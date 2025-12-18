SmartLot Manager
- Utilitys
- Nikita Chernyshov
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Der SmartLot Manager ist ein interaktives Panel zur schnellen Losberechnung und zum Platzieren von Pending- und Market-Orders direkt aus dem Chart heraus.
Funktionen:
-
Grafische Oberfläche: Interaktive Entry-, SL-, TP-Linien mit farblich gekennzeichneten Gewinn- und Verlustzonen.
-
Echtzeitberechnung: Bei Änderung der SL/TP-Levels berechnet das Panel automatisch die Risiko-/Gewinnwerte (Währung / Punkte / %) neu.
-
Ausführung: Öffnen Sie einen Order durch Klick auf eine Schaltfläche auf einer grafischen Linie. Unterstützt die wichtigsten Ordertypen.
-
Risikomanagement: Integriertes Modul für die Arbeit mit dynamischem Lot (Prozentsatz vom Guthaben) oder festem Volumen.
-
Individuelle Magic: Möglichkeit, für jede Order separat eine eindeutige Magic-Nummer anzugeben.