GoldGuard EA

5

GoldGuard EA - Fortgeschrittener MT5 Expert Advisor für Gold Scalping

GoldGuard EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Er nutzt fortschrittliche Preisaktionen, Volatilitätsausbrüche und dynamische Risikomanagement-Algorithmen, um kurzfristige Intraday-Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf Konsistenz, Präzision und Kapitalschutz und bietet Händlern einen disziplinierten Ansatz für den automatisierten Handel unter Bedingungen hoher Volatilität.

Hauptmerkmale

  • Vollständig automatisiertes Scalping-System - handelt ohne manuelle Eingriffe

  • Optimiert für Gold (XAUUSD), unterstützt auch BTCUSD und wichtige Forex-Paare

  • Integrierte Nachrichten- und Spread-Filter, um instabile Marktphasen zu vermeiden

  • Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln (FTMO, MFF, und andere)

  • Zielt auf stetiges Wachstum mit kontrolliertem Drawdown

Empfohlene Einstellungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1

  • Konto-Typ: ECN oder RAW-Spread

  • Mindesteinlage: $1000 oder entsprechendes Cent-Konto

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • VPS: Empfohlen (Server mit niedriger Latenzzeit bevorzugt)

Strategie-Übersicht

GoldGuard EA identifiziert kurzfristige Preisungleichgewichte, Liquiditätszonen und Mikrotrends während der Handelssitzungen in London und New York.
Er zielt darauf ab, kleine, aber beständige Gewinne mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 bis 1:2 zu sichern und eine stabile langfristige Performance zu gewährleisten.

Das System passt sich automatisch an die sich verändernde Marktvolatilität an und behält seine Effizienz sowohl bei Schwankungen als auch bei Trends bei.

Warum GoldGuard EA wählen?

  • Bewährte und getestete Gold-Scalping-Logik

  • AI-gestütztes System zur Erkennung von Preisbewegungen

  • Eingebautes Kapital- und Risikomanagement

  • Einfache Installation und einsteigerfreundliche Oberfläche

  • Lebenslange Updates und Entwickler-Support


Bewertungen 4
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.10.31 18:17 
 

Después de tenerlo funcionando un tiempo en mi cuenta real debo decir que este es un EA muy bien diseñado,con ingenio y solidez y que,bajo una lógica operativa aparentemente sencilla,ofrece un potencial de rendimiento enorme.Es muy destacable la precisión de las entradas a mercado y la gestión de posiciones y aunque los beneficios no son muy voluminosos sí son constantes,con una frecuencia operativa más que aceptable.Sin duda,un robot a tener muy en cuenta para obtener rentabilidad sostenida en el tiempo.

刘晓雷
255
刘晓雷 2025.10.28 03:25 
 

这个EA非常好，我在模拟账户跑了一段时间。作者回复也专业

JvStefanov
24
JvStefanov 2025.10.23 16:10 
 

Great job, congratulations. Does it work on a real account?

Antwort auf eine Rezension