Absolute Edge Reversal

Machen Sie sich bereit, Ihr Trading mit Absolute Edge Reversal zu verändern! Dieser intelligente Indikator ist Ihre neue Geheimwaffe, mit der Sie hochwahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte direkt auf Ihrem Chart erkennen können. Vergessen Sie komplexe, unübersichtliche Analysen - wir kommen direkt zum Signal, damit Sie schnell handeln und mit Zuversicht handeln können.

Warum Sie Absolute Edge Reversal brauchen

Absolute Edge Reversal ist nicht nur eine weitere Signallinie, sondern ein dynamisches Momentum-System, das auf Präzision ausgelegt ist. Es kombiniert mehrere Stärkeberechnungen mit Trendfilterung, um Ihnen die zuverlässigsten Umkehrwarnungen zu geben, die möglich sind.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Punktgenaue Umkehrsignale: Erhalten Sie klare KAUF- (Pfeil nach oben) und VERKAUFS-Signale (Pfeil nach unten) direkt auf Ihrem Chart, die potenzielle Kursschwenks mit unglaublicher Genauigkeit markieren. Dies macht Schluss mit dem Rätselraten und hilft Ihnen, die Marktwende zu erkennen.

  • Eingebaute Trendbestätigung (der "Edge"): Der Indikator verfügt über einen integrierten EMA-200-Filter. Diese leistungsstarke Funktion stellt sicher, dass Sie nur Trades eingehen, die mit dem Hauptmarkttrend übereinstimmen, wodurch falsche Signale drastisch reduziert werden und Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.

  • Absolute Momentum-Stärke: Es wird eine ausgeklügelte, benutzerdefinierte Momentum-Berechnung verwendet, die die wahre Stärke der Bullen gegenüber den Bären ermittelt. Das Signal wird nur dann generiert, wenn eine Seite stark genug ist, um ihre eigene Signallinie und die gegnerische Stärke-Linie zu überschreiten, was Ihnen eine starke Überzeugung von der Bewegung gibt.

  • Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Verpassen Sie nie ein Setup! Der Indikator bietet mehrere Benachrichtigungsoptionen, darunter Pop-up-Benachrichtigungen, mobile Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen, die sicherstellen, dass Sie sofort über einen neuen, wahrscheinlichen Handel informiert werden.

  • Übersichtliches visuelles Dashboard: Ein spezielles Textfeld auf Ihrem Chart bietet eine übersichtliche Zusammenfassung des aktuellen SIGNALS, des MOMENTALEN TRENDS und des GESAMTEN TRENDS, so dass Ihre Analyse übersichtlich und fokussiert bleibt.

  • Auch im EA-Format verfügbar. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/157970

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Trading: Jetzt herunterladen!

Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen und fangen Sie an, seine Bewegungen zu antizipieren. Absolute Edge Reversal gibt Ihnen die Klarheit, die Bestätigung der Stärke und die Trendausrichtung, die Sie brauchen, um mit einem absoluten Vorteil zu handeln.

🔥 Klicken Sie auf den Download-Button und beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln! 🔥

Indikator-Parameter

Passen Sie den Indikator so an, dass er perfekt zu Ihrem Handelsstil passt.

  • AbeLänge: Legt den Zeitraum für die Berechnung der absoluten Kernstärke fest.

  • AbeSmooth: Die Periode, die zur Glättung der berechneten Stärke-Linien verwendet wird.

  • AbeSignal: Die Periode für die Berechnung der Signallinie, die als Steuerung der Triggerempfindlichkeit dient.

  • AbeMA_Methode: Wählt die Methode des gleitenden Durchschnitts (z. B. einfach, exponentiell, linear gewichtet) für alle internen Berechnungen aus.

  • AbeMA_Preis: Bestimmt den Preis (z. B. Close, High, Low), der für die Momentum-Berechnung verwendet wird.

  • UseEMAFilter: Ein einfacher Schalter, um den leistungsstarken EMA 200 Trend Filter ein- oder auszuschalten.

  • EMAPeriode: Die Periode für den Haupttrendfilter Moving Average (Standard ist 200).

  • EMAAngewandterPreis: Der Preis, der zur Berechnung des Trendfilters EMA verwendet wird.

  • EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Umschalter für die verschiedenen Benachrichtigungstypen.

  • AlertDelaySeconds: Legt eine Mindestzeitverzögerung zwischen neuen Alarmen fest, um Benachrichtigungsspam zu vermeiden.

  • PfeilAbstand: Steuert den Abstand zwischen dem Signalpfeil und dem Candlestick für eine optimale Anzeige.

  • Verschieben: Ermöglicht die horizontale Verschiebung der Signalpfeile auf dem Chart.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Um maximale Ergebnisse zu erzielen und den Markt vollständig zu beherrschen, kombinieren Sie Absolute Edge Reversal mit diesen zusätzlichen, leistungsstarken Indikatoren. Wenn Sie diese Tools zusammen verwenden, können Sie Ihre Analyse verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.


Empfohlene Produkte
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indikatoren
GTAS FidTdi ist ein Trendindikator, der eine Kombination aus Volatilität und potenziellen Retracement-Levels verwendet. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator wird als roter oder grüner Umschlag über oder unter den Kursen dargestellt. Wie zu verwenden Erkennen von Trends Wenn der Umschlag grün ist, ist der Trend nach oben gerichtet. Wenn er rot ist, ist der Trend rückläufig.
FREE
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Trend Detector Trade The Price
Giacomo Barone
Indikatoren
Backtest mit guten Trenderkennungsergebnissen ab Januar 2023 EURUSD Zeitrahmen: m15, m30, H1 AUDUSD Zeitrahmen: m15, m30 NASDAQ Zeitrahmen: m15 S&P 500 Zeitrahmen: m15, m30 XAUUSD Zeitrahmen: m30 BTCUSD Zeitlicher Rahmen: H4 Dies sind nur einige der getesteten Vermögenswerte (Bitte beachten Sie, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind). Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine vollständige Strategie handelt. Sie können diesen Indikator als Einstiegsau
FREE
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Range Directional Force Indicator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse von Markttrends, Umkehrungen und Richtungsstärke zu helfen. Er konzentriert sich auf Kursbewegungen innerhalb definierter Bereiche und identifiziert Schlüsselmomente, in denen der Markt an Schwung gewinnt oder sich auf eine Veränderung vorbereitet. Durch die Unterteilung des Charts in dynamische Preisbereiche erkennt der Indikator kritische Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Er berechnet die Richtungskraft d
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indikatoren
Die Hauptidee dieses Indikators ist die Analyse und Vorhersage von Wechselkursen durch Fourier-Transformation. Der Indikator zerlegt die Wechselkurse in die wichtigsten Oberschwingungen und berechnet deren Produkt in der Zukunft. Sie können den Indikator als eigenständiges Produkt verwenden, aber für eine bessere Vorhersagegenauigkeit gibt es einen anderen verwandten Indikator - FreqoMaster - der FreqoMeterForecast als Backend-Engine verwendet und mehrere Instanzen von FreqoMeterForecast für ver
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indikatoren
Lord Auto Fibonnaci ist ein kostenloser Indikator für Meta Trader, um das berühmteste Diagramm auf dem Finanzmarkt als "Fibonnaci" bekannt zu zeigen. Wie wir in den Bildern unten sehen können, wird die Fibonnaci Tabelle automatisch den Graphen für Sie analysieren, mit Trendfaktoren durch Prozentsatz, fast unfehlbar verwenden, können Sie immer arbeiten, wenn der Prozentsatz niedrig oder hoch ist, starten Sie Einkäufe und Verkäufe auf Zeit, ideal für die Analyse der Einträge! In den Bildern unt
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Smoothed RSI Relative Strength Index
Amin Bardarani
Indikatoren
Dieser Indikator mildert den Wert des RSI (Relative Strength Index) ab und reduziert seine Volatilität. Sie können diesen Indikator in Ihren Expert Advisors, Indikatoren und Strategien verwenden. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht zwei Indikatoren gleichzeitig auf dem Chart haben. Zum Beispiel einen RSI-Indikator und einen Indikator für den gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie mich.
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
4.58 (12)
Indikatoren
Der Indikator eines professionellen Traders ist ein Pfeilindikator zur Vorhersage der Richtung der Kursbewegung. Ich habe seit 2014 an diesem Indikator gearbeitet. Sie können diesen Indikator als Ihren Hauptindikator verwenden, seine Einstiegssignale nutzen und ihn als einzigen Indikator verwenden, um Einstiegspunkte zu finden. Über das Produkt: Empfohlener TF [H4-D1-W1] . Der Indikator sagt die Richtung der nächsten Kerze voraus. Passt zu einer Vielzahl von Instrumenten; Flexibilität bei den
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indikatoren
Fortgeschrittener UT Bot & HTS Indikator Dieser Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das zwei Methoden kombiniert: UT Bot und HTS (Higher Timeframe Smoothing) , um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. 1. Struktur des Indikators Arbeitet im Hauptfenster des Charts und verwendet 11 Puffer , um verschiedene Datenpunkte zu speichern, darunter Pfeile (Kauf-/Verkaufssignale) und Bänder aus den Systemen UT Bot und HTS. Verwendet farbige Pfeile zur Darstellung
Tin
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Tin-Indikator dient dazu, den aktuellen Trend auf dem Markt visuell darzustellen. Einer der wichtigsten Aspekte der Devisenmarktanalyse ist die Bestimmung des Trends, d. h. der nachhaltigen Richtung der Preisbewegung. Zu diesem Zweck verwendet der Tin-Indikator Algorithmen, die starke Schwankungen ausgleichen, die keinen wesentlichen Einfluss auf den Gesamttrend haben. Ein Trend kann entweder aufwärts (bullish) oder abwärts (bearish) verlaufen. In der Regel hält ein Trend lange Zeit an, be
Multi Symbols In The Same Chart
Kaijun Wang
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Kann der Zyklus für andere Sorte
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Adjustable Fractals Pro“ – ist eine erweiterte Version des Fractal-Indikators, ein sehr nützliches Handelstool! – Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktal-MT4-Indikator überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch. – Adjustable Fractals Pro hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen: – Einstellbarer Indikatorzeitraum (empfohlene Werte – über 7). – Einstellbarer Abstand von Preishochs/-tiefs. – Einstellbares Design der Fractal-Pfeile. – Es hat ein
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet automatisch bullish und bearish engulfing ohne jegliche Regeln. Bearish und Bullish engulf ist bekannt für Angebot und Nachfrage Bereich Markierung. Dieser Indikator kann in jeder Strategie verwendet werden, die eine Angebots-Nachfrage-Zone benötigt. Show Last Engulf : Aktivieren Sie diese Option, um unfrische Engulfing-Kerzen zur Berechnung anzuzeigen : Bei der Einstellung 0 werden alle historischen Balken geladen, was mehr Speicherplatz beanspruchen kann Bearish Engulfin
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indikatoren
Long-Term Supply Demand Indicator - Beschreibung Der Long-Term Supply Demand Indicator ist ein professionelles MT4-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Unterstützungs- und Widerstandszonen in höheren Zeitrahmen auf niedrigeren Zeitrahmen verfolgen möchten. Er identifiziert Angebots- und Nachfragebereiche, die sich auf dem H4-Zeitrahmen gebildet haben, und zeigt sie übersichtlich auf M15-, M5- und M1-Charts an, so dass Händler einen präzisen Überblick über die wichtigsten Marktzonen auf
FREE
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
Indikatoren
Sentinel Arrow Hauptmerkmale: ⊗Exklusiver Algorithmus zur schnellen und präzisen Erkennung von Trends, Trendumkehrungen und Momentumwechseln. ⊗Entwickelt für den professionellen Einsatz, mit robuster Signallogik, die Verzögerungen und Fehlalarme verhindert. ⊗Geeignet für verschiedene Zeitrahmen. ⊗Zeichnet, löscht oder verändert keine vergangenen Signale. ⊗Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben unverändert. ⊗Im realen Handel werden die Signale nic
FREE
History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indikatoren
Unverzichtbar für Trader: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Nachdrücklich empfehlen Trend-Ind
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
Indikatoren
DIE DATEN DES VORHERIGEN INDIKATORS MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: Wenn Sie diesen Indikator mögen, bewerten Sie ihn bitte mit 5 Sternen in der Bewertungssektion, dies wird seine Popularität erhöhen, so dass andere Benutzer von seiner Verwendung profitieren können. Dieser Indikator benachrichtigt und zeichnet einen Pfeil auf dem Diagramm, wenn die MA-Linie den MA des vorherigen Indikators, der von MA Trend gefiltert wurde, überquert hat, und zeigt die G
FREE
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Smart Trend Tracer Haben Sie es satt, sich im Marktrauschen zu verlieren? Sind Sie bereit, die klarsten Trends mit höchster Genauigkeit zu finden? Wir stellen Ihnen den Smart Trend Tracer vor, das ultimative Tool, das das Durcheinander durchbricht und die profitabelsten Marktschwankungen aufzeigt. Er ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator, sondern Ihr persönlicher Leitfaden zum Erkennen von Trends, sobald sie sich bilden, und gibt Ihnen die Sicherheit, int
