Wichtige Informationen

Strategie-Typ Swing-Trading mit aktienbasierter Exposure-Steuerung (kein Raster / kein Martingal / kein Averaging) Risiko-Level Wird vom Benutzer kontrolliert (Aktienschutz, tägliche Limits, Exposure-Filter) Prop-Firm-Kompatibilität Beinhaltet einen eingebauten Tages- und Gesamtverlustschutz Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (ECN/RAW empfohlen) Setup-Schwierigkeit Geeignet für Anfänger (alle Parameter sind offen)

Produkt-Übersicht

Aktienbasiertes Swing-Trading-System für XAUUSD

Equity Paragon EA ist ein kontrolliertes Swing-Trading-System, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA arbeitet mit einem strukturierten Equity-Protection-Modell, das das Risiko verwaltet und den Gewinn durch schrittweise Schutzmechanismen sichert. Er verwendet keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder Hochrisikotechniken.

Die interne Struktur umfasst einen dynamischen Breakeven, ein adaptives Trailing, eine Exposure-Kontrolle und ein Auto-Suspension-Modul, das den Handel unter ungünstigen Bedingungen begrenzt. Diese Mechanismen sorgen für einen disziplinierten und transparenten Swing-Trading-Ansatz mit konsequentem Risikomanagement.

Symbol & Zeitrahmen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Zeitrahmen: H1

Strategie & Risiko-Ansatz

Die Strategie folgt mittelfristigen Swing-Bewegungen und nutzt strukturierte Aktienabsicherungen. Exposure-Limits, adaptive Breakeven- und Trailing-Funktionen tragen dazu bei, die Performance in volatilen Marktumgebungen unter Kontrolle zu halten.

Aktiengesteuertes Engagement

Swing-basierte Handelseinträge

Adaptive Breakeven- und dynamische Trailing-Funktionen

Kein Martingal / kein Raster / keine Mittelwertbildung

Einzigartigkeit des Systems

Der EA verfügt über ein Equity Control Modul, das auf Änderungen der Bilanz und des Eigenkapitals in Echtzeit reagiert. Der Gewinnschutz verwendet eine mehrstufige Struktur, die den kumulierten Gewinn schrittweise auf der Grundlage der Handelsbedingungen sichert. Dies schafft ein stabiles Betriebsmodell, das für kapitalgeschützte Umgebungen geeignet ist.

Hauptmerkmale

Aktienbasierter Schutz und Risikomanagement

Stufenweiser Gewinnsicherungsmechanismus

Adaptives Trailing mit Breakeven-Logik

Tägliche Handels- und Verlustkontrollfilter

Automatische Aussetzung bei Aktienstress

Risikobegrenzer auf der Grundlage von Bilanz-/Eigenkapitalkennzahlen

Kein Raster, keine Martingale, keine Mittelwertbildung

Handelslogik und interne Schutzmechanismen

Eigenkapital-Risiko-Motor

Breakeven- und Trailing-Logik

Exposure-Schutz

Täglicher und allgemeiner Aktienschutz

Keine hochriskanten Strategien

Automatische Aussetzung bei Annäherung an die Grenzen

Technische Spezifikationen

Instrument XAUUSD Zeitrahmen H1 Hebelwirkung 1:100 - 1:500 Konto-Typ ECN / RAW Mindest-Saldo $300 Empfohlener Saldo $500 - $1000 Ausführung Markt-Ausführung Aktienschutz Aktiviert

Hinweise zur Verwendung

Verwenden Sie beim Backtesting realistische Spreads und Slippage

Funktioniert mit den meisten MT5 ECN-Brokern

Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird empfohlen

Keine häufige Optimierung erforderlich

Offizielle Unterstützung

Die gesamte Kommunikation wird über das offizielle MQL5-Profil abgewickelt:





Schlussbemerkungen

Kaufen Sie nur von der offiziellen MQL5 Market Seite. Nicht autorisierte Kopien werden nicht unterstützt und können fehlerhaft funktionieren.

Equity Paragon EA - Stabilität - Kontrolle - Konsistenz