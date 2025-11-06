Der Cobra Arrow-Indikator ist ein präzisionsgefertigtes Signalwerkzeug für MT5, das potenzielle Wendepunkte im Markt durch eine einzigartige Mischung aus Volatilität, Momentum und Erschöpfungsdynamik identifiziert. Er visualisiert Handelsmöglichkeiten direkt auf dem Chart durch klare orange- und magentafarbene Pfeile, die mit adaptiven ATR-basierten Offsets positioniert sind, um die Lesbarkeit und das Kontextbewusstsein zu verbessern.

Intern verbindet es die Sensitivität kurzfristiger Oszillatoren mit der Bewertung der Preisstärke, um zu erkennen, wann Momentum-Verschiebungen mit einer Kontraktion oder Expansion der Volatilität einhergehen. Das System filtert Rauschen heraus, indem es das jüngste Kursverhalten untersucht, um jedes Signal zu validieren, und stellt sicher, dass die Pfeile nur unter konsistenten, mehrbalkigen Bestätigungsbedingungen erscheinen.

Zusätzlich zur Visualisierung auf dem Chart unterstützt Cobra Arrow vollständig konfigurierbare Alarme (Ton, Nachricht, E-Mail und Push), die eine Echtzeitüberwachung des Handels ohne ständige Bildschirmpräsenz ermöglichen. Cobra Arrow wurde für Intraday- und Swing-Trader gleichermaßen entwickelt und bietet Klarheit, Disziplin und taktische Präzision, ohne die zugrunde liegende proprietäre Logik preiszugeben.