Machen Sie sich bereit, Ihr Trading mit Absolute Edge Reversal zu verändern! Dieser intelligente Indikator ist Ihre neue Geheimwaffe, mit der Sie hochwahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte direkt auf Ihrem Chart erkennen können. Vergessen Sie komplexe, unübersichtliche Analysen - wir kommen direkt zum Signal, damit Sie schnell handeln und mit Zuversicht handeln können.

Warum Sie Absolute Edge Reversal brauchen

Absolute Edge Reversal ist nicht nur eine weitere Signallinie, sondern ein dynamisches Momentum-System, das auf Präzision ausgelegt ist. Es kombiniert mehrere Stärkeberechnungen mit Trendfilterung, um Ihnen die zuverlässigsten Umkehrwarnungen zu geben, die möglich sind.

Hauptmerkmale und Vorteile

Punktgenaue Umkehrsignale: Erhalten Sie klare KAUF- (Pfeil nach oben) und VERKAUFS-Signale (Pfeil nach unten) direkt auf Ihrem Chart, die potenzielle Kursschwenks mit unglaublicher Genauigkeit markieren. Dies macht Schluss mit dem Rätselraten und hilft Ihnen, die Marktwende zu erkennen.

Eingebaute Trendbestätigung (der "Edge"): Der Indikator verfügt über einen integrierten EMA-200-Filter . Diese leistungsstarke Funktion stellt sicher, dass Sie nur Trades eingehen, die mit dem Hauptmarkttrend übereinstimmen, wodurch falsche Signale drastisch reduziert werden und Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.

Absolute Momentum-Stärke: Es wird eine ausgeklügelte, benutzerdefinierte Momentum-Berechnung verwendet, die die wahre Stärke der Bullen gegenüber den Bären ermittelt. Das Signal wird nur dann generiert, wenn eine Seite stark genug ist, um ihre eigene Signallinie und die gegnerische Stärke-Linie zu überschreiten, was Ihnen eine starke Überzeugung von der Bewegung gibt.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Verpassen Sie nie ein Setup! Der Indikator bietet mehrere Benachrichtigungsoptionen, darunter Pop-up-Benachrichtigungen , mobile Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen , die sicherstellen, dass Sie sofort über einen neuen, wahrscheinlichen Handel informiert werden.

Übersichtliches visuelles Dashboard: Ein spezielles Textfeld auf Ihrem Chart bietet eine übersichtliche Zusammenfassung des aktuellen SIGNALS , des MOMENTALEN TRENDS und des GESAMTEN TRENDS , so dass Ihre Analyse übersichtlich und fokussiert bleibt.

Auch im EA-Format verfügbar. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/157970

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Trading: Jetzt herunterladen!

Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen und fangen Sie an, seine Bewegungen zu antizipieren. Absolute Edge Reversal gibt Ihnen die Klarheit, die Bestätigung der Stärke und die Trendausrichtung, die Sie brauchen, um mit einem absoluten Vorteil zu handeln.

🔥 Klicken Sie auf den Download-Button und beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln! 🔥

Indikator-Parameter

Passen Sie den Indikator so an, dass er perfekt zu Ihrem Handelsstil passt.

AbeLänge: Legt den Zeitraum für die Berechnung der absoluten Kernstärke fest.

AbeSmooth : Die Periode, die zur Glättung der berechneten Stärke-Linien verwendet wird.

AbeSignal : Die Periode für die Berechnung der Signallinie, die als Steuerung der Triggerempfindlichkeit dient.

AbeMA_Methode : Wählt die Methode des gleitenden Durchschnitts (z. B. einfach, exponentiell, linear gewichtet) für alle internen Berechnungen aus.

AbeMA_Preis : Bestimmt den Preis (z. B. Close, High, Low), der für die Momentum-Berechnung verwendet wird.

UseEMAFilter: Ein einfacher Schalter, um den leistungsstarken EMA 200 Trend Filter ein- oder auszuschalten.

EMAPeriode: Die Periode für den Haupttrendfilter Moving Average (Standard ist 200).

EMAAngewandterPreis: Der Preis, der zur Berechnung des Trendfilters EMA verwendet wird.

EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Umschalter für die verschiedenen Benachrichtigungstypen.

AlertDelaySeconds: Legt eine Mindestzeitverzögerung zwischen neuen Alarmen fest, um Benachrichtigungsspam zu vermeiden.

PfeilAbstand: Steuert den Abstand zwischen dem Signalpfeil und dem Candlestick für eine optimale Anzeige.

Verschieben: Ermöglicht die horizontale Verschiebung der Signalpfeile auf dem Chart.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Um maximale Ergebnisse zu erzielen und den Markt vollständig zu beherrschen, kombinieren Sie Absolute Edge Reversal mit diesen zusätzlichen, leistungsstarken Indikatoren. Wenn Sie diese Tools zusammen verwenden, können Sie Ihre Analyse verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.