt, dass wir es mit einem massiven Preisnachlass für unsere Gründungsnutzer herausgeben. Der Preis wirdnie wieder so niedrig sein.

Steckplatz Rabatt Preis Für wen?
Die ersten 10 glücklichen Käufer 99% RABATT $33 Die Pioniere. Das kluge Geld.
Die nächsten 10 Käufer 90% AUS $330 Die Early Adopters.
Die nächsten 30 Käufer 50% RABATT $1,650 Die strategischen Investoren.
Alle zukünftigen Käufer VOLLER PREIS $3,300 Der institutionelle Standard.

>>> Der Timer tickt. Die ersten 10 Slots werden im Nu weg sein. <<<
Kaufen und eine gute Bewertung abgeben, dann msg mich, um Ihnen meinen ersten EA im Wert von 77$ kostenlos zu schicken

Produkt-Beschreibung:

Müde von EAs, die Konten in volatilen Märkten blasen? Willkommen beiBear Trap Pot (BTP), der nächsten Evolution im Rasterhandel. Wir überleben nicht nur Marktstürme - wir gedeihen in ihnen. BTP ist einintelligentes, selbstkorrigierendes Grid-System, das mit einem proprietärenADX-Adaptive Quantum Grid und einem mehrschichtigenRescue & Progressive Safety System ausgestattet ist, das Kontoliquidationen zu einem fernen Alptraum macht.

🪤 Warum "Bear Trap"?
Weil es darauf ausgelegt ist, Gewinne sowohl aus Hausse- als auch aus Baissebewegungen abzufangen und die Marktvolatilität zu Ihrem größten Verbündeten zu machen. Er sagt nicht die Richtung voraus, sondern profitiert von der Bewegung.

🧠 DER BTP-DIFFERENZ: Wie wir ~99% Liquidationsschutz erreichen

Traditionelle Grid-EAs scheitern, weil sie starr sind. BTP ist anpassungsfähig und intelligent.

  1. ADX-Adaptive Quantum Grid: Der EA analysiert dynamisch die Marktvolatilität mithilfe des ADX-Indikators.

    • Niedrige Volatilität: Verengt das Raster, um kleine, häufige Gewinne zu erzielen.

    • Hohe Volatilität: Erweitert das Raster erheblich, um dem Handel Raum zum Atmen zu geben und eine gefährliche Clusterbildung zu vermeiden - der Schlüssel zum Überleben von Nachrichtenereignissen!

  2. Progressive Rescue System (Das "Sicherheitsnetz"): Wenn das Raster seine maximale Ausdehnung erreicht, gibt der EA nicht auf. Er aktiviert seinenprogressiven Rettungsmodus und setzt strategisch kalkulierte Gegengeschäfte mit einem konservativen Los-Multiplikator ein, um den Durchschnitt zu senken und die gesamte Position systematisch wieder in die Gewinnzone zu führen.

  3. Intelligente Startbedingung: BTP ist geduldig. Es verwendet eineADX-Startbedingung, um nur in Umgebungen mit geringer Volatilität mit dem Handel zu beginnen, den Markt zu einem möglichst ruhigen Zeitpunkt zu betreten und sofortige Ausschläge zu vermeiden.

  4. Mehrstufiges Risikomanagement:

    • Tägliche und Gesamt-Drawdown-Limits: Fest kodierte Obergrenzen, um unkontrollierte Verluste zu verhindern.

    • Intelligente Gewinnmitnahme: Schließt alle Positionen, sobald ein benutzerdefiniertes Gewinnziel erreicht ist, und setzt das System für einen neuen, sicheren Start zurück.

⚙️ Wählen Sie Ihren Handelsstil
EUR/USD-Paare M1

BTP passt sich mit drei optimierten, automatisch berechneten Modi an Ihr Kapital und Ihre Risikobereitschaft an:

  • AGGRESSIV-Modus: Für den selbstbewussten Trader.

    • Empfohlenes Kapital: $3.000+

    • Höheres Gewinnpotenzial, schnellere Zykluszeiten.

  • NORMAL-Modus: Das perfekte Gleichgewicht.

    • Empfohlenes Kapital: $6.000+

    • Der Sweet Spot für robustes Wachstum und Sicherheit.

  • LOW RISK Modus: Für Kapitalerhalt.

    • Empfohlenes Kapital: $9,000+

    • Maximale Sicherheit, glattere Aktienkurve.

⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR KRITISCHES KAPITAL - BITTE LESEN

Können Sie es mit einem $1.000-Konto betreiben? Technisch gesehen , ja.Sollten Sie? Es istNICHT SICHER.

  • Die empfohlenen Mindestbeträge ($3k/$6k/$9k) sind so berechnet, dass das System mit ausreichend Kapital ausgestattet ist, um das volleRettungs- und progressive Sicherheitssystem effektiv zu nutzen.

  • Der Handel mit deutlich geringerem Kapital (z.B. $1.000) behindert die Schutzmechanismen des EA erheblich und erhöht das Risiko während längerer Perioden hoher Volatilität.

  • Um eine ~99%ige Sicherheit gegen Liquidation zu erreichen, halten Sie sich bitte an das empfohlene Mindestkapital. Wir stellen die Werkzeuge für die Sicherheit zur Verfügung; sie richtig zu nutzen ist Ihr Schlüssel zum Erfolg (aber große Ereignisse wie ein COVID-Crash können den EA belasten, also stoppen Sie ihn, um das Risiko zu minimieren, sobald sich der Markt stabilisiert).

🎯 Es ist Zeit für eine Entscheidung

Sie können mit EAs weitermachen, diehoffen, dass der Markt ihren Weg geht, oder Sie können auf ein System umsteigen, das den Marktverwaltet, egal in welche Richtung er geht.

BTP EA ist kein Glücksspiel; es ist eine kalkulierte, ausgeklügelte Strategie für beständiges Kapitalwachstum.

Klicken Sie auf die Schaltfläche JETZT KAUFEN, bevor der Preis steigt. Schließen Sie sich der elitären Gruppe von Händlern an, die einen intelligenteren Weg zum Profit gefunden haben.

Handeln Sie mit Zuversicht. Handeln Sie mit BTP.


Empfohlene Produkte
Orange Bear trap pot
Bassem Charfeddine
Experten
UNSCHLAGBARES EINFÜHRUNGSANGEBOT! (Begrenzte Zeit) Wir sind von der Leistung von BTP so überzeugt, dass wir es für unsere Gründungsnutzer KOSTENLOS freigeben. Der Preis wird nie wieder so niedrig sein. Steckplatz Rabatt Preis Für wen? Erste x Glückskäufer FREI $0 Die Pioniere. Das kluge Geld. Die nächsten 100 Käufer 90% RABATT $330 Die Early Adopters. Die nächsten 300 Käufer 50% RABATT $1,650 Die strategischen Investoren. Alle zukünftigen Käufer VOLLER PREIS $3,300 Der institutionelle Standar
MarketMaverick I
Themichl LLC
Experten
Der MarketMaverick Expert Advisor ist ein MetaTrader 5 Algorithmus von Themichl LLC, der für den Devisenhandel entwickelt wurde. Er nutzt technische Indikatoren und Risikomanagement für den automatisierten Handel innerhalb bestimmter Stunden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Bollinger Bands, ATR, ADX und gleitende Durchschnitte für die Handelsausführung, Risikomanagement mit dynamischer Losgröße und flexiblem Stop-Loss/Take-Profit, Handelsbeschränkungen wie Nachrichtenfilter und Cooldown-P
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revoluti
XAUUSD 5 minute
Branislav Bridzik
4.5 (50)
Experten
Profitable EA mit Real Edge for Free? In einer Welt der Lügen und Betrüger, möchte ich ein wenig Hoffnung geben - ein kleines Licht in der Dunkelheit. Ich möchte zeigen, dass ein wirklich robuster Bot nicht Tausende kosten muss, sondern in der Tat im kostenlosen Bereich gefunden werden kann. XAUUSD 5 Minute ist nicht mein bestes Projekt, aber es ist robust, zuverlässig und einfach. Es bringt vielleicht keine Millionen ein, hat aber einen echten Vorteil. Keine Versprechungen, kein "Future-AI-nie
FREE
MultiTF Fibonacci Levels with Smart Alerts
Sami Triki
Indikatoren
MultiTF_Fibonacci ist ein Präzisionsinstrument für Trader, die sich auf Fibonacci-Retracements über mehrere Zeitrahmen hinweg verlassen. Dieser Indikator zeichnet automatisch Fibonacci-Levels von der vorhergehenden Kerze eines ausgewählten Zeitrahmens und ermöglicht es Ihnen, Preisreaktionen in Echtzeit mit sauberer Grafik und workflowfreundlicher Logik zu überwachen. Hauptmerkmale: - Multi-Timeframe-Unterstützung: Wählen Sie einen beliebigen Referenzzeitrahmen (z. B. D1, H4, M15), um Ihre Fibo
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experten
Der Arbitrage365 EA ist ein einfaches Skript für MetaTrader, das eine dreieckige Arbitragestrategie implementiert. Es identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP, um von vorübergehenden Fehlbewertungen des Marktes zu profitieren. Dieser EA macht sich das Gesetz des einen Preises zunutze, indem er gleichzeitig Währungspaare kauft und verkauft. Zu seinen Vorteilen zählen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Konsistenz, Kosteneffizienz, Beitrag zur Marktli
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilitys
Wie Sie, wenn ich begann den Handel, Es war überwältigend...Lernen über Indikatoren, über Losgröße, Hebelwirkung und viele weitere Dinge. Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Ich habe mehr Wissen über den Handel. Mein Handel wird immer besser, da ich an meiner Strategie, der technischen Analyse, der Handelspsychologie und dem Handelsmanagement arbeite. Eine Sache, über die ich mir keine Sorgen mache, ist die Fähigkeit, meine Trades schnell zu schließen, wenn ein Trade gegen mich läuft oder wenn der T
RSI Moving Average Expert
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitys
RSI & Moving Average Expert v1.0 Ein vollständig automatisierter Handelsroboter, der die Stärke zweier klassischer Indikatoren kombiniert: gleitende Durchschnitte und RSI, um starke, risikoarme Einstiege im Trend zu identifizieren. Funktionsweise: Verwendet MA-Crossover (schnell/langsam) auf dem M15-Zeitrahmen zur Signalerzeugung. Bestätigt die Trendrichtung mit einer EMA auf höherem Zeitrahmen (Standard: H1, 100 Perioden). Nutzt RSI-Filter, um Fehlausbrüche und Extremzonen zu vermeiden. Ber
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
The Smashing Machine
Marvin Valentin Weiss
Experten
Parameter Beschreibung MagischeNummer Eindeutiger Bezeichner für die Trades dieses Expert Advisors. GridSpacingPips Abstand zwischen den einzelnen Rasterstufen in Pips. LotMode Lot-Berechnungsmethode (feste Größe oder basierend auf dem Kontokapital). FesteLosgröße Losgröße, die verwendet wird, wenn LotMode = Fixed . EigenkapitalPerLot Erforderliches Eigenkapital zur Eröffnung von 0,01 Lots, wenn LotMode = Equity-based . MaxGridLevels Maximale Anzahl der Rasterstufen über und unter dem Anfangsku
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Pillartrade von QuanticX Willkommen bei Pillartrade - Ihrem Long-Only Trading-Verbündet
FREE
Hal mt5
Marta Gonzalez
Experten
Hal mt5 es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Hal mt5 Es ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein konfigurierbares System. Hal mt5 ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil zu personalisieren. Sie können die Demo herunterladen und es selbst test
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitys
Die Berechnung des Auftragsvolumens bei jeder Auftragserstellung ist ein äußerst wichtiger Punkt im Risikomanagement Lassen Sie sich mit diesem Tool die Arbeit erleichtern! ----------------------------------------------------- Wie wird es verwendet? Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart und stellen Sie seine Parameter ein: Risikogröße in % oder Geld und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN und positionieren Sie die horizontale Linie auf Ihr gewünschtes StopLoss-Ni
FREE
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Indikatoren
Funktionen Indikator für Fibonacci-Retracement-Handel Ein Fibonacci-Diagramm wird basierend auf der vorherigen ausgewählten Kerze von 1H, 4H, 1D und 1W gezeichnet. Wenn der Marktpreis das Fibonacci-Niveau berührt, ändert sich die Farbe und die Berührungszeit wird angezeigt. Das Fibonacci-Diagramm wird bei den Niveaus -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 und 123.6 gezeichnet und das Diagramm wird aktualisiert, wenn die Kerze aktualisiert wird. Variablen Zeitrahmen: Ein Fibonacci-Diagramm
FREE
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem für mehrere Zeitrahmen und Symbole, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert , so dass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert in den Zeitrahmen
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experten
Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
FREE
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Beat Trend Pro
Bassem Charfeddine
Experten
UNSCHLAGBARES EINFÜHRUNGSANGEBOT! (Limited Time) >>> Der Timer tickt. Die ersten 10 Slots werden im Nu weg sein. <<< Kaufe und schreibe eine gute Bewertung, dann sende ich dir meinen ersten EA im Wert von 77$ kostenlos . Slot . Rabatt . Preis . Erste x Lucky Buyers FREE . $0 Nächste 100 Käufer 90% RABATT $330 Nächste 300 Käufer 50% RABATT $1,650 Alle zukünftigen Käufer VOLLER PREIS $3,300 Produkt-Beschreibung: Müde von EAs, die Konten in volatilen Märkten sprengen? Willkommen bei Bear Tr
FREE
Bear Trap Pot
Bassem Charfeddine
Experten
BEAR TRAP POT (BTP) EA Der EA, der Markt-Fallen in Ihren Schatz verwandelt Was ist der Bear Trap Pot? Die meisten Handelssysteme sind Beute des Marktes. Der Bear Trap Pot (BTP) ist der Jäger. Es handelt sich nicht um einen Raster-EA. Es handelt sich um eine ausgeklügelte Marktfalle, die entwickelt wurde, um zu profitieren, wenn andere Systeme versagen. Er legt ein strategisches Raster an, wartet darauf, dass der Markt sich selbst übersteigt, und schnappt sich dann die Gewinne und füllt Ihren To
Orange Bear trap pot
Bassem Charfeddine
Experten
UNSCHLAGBARES EINFÜHRUNGSANGEBOT! (Begrenzte Zeit) Wir sind von der Leistung von BTP so überzeugt, dass wir es für unsere Gründungsnutzer KOSTENLOS freigeben. Der Preis wird nie wieder so niedrig sein. Steckplatz Rabatt Preis Für wen? Erste x Glückskäufer FREI $0 Die Pioniere. Das kluge Geld. Die nächsten 100 Käufer 90% RABATT $330 Die Early Adopters. Die nächsten 300 Käufer 50% RABATT $1,650 Die strategischen Investoren. Alle zukünftigen Käufer VOLLER PREIS $3,300 Der institutionelle Standar
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension