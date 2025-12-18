SmartLot Manager

Der SmartLot Manager ist ein interaktives Panel zur schnellen Losberechnung und zum Platzieren von Pending- und Market-Orders direkt aus dem Chart heraus.

Funktionen:

  • Grafische Oberfläche: Interaktive Entry-, SL-, TP-Linien mit farblich gekennzeichneten Gewinn- und Verlustzonen.

  • Echtzeitberechnung: Bei Änderung der SL/TP-Levels berechnet das Panel automatisch die Risiko-/Gewinnwerte (Währung / Punkte / %) neu.

  • Ausführung: Öffnen Sie einen Order durch Klick auf eine Schaltfläche auf einer grafischen Linie. Unterstützt die wichtigsten Ordertypen.

  • Risikomanagement: Integriertes Modul für die Arbeit mit dynamischem Lot (Prozentsatz vom Guthaben) oder festem Volumen.

  • Individuelle Magic: Möglichkeit, für jede Order separat eine eindeutige Magic-Nummer anzugeben.

Funktioniert nicht im Strategietester. Um das Hilfsprogramm zu testen, laden Sie die kostenlose Version für Demo-Konten herunter. Anleitung und Datei befinden sich im Kopf der Beschreibung.