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem ultimativen Trend Sniper Sind Sie es leid, große Marktbewegungen zu verpassen? Möchten Sie Trends mit laserartiger Präzision erkennen? Der Ultimate Trend Sniper ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der Ihnen genau dabei helfen soll. Er ist nicht einfach nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt verschafft. Hauptmerkmale & Vorteile: Präzise
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indikatoren
Signal King: Ihr oberster Trendindikator Fühlten Sie sich jemals verloren im Lärm des Marktes? Der "Signal King"-Indikator durchbricht das Chaos und liefert Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator, sondern ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Vorteil verschafft, indem es den robusten Supertrend mit einem zuverlässigen EMA-Filter kombiniert. Der Supertrend zeichnet sich dadurch aus, das
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Keltner Signals Pro: Klüger handeln, mehr verdienen! Keltner Signals Pro jetzt auch im EA-Format. Jetzt herunterladen. Verbessern Sie Ihre Handelsgenauigkeit und eliminieren Sie falsche Signale mit Keltner Signals Pro - dem fortschrittlichen und dennoch intuitiven Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die beständige Gewinne anstreben! Haben Sie genug von irreführenden Handelssignalen? Keltner Signals Pro kombiniert auf meisterhafte Weise die Stärke der Keltner-Kanäle zur Identif
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Golden Trend Finder Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Golden Trend Finder ist der All-in-One-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschafft. Er ist nicht nur ein weiteres Tool, sondern ein leistungsstarker Signalgenerator, der mehrere fortschrittliche Indikatoren kombiniert, um Ihnen klare, bestätigte Handelsmöglichkeiten zu bieten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein intelligentes System, das Ihnen genau sagt
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Trend-Sensing Pro Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Signalen? Trend-Sensing Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der Ihnen hilft, Markttrends mit kristallklarer Klarheit zu erkennen. Er kombiniert die Sanftheit eines EMA (Exponential Moving Average) mit einer einzigartigen Kerzenvisualisierung, die Ihnen eine klare, rauschfreie Sicht auf die Marktrichtung bietet. Warum Sie Trend-Sensing Pro lieben werden S
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie klügere Trades mit Candle Sync Pro! Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen in verschiedenen Zeitrahmen? Hätten Sie gerne einen klareren Überblick über die wahre Richtung des Marktes? "Candle Sync Pro" ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um sichere und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen! Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Rauschen und ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild zu sehen , indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart v
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie intelligentes Handeln mit dem Smart Signal Generator Haben Sie genug vom Rätselraten bei Ihrem Handel? Der Smart Signal Generator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, das Ihre Strategie vereinfacht und Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es handelt sich nicht um einen weiteren Indikator, sondern um ein System, das Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegssignale liefert, die Ihnen Zeit sparen und Ihr Vertrauen stärken. Hauptvorteile und Merkmale Intelligente Sign
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indikatoren
Trendumkehr-Meister Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Präzision Sind Sie es leid, wichtige Marktumkehrungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? "Trend Reversal Master" ist ein intelligenter MQL4-Indikator, der Ihnen hilft, potenzielle Trendwechsel mit Zuversicht und Klarheit zu erkennen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert das Beste aus zwei Welten: den dynamischen Parabolic SAR (PSAR) und den robusten Exponential Moving Average
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Trend Hunter Ultimate Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Trend Hunter Ultimate ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen klare, präzise Handelssignale liefert. Dieses Tool basiert auf einer bewährten Strategie, die mehrere gleitende Durchschnitte und den Stochastik-Oszillator kombiniert, und ist Ihr Schlüssel zur Identifizierung von Trend- und Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkma
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Finden Sie Ihre Trading-Richtung mit Signal Compass Pro ! Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt zu erraten? Signal Compass Pro ist Ihre Antwort. Dieser Indikator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr persönlicher Kompass auf den Finanzmärkten. Durch die Kombination von drei leistungsstarken Momentum-Indikatoren - CCI, WPR und Force Index - liefern wir bestätigte Handelssignale, die klarer, zuverlässiger und weniger anfällig für "Rauschen" sind. Hauptmerkmale & Vorteile Bestätigte Signale: K
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indikatoren
Dynamischer Farb-Fibonacci-Indikator Dieses Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Zeichnens und Aktualisierens von Fibonacci-Levels in Ihrem Chart zu automatisieren. Es passt sich automatisch an Markttrends an und liefert klare visuelle Hinweise und Warnungen, die Ihnen bei der Analyse von Kursbewegungen helfen. Hauptmerkmale Adaptive Farben: Die Fibonacci-Linien ändern automatisch ihre Farbe, um den aktuellen Trend widerzuspiegeln. Sie erscheinen blau bei Aufwärtstrends und rot bei Abwärts
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indikatoren
Transformieren Sie Ihr Trading mit dem Visual Trend Ribbon Sind Sie es leid, die großen Bewegungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, die wahre Richtung des Marktes zu erkennen? Das Visual Trend Ribbon ist Ihre Lösung. Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Marktrauschen und gibt Ihnen ein klares, visuelles Verständnis des Trends, damit Sie mit Zuversicht handeln können. Anstelle einer einzelnen, nachlaufenden Linie verwendet das Visual Trend Ribbon ein dynamisches Band aus mehreren
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Momentum Master , dem intelligenten Indikator, der Ihnen hilft, die Märkte mit Zuversicht zu steuern. Dieses leistungsstarke Tool liefert klare, umsetzbare Signale, indem es die Stärken mehrerer bewährter Indikatoren kombiniert. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und begrüßen Sie den Präzisionshandel. Momentum Master ist mehr als nur ein Signalanbieter; es ist Ihr persönlicher Marktanalyst. Er nutzt eine einzigartige Kombination aus gleitenden Durchsc
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilitys
Fibonacci Auto Trend Detection EA Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das die Fibonacci-Prinzipien in Kombination mit Risikomanagement nutzt. Er wurde entwickelt, um Handelsein- und -ausstiege basierend auf dynamischen Fibonacci-Levels zu automatisieren und gleichzeitig integrierte Risikokontrollen einzubauen. Wichtiger Hinweis: Dieser EA benötigt den Indikator Fibonacci Auto Trend Detection , um zu funktionieren. Hauptmerkmale Automatisierte Handelsausführung:
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indikatoren
Der Master Trend Analyzer ist ein leistungsstarker und flexibler MetaTrader 4 (MT4) Indikator, der Händlern hilft, Trends über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination mehrerer gleitender Durchschnitte (MAs) aus verschiedenen Zeitrahmen in einem Diagramm bietet dieses Tool einen klaren und umfassenden Überblick über die Markttrends, wodurch es einfacher wird, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, Trends zu bestätigen und fundierte Handelsents
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Apex Trend Detector! Sind Sie es leid, profitable Trades zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, auf dem volatilen Devisenmarkt zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte zu finden? Es ist an der Zeit, Ihr Handelsarsenal mit dem Apex Trend Detector aufzurüsten - dem intelligenten MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen! Der Apex Trend Detector ist nicht einfach nur ein w
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Ultimativer Signalgenerator: Ihr Vorteil auf dem Markt Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt auf dem Markt zu erraten? Der Ultimative Signalgenerator ist hier, um das zu ändern. Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Handelsvorteil zu verschaffen, indem er zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale liefert. Es ist ein intelligentes, effektives Werkzeug, das Ihnen hilft, sichere Entscheidungen zu treffen, damit Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren könne
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading mit WilliamsTrend Pro Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? WilliamsTrend Pro ist das ultimative Tool, das Ihnen hilft, mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit des Williams %R-Oszillators mit einem 200-Perioden-EMA-Trendfilter hilft Ihnen dieser Indikator, intelligenter und nicht härter zu handeln . Hören Sie auf, Ihre Ein- und Ausstiege in Frage zu stellen. WilliamsTr
