Hören Sie auf zu raten, fangen Sie an zu bestätigen: Die Einführung von Signal Sentinel 🚀

Haben Sie genug von Signalen, die Sie hängen lassen? Der Signal Sentinel-Indikator ist Ihre ultimative Waffe gegen Marktunsicherheiten. Er wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Handels-Setups direkt auf Ihren Chart zu liefern. Wir haben die Kraft von zwei MACDs mit einem langfristigen EMA-Filter kombiniert, um sicherzustellen, dass Sie nur in den stärksten, am besten bestätigten Trends handeln.

Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes Bestätigungssystem, das Sie vor falschen Ausbrüchen und abgehacktem Rauschen schützt. Er identifiziert die Hauptmarktrichtung und wartet dann auf den perfekten Momentumwechsel, um Ihnen einen präzisen Einstieg zu ermöglichen.

Unschlagbare Vorteile & Merkmale

Handeln Sie mit Zuversicht, nicht mit Hoffnung

Der Hauptvorteil von Signal Sentinel ist die Dreifachbestätigung. Dieses leistungsstarke System verwendet:

1. MACD-Filter (langsam): Bestimmt den vorherrschenden Markttrend und fungiert als Ihr Kompass für das Gesamtbild.

2. MACD-Signal (schnell): Zeigt genau den Moment an, in dem sich das Momentum in die Richtung des Trends verschiebt, und bietet Ihnen so scharfe Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

3. EMA 200-Filter (optional): Dieser institutionelle Filter stellt sicher, dass Sie nur Kaufsignale annehmen, wenn der Kurs über dem 200 EMA liegt, und Verkaufssignale, wenn der Kurs darunter liegt, und schützt Sie so vor gegenläufigen Trades.

Warum Sie diese Software jetzt herunterladen sollten:

Präzisionspfeile: Erhalten Sie klare, nicht übermalende Kauf- (weiß) und Verkaufspfeile (rot) direkt auf Ihrem Chart, die Ihnen genau zeigen, