GoldGuard EA - Fortgeschrittener MT5 Expert Advisor für Gold Scalping

GoldGuard EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Er nutzt fortschrittliche Preisaktionen, Volatilitätsausbrüche und dynamische Risikomanagement-Algorithmen, um kurzfristige Intraday-Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf Konsistenz, Präzision und Kapitalschutz und bietet Händlern einen disziplinierten Ansatz für den automatisierten Handel unter Bedingungen hoher Volatilität.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiertes Scalping-System - handelt ohne manuelle Eingriffe

Optimiert für Gold (XAUUSD) , unterstützt auch BTCUSD und wichtige Forex-Paare

Integrierte Nachrichten- und Spread-Filter, um instabile Marktphasen zu vermeiden

Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln (FTMO, MFF, und andere)

Zielt auf stetiges Wachstum mit kontrolliertem Drawdown

Empfohlene Einstellungen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1

Konto-Typ: ECN oder RAW-Spread

Mindesteinlage: $1000 oder entsprechendes Cent-Konto

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

VPS: Empfohlen (Server mit niedriger Latenzzeit bevorzugt)

Strategie-Übersicht

GoldGuard EA identifiziert kurzfristige Preisungleichgewichte, Liquiditätszonen und Mikrotrends während der Handelssitzungen in London und New York.

Er zielt darauf ab, kleine, aber beständige Gewinne mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 bis 1:2 zu sichern und eine stabile langfristige Performance zu gewährleisten.

Das System passt sich automatisch an die sich verändernde Marktvolatilität an und behält seine Effizienz sowohl bei Schwankungen als auch bei Trends bei.

Warum GoldGuard EA wählen?

Bewährte und getestete Gold-Scalping-Logik

AI-gestütztes System zur Erkennung von Preisbewegungen

Eingebautes Kapital- und Risikomanagement

Einfache Installation und einsteigerfreundliche Oberfläche

Lebenslange Updates und Entwickler-Support



