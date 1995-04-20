Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit Momentum Strength Signal! 🚀

Haben Sie genug von verzögerten Indikatoren und verwirrendem Marktrauschen? Momentum Strength Signal ist ein hochmodernes Tool, das Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft, indem es sich auf das konzentriert, was die Preise wirklich antreibt: die reine Marktkraft. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um ein dynamisches System, das genau den Moment erkennt, in dem ein Trend beginnt, und dessen Gültigkeit bestätigt, so dass Sie mit Zuversicht in den Handel ein- und aussteigen können.

Warum Sie diesen Powerhouse-Indikator brauchen:

Präzise Einstiegspfeile: Erhalten Sie klare, nicht übermalende Kauf- (weißer Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten) direkt auf Ihrem Chart, die die kritischen Kreuzungspunkte markieren, an denen die Bullen- oder Bärenstärke die Kontrolle übernimmt.

Integrierte Trend-Filterung (optional): Eliminieren Sie mit dem integrierten 200 EMA-Filter Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit. Der Indikator signalisiert nur dann einen Kauf , wenn der Kurs über dem EMA liegt, und einen Verkauf , wenn der Kurs darunter liegt. So wird sichergestellt, dass Sie mit dem Haupttrend handeln und Ihre Erfolgsquote drastisch erhöhen.

Zweischichtige Bestätigung: Das Signal wird nur ausgelöst, wenn zwei starke Bedingungen erfüllt sind: Die primäre Stärke-Linie kreuzt die entgegengesetzte Stärke-Linie (z.B. Bullen kreuzen Bären). Die resultierende Stärke wird durch Überschreiten ihrer eigenen Signallinie bestätigt. Diese doppelte Prüfung liefert Signale mit hoher Überzeugungskraft.

Verpassen Sie keine Bewegung (Smart Alerts): Bleiben Sie mit dem Markt verbunden, ohne an Ihrem Bildschirm zu kleben! Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen über Popup-Benachrichtigungen , Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobiltelefon oder per E-Mail , damit Sie jedes Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort erkennen. Außerdem verhindert eine anpassbare Verzögerung Alarm-Spam.

Übersichtliches Dashboard für Marktverzerrungen: Ein Informationspanel auf dem Chart bietet Ihnen eine Zusammenfassung des aktuellen Marktstatus auf einen Blick, einschließlich des absoluten Trends und eines kombinierten Gesamttrendstatus wie "STRONG BULL" oder "BEAR BIAS".

Anpassbare Parameter für Ihre Strategie

Passen Sie das Momentum-Stärke-Signal perfekt an Ihren Handelsstil und den von Ihnen beobachteten Vermögenswert an.

MosLänge: Der Rückblickzeitraum für die Berechnung der anfänglichen Rohstärke (Standard: 10).

MosGlätten : Der Zeitraum, der zur Glättung der Rohstärke für sauberere Linien verwendet wird (Standardwert: 5).

MosSignal : Der Zeitraum für die endgültige Signallinie, die die geglättete Stärke bestätigt (Standardwert: 5).

MosMA_Methode : Die für die Glättung verwendete Methode des gleitenden Durchschnitts (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA - Voreinstellung).

MosMA_Preis : Der Preistyp, der für die Berechnung verwendet wird (0=Close, 4=Median, 6=Weighted, etc. - Voreinstellung: 0).

EMAFilter verwenden: Setzen Sie dies auf True , um den leistungsstarken 200 EMA-Trendfilter zu aktivieren.

EMAPeriode: Der Zeitraum für den Exponential Moving Average Filter (Standardwert: 200).

EMAAngewandterKurs: Der Preis, der zur Berechnung des EMA verwendet wird (Standardwert: Schlusskurs).

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter für alle Alarmfunktionen.

SendAlert: Aktiviert herkömmliche Pop-up-Warnungen.

SendApp: Aktiviert mobile Push-Benachrichtigungen.

SendEmail: Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds: Verhindern Sie Signal-Spam, indem Sie eine Mindestzeit zwischen den Benachrichtigungen festlegen (Standard: 60 Sekunden).

PfeilAbstand: Legt fest, wie weit die Signalpfeile vom Höchst-/Tiefstwert des Balkens entfernt sind (Standardwert: 10).

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Kombinieren Sie Momentum Strength Signal mit anderen spezialisierten Analysetools, um ein robustes und vollständiges Handelssystem zu erstellen und maximale Ergebnisse zu erzielen:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit Überzeugung.

Der Markt belohnt Vorbereitung und Präzision. Lassen Sie nicht zu, dass Unentschlossenheit Sie Gewinne kostet. Laden Sie das Momentum Strength Signal noch heute herunter und profitieren Sie von klareren Signalen und intelligenterem Handel!