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Stochastik mit Trendfilter: Präzise Signale Dies ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich zuverlässigere Signale vom klassischen Stochastik-Oszillator wünschen. Wie er funktioniert: Dieser Indikator verbessert die Standard-Stochastik durch Hinzufügen eines leistungsstarken Trendfilters. Er verwendet einen Exponential Moving Average (EMA), um die Gesamtrichtung des Marktes zu bestimmen. Der Indikator erzeugt nur dann ein Kaufsignal, w
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indikatoren
Catch The Turn: Das 5-Faktoren-Confluence-Handelssystem Haben Sie genug von widersprüchlichen Indikatoren und verpassten Einstiegen? Das Confluence Trading System ist Ihr komplettes Entscheidungsinstrument, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und mit hohem Vertrauen Einstiegssignale genau dann zu liefern, wenn eine große Marktbewegung beginnt. Die Kraft von 5-in-1 Confluence Hören Sie auf, im Zweifel zu handeln. Unsere proprietäre Engine eliminiert falsche Signale, ind
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indikatoren
Precision Entry Master: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Haben Sie es satt, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Der Precision Entry Master-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, hochwertige Einstiegspunkte mit Zuversicht zu finden. Er kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysen, um Ihnen ein klares Signal zu geben, das Rauschen und falsche Signale herausfiltert, damit Sie sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren können. Unser einzigartiges System funktioniert, indem es de
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indikatoren
Meistern Sie Ihre Markteintritte und -austritte! Haben Sie genug von verwirrenden, verrauschten Indikatoren, die Ihnen falsche Signale liefern? Der Stochastic Market Master wurde entwickelt, um das Rauschen zu durchbrechen und Ihnen kristallklare Handelsmöglichkeiten direkt zu liefern. Dieses leistungsstarke Tool verwendet ein einzigartiges Verfahren zur doppelten Glättung, um genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihnen helfen, Trendumkehrungen mit Zuversicht und Präzision zu erkenn
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indikatoren
Der Wave Rider-Indikator: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Sind Sie es leid, Marktbewegungen zu erraten? Der Wave Rider Indikator ist Ihre Lösung. Er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen hilft, mit Leichtigkeit und Zuversicht profitable Trends zu erkennen. Was macht ihn so leistungsstark? Sehen Sie Trends klar und deutlich : Wave Rider vereinfacht komplexe Marktdaten, so dass Sie die Richtung des Trends leicht erkennen und intelligentere Entscheidungen treffen können. Rechtzeitige Signale
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indikatoren
Multi-Timeframe Support & Resistance Indicator für MT4. Professionelles Tool für technische Trader. Die wichtigsten Vorteile Multi-Timeframe-Analyse - Betrachten Sie kritische Levels aus verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig Echtzeit-Warnungen - Sofortige Benachrichtigung, wenn sich wichtige Levels ändern Anpassbare Anzeige - Passen Sie Farben, Linienstile und Zeitrahmen an Ihre Strategie an Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit klaren visuellen Beschriftungen für alle Levels Hauptmer
Last High and Low
Andri Maulana
Indikatoren
Anzeige des letzten Höchst- und Tiefstwertes Merkmale Dynamische Hoch/Tief-Linien : Zeichnet automatisch horizontale Linien, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief über eine ausgewählte Anzahl vergangener Balken anzeigen. Anpassbare Rückblickperiode : Stellen Sie ein, wie viele Balken der Indikator analysiert, um Hochs/Tiefs zu finden. Visuelle Anpassung : Wählen Sie die Linienfarben (rot für Hochs, blau für Tiefs). Passen Sie den Linienstil (gestrichelt, durchgezogen usw.) und die Linie
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilitys
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die die Märkte mit Präzision und Zuversicht scalpen wollen. Mit fortschrittlichen ATR-basierten Strategien passt sich dieser EA dynamisch an die Marktbedingungen an und gewährleistet ein optimales und effektives Risikomanagement. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA vereinfacht die Verwaltung von Trades und beinhaltet intelligente Spread-Anpassungen für eine besser
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension