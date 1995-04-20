Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit Fusion Multi-Trend Pro 🚀

Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen und verpassten Chancen? Wir stellen Ihnen den Fusion Multi-Trend Pro vor, einen Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit hoher Konvektivität liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein einheitlicher Handelsassistent, der die Kraft von Momentum, Trend und Volatilität zu einem klaren, entscheidenden Signal vereint.

Die wichtigsten Vorteile: Warum Sie Fusion Multi-Trend Pro brauchen

Filtern Sie die Fälschungen heraus: Unser System kombiniert drei primäre Analysen(MA Crossover, RSI Momentum und ADX Trend Strength), um sicherzustellen, dass Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen vollständig übereinstimmen. Das bedeutet weniger falsche Signale und zuverlässigere Einstiege.

Eingebauter Trendwächter: Der optionale EMA 200-Filter dient als Trendwächter auf höchster Ebene. Er verhindert, dass Sie Kaufsignale in einem langfristigen Abwärtstrend oder Verkaufssignale in einem langfristigen Aufwärtstrend annehmen und hält Sie auf der richtigen Seite des Haupttrends.

Kristallklare Grafiken: Vergessen Sie komplexe Charts. Der Indikator liefert einfache, nicht verzögerte grüne (Kaufen), rote (Verkaufen) und gelbe (Chillen/Halten) Histogrammsignale in einem separaten Fenster, was sofortige Entscheidungen mühelos ermöglicht.

VerpassenSie keine Bewegung: Mit den umfassenden Alarmoptionen - einschließlich Pop-up, mobiler Benachrichtigung (App) und E-Mail - werden Sie benachrichtigt, sobald ein bestätigtes Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit auftaucht, selbst wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Wichtige Parameter (Ihr Kontrollzentrum)

Passen Sie die Empfindlichkeit des Indikators perfekt an Ihren Handelsstil und die von Ihnen gehandelten Vermögenswerte an.

Logische Kerneinstellungen:

short_ma : Legt die Periode für den Fast EMA fest (z. B. 5), um kurzfristige Bewegungen zu definieren.

long_ma : Legt die Periode für den Slow EMA (z. B. 10) fest, um den mittelfristigen Trend zu definieren.

rsi_period : Legt den Rückblickzeitraum für den RSI (z. B. 21) fest, um die Dynamik zu messen.

adx_period : Legt den Rückblickzeitraum für den ADX/DI fest (z. B. 14), um die Trendstärke und -richtung zu messen.

Trendfilter-Einstellungen:

UseEMAFilter : Ein True/False-Schalter zur Aktivierung des wichtigen EMA 200 Langzeit-Trendfilters.

EMAPeriode : Die Periode für den Filter des gleitenden Durchschnitts (Standardwert 200).

EMAAngewandterKurs : Der für den EMA-Filter verwendete Preis (z. B. Close, Median).

Benachrichtigungseinstellungen:

EnableNotify : Der Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren aller Signalwarnungen.

SendAlert : Aktiviert/deaktiviert das klassische Pop-up-Alarmfenster auf Ihrem Terminal.

SendApp : Aktiviert/Deaktiviert das Senden von Sofortwarnungen an Ihre mobile MT4/MT5-App .

SendEmail : Aktiviert/Deaktiviert den Versand von Alarmen an Ihre Handels-E-Mail .

AlertDelaySeconds : Legt eine Verzögerung (in Sekunden) zwischen den Alarmen fest, um Benachrichtigungsspam zu vermeiden.

Visuelle Einstellungen:

Shift : Verschiebt die Ausgabe des Indikators auf dem Chart nach hinten oder vorne.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Um den Markt wirklich zu beherrschen, brauchen Sie ein komplettes Analysepaket. Verwenden Sie Fusion Multi-Trend Pro zusammen mit diesen leistungsstarken Tools, um maximale Ergebnisse zu erzielen und ein Höchstmaß an Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen zu gewinnen:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analyse verbessern und sicherere Handelsentscheidungen mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen.

Handeln Sie nicht blind - handeln Sie mit Vertrauen und Klarheit.

Laden Sie Fusion Multi-Trend Pro jetzt herunter und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie den Markt sehen!