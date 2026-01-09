Equity Paragon EA

Aktienbasiertes Swing-Trading-System für XAUUSD

Wichtige Informationen

Strategie-Typ Swing-Trading mit aktienbasierter Exposure-Steuerung (kein Raster / kein Martingal / kein Averaging)
Risiko-Level Wird vom Benutzer kontrolliert (Aktienschutz, tägliche Limits, Exposure-Filter)
Prop-Firm-Kompatibilität Beinhaltet einen eingebauten Tages- und Gesamtverlustschutz
Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (ECN/RAW empfohlen)
Setup-Schwierigkeit Geeignet für Anfänger (alle Parameter sind offen)

Produkt-Übersicht

Equity Paragon EA ist ein kontrolliertes Swing-Trading-System, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA arbeitet mit einem strukturierten Equity-Protection-Modell, das das Risiko verwaltet und den Gewinn durch schrittweise Schutzmechanismen sichert. Er verwendet keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder Hochrisikotechniken.

Die interne Struktur umfasst einen dynamischen Breakeven, ein adaptives Trailing, eine Exposure-Kontrolle und ein Auto-Suspension-Modul, das den Handel unter ungünstigen Bedingungen begrenzt. Diese Mechanismen sorgen für einen disziplinierten und transparenten Swing-Trading-Ansatz mit konsequentem Risikomanagement.

Symbol & Zeitrahmen

  • Symbol: XAUUSD
  • Zeitrahmen: H1

Strategie & Risiko-Ansatz

Die Strategie folgt mittelfristigen Swing-Bewegungen und nutzt strukturierte Aktienabsicherungen. Exposure-Limits, adaptive Breakeven- und Trailing-Funktionen tragen dazu bei, die Performance in volatilen Marktumgebungen unter Kontrolle zu halten.

  • Aktiengesteuertes Engagement
  • Swing-basierte Handelseinträge
  • Adaptive Breakeven- und dynamische Trailing-Funktionen
  • Kein Martingal / kein Raster / keine Mittelwertbildung

Einzigartigkeit des Systems

Der EA verfügt über ein Equity Control Modul, das auf Änderungen der Bilanz und des Eigenkapitals in Echtzeit reagiert. Der Gewinnschutz verwendet eine mehrstufige Struktur, die den kumulierten Gewinn schrittweise auf der Grundlage der Handelsbedingungen sichert. Dies schafft ein stabiles Betriebsmodell, das für kapitalgeschützte Umgebungen geeignet ist.

Hauptmerkmale

  • Aktienbasierter Schutz und Risikomanagement
  • Stufenweiser Gewinnsicherungsmechanismus
  • Adaptives Trailing mit Breakeven-Logik
  • Tägliche Handels- und Verlustkontrollfilter
  • Automatische Aussetzung bei Aktienstress
  • Risikobegrenzer auf der Grundlage von Bilanz-/Eigenkapitalkennzahlen
  • Kein Raster, keine Martingale, keine Mittelwertbildung

Handelslogik und interne Schutzmechanismen

  • Eigenkapital-Risiko-Motor
  • Breakeven- und Trailing-Logik
  • Exposure-Schutz
  • Täglicher und allgemeiner Aktienschutz
  • Keine hochriskanten Strategien
  • Automatische Aussetzung bei Annäherung an die Grenzen

Technische Spezifikationen

Instrument XAUUSD
Zeitrahmen H1
Hebelwirkung 1:100 - 1:500
Konto-Typ ECN / RAW
Mindest-Saldo $300
Empfohlener Saldo $500 - $1000
Ausführung Markt-Ausführung
Aktienschutz Aktiviert

Hinweise zur Verwendung

  • Verwenden Sie beim Backtesting realistische Spreads und Slippage
  • Funktioniert mit den meisten MT5 ECN-Brokern
  • Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird empfohlen
  • Keine häufige Optimierung erforderlich

Offizielle Unterstützung

Die gesamte Kommunikation wird über das offizielle MQL5-Profil abgewickelt:


Schlussbemerkungen

Kaufen Sie nur von der offiziellen MQL5 Market Seite. Nicht autorisierte Kopien werden nicht unterstützt und können fehlerhaft funktionieren.

Equity Paragon EA - Stabilität - Kontrolle - Konsistenz

