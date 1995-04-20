Dynamic Range Breaker

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem Dynamic Range Breaker Indikatoraus ! Dieses unverzichtbare Instrument wurde entwickelt, um signifikante Marktwendepunkte und starke Trendfortsetzungen zu erkennen und Ihnen die nötige Klarheit und Zuversicht zum Handeln zu geben.

Der Dynamic Range Breaker konzentriert sich auf die Identifizierung klarer "Ausbrüche" aus früheren Hoch- und Tiefpunkten und signalisiert, wann der Markt bereit ist, eine entscheidende Bewegung zu vollziehen. Vergessen Sie das Rätselraten; dieser Indikator liefert Ihnen präzise, umsetzbare Signale direkt in Ihrem Chart.

Warum Dynamic Range Breaker wählen?

  • Erkennen Sie explosive Bewegungen: Erkennen Sie den Beginn starker Trends und profitieren Sie von Ausbrüchen mit hohem Momentum.

  • Rauschen herausfiltern: Mit einem optionalen, aber leistungsstarken EMA-Filter können Sie Ihre Trades am übergreifenden Markttrend ausrichten, falsche Signale vermeiden und gegen den Strom schwimmen.

  • Klare visuelle Signale: Intuitive Kauf- und Verkaufspfeile erscheinen direkt auf Ihrem Chart und machen es einfach, Gelegenheiten auf einen Blick zu erkennen.

  • Bleiben Sie immer und überall auf dem Laufenden: Erhalten Sie sofortige Warnungen über Pop-ups, mobile Benachrichtigungen und E-Mail, damit Sie nie ein wichtiges Setup verpassen, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.

  • Anpassbar an Ihren Stil: Passen Sie die Empfindlichkeit der Ausbruchserkennung an Ihren bevorzugten Handelszeitrahmen und Ihre Risikotoleranz an.

Parameter, mit denen Sie die Kontrolle behalten:

  • Bars_left: Legen Sie fest, wie viele vorangegangene Bars der Indikator analysieren soll, um ein Hoch oder Tief für den Ausbruch zu bestätigen. Damit wird die Empfindlichkeit des Signals fein abgestimmt.

  • Balken_rechts: Legen Sie die Anzahl der nachfolgenden Balken fest, die zur Bestätigung der Gültigkeit eines Ausbruchs erforderlich sind. Dies hilft, verfrühte Signale herauszufiltern.

  • EMAFilter verwenden: Ein einfacher Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des leistungsstarken Exponential Moving Average-Filters. Wenn er aktiviert ist, wird sichergestellt, dass Sie nur Geschäfte tätigen, die mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen, was die Zuverlässigkeit der Signale erhöht.

  • EMAPeriode: Legen Sie den Zeitraum für den EMA-Filter fest. Ein höherer Wert richtet sich nach längerfristigen Trends, während ein niedrigerer Wert für kurzfristige Analysen geeignet ist.

  • EMAAngewandterPreis: Wählen Sie aus, auf welchem Preispunkt (Close, Open, High, Low, etc.) die EMA-Berechnung basieren soll, um eine flexible Marktanalyse zu ermöglichen.

  • Benachrichtigung aktivieren: Schalten Sie alle Benachrichtigungsarten ein oder aus.

  • SendAlert: Aktivieren Sie Desktop-Popup-Warnungen für eine sofortige Benachrichtigung auf Ihrer Handelsplattform.

  • SendApp: Aktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr Smartphone, damit Sie auch unterwegs mit dem Markt verbunden bleiben.

  • SendEmail: Erhalten Sie detaillierte E-Mail-Benachrichtigungen für eine umfassende Signalberichterstattung.

  • AlertDelaySeconds: Verhindern Sie Signal-Spamming, indem Sie eine Mindestverzögerung zwischen aufeinanderfolgenden Alarmen festlegen.

  • PfeilAbstand: Stellen Sie den visuellen Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile von der Kerze ein, um eine klare Sichtbarkeit in Ihrem Chart zu gewährleisten.

  • Verschieben: Verschieben Sie die Ausgabe des Indikators in der Zeit vorwärts oder rückwärts für eine erweiterte visuelle Analyse.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Um maximale Ergebnisse zu erzielen und Ihre Handelsanalyse zu verbessern, sollten Sie den Dynamic Range Breaker mit diesen ergänzenden Indikatoren von Maul Capitalindo kombinieren :

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Handeln Sie nicht nur, handeln Sie mit Überzeugung! Laden Sie den Dynamic Range Breaker noch heute herunter und verändern Sie Ihren Ansatz zur Marktanalyse. Erhöhen Sie Ihren Handelserfolg - Ihr Vorsprung beginnt hier!

