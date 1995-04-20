Beherrschen Sie den Markt mit CCI Crossover Master!

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Der CCI Crossover Master-Indikator ist Ihre Geheimwaffe, wenn es darum geht, hochwahrscheinliche Bewegungen auf der Grundlage bewährter Momentum- und Trendanalysen zu erfassen. Er vereinfacht die komplexe"CCI Crossover Master"-Strategie und liefert Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart.

Die wichtigsten Vorteile, die Ihren Erfolg ausmachen:

Präzise Einstiegssignale: Verpassen Sie nie wieder einen Handel mit hohem Potenzial. Der Indikator generiert scharfe Kauf- und Verkaufspfeile genau dann, wenn der schnellere (Einstiegs-) CCI die Nulllinie kreuzt, bestätigt durch den langsameren (Trend-) CCI. Durch diesen doppelten Bestätigungsprozess werden Fehlsignale drastisch reduziert.

Eingebaute Trend-Filterung (optional): Verschaffen Sie sich einen unbestreitbaren Vorteil, indem Sie den leistungsstarken EMA 200-Filter aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur dann Kaufsignale erhalten, wenn der Kurs über dem langfristigen Trend (EMA 200) liegt, und Verkaufssignale, wenn der Kurs darunter liegt, damit Sie immer auf der richtigen Seite der großen Marktbewegungen stehen.

Visuelle Klarheit: Klare, unübersehbare Pfeile werden direkt auf dem Hauptpreisdiagramm eingezeichnet und sagen Ihnen genau, wann Sie handeln müssen. Sie müssen nicht auf mehrere Fenster starren - das Signal ist genau da, wo Sie es brauchen.

Dashboard in Echtzeit: Ein schlankes, nicht aufdringliches Informationspanel bietet einen minimalistischen Überblick über die aktuellen CCI-Werte, den allgemeinen Markttrend und den Status des aktiven Signals und ermöglicht so eine schnelle Entscheidungsfindung.

Überall auf dem Laufenden bleiben: Dank umfassender Benachrichtigungsoptionen werden Sie sofort per Popup-Benachrichtigung, mobiler Push-Benachrichtigung oder E-Mail benachrichtigt, sobald sich ein neues Signal bildet. Das bedeutet, dass Sie den Markt überwachen können, ohne an Ihren Bildschirm gefesselt zu sein.

Benutzerdefinierte Kontrolle freischalten: Eingabe-Parameter

Passen Sie den Indikator so an, dass er perfekt zu Ihrem Handelsstil und der Volatilität eines beliebigen Währungspaares oder Zeitrahmens passt.

TrendCCI_Periode (Voreinstellung: 14): Passt die Empfindlichkeit des langsameren CCI an, der den allgemeinen Markttrend bestimmt.

EntryCCI_Periode (Voreinstellung: 6): Regelt die Empfindlichkeit des schnelleren CCI, der für ein präzises Timing des Handelseinstiegs verwendet wird.

UseEMAFilter (Voreinstellung: true): Schalten Sie diese Funktion ein, um den entscheidenden EMA-200-Trendfilter ein- oder auszuschalten.

EMAPeriod (Standardwert: 200): Legen Sie den Rückblickzeitraum für den Exponential Moving Average fest, der für die langfristige Trendrichtung verwendet wird.

EnableNotify (Voreinstellung: true): Master-Benachrichtigungssteuerung. Aktivieren oder deaktivieren Sie alle Benachrichtigungsarten global.

SendAlert (Voreinstellung: true): Erhalten Sie sofortige Pop-up-Warnungen auf Ihrem MetaTrader 4-Desktop.

SendApp (Voreinstellung: true): Erhalten Sie sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihrer MT4 Mobile App.

SendEmail (Voreinstellung: false): Senden Sie Signalbenachrichtigungen direkt an Ihren E-Mail-Posteingang.

AlertDelaySeconds (Standardwert: 60): Verhindert eine lästige Überalarmierung, indem eine Mindestzeitverzögerung zwischen neuen Alarmen festgelegt wird.

PfeilAbstand (Standard: 10): Passt den visuellen Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile vom Höchst-/Tiefstwert des Balkens für eine bessere Sichtbarkeit an.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Handel!

Warum darauf warten, dass Gelegenheiten an Ihnen vorbeiziehen? Der CCI Crossover Master ist das leistungsstarke, funktionsreiche Tool, das Sie brauchen, um Momentumverschiebungen klar zu erkennen und mit größerer Überzeugung zu handeln.

Klicken Sie jetzt auf den Download-Button und beginnen Sie, intelligenter zu handeln!

Erweitern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Nutzen Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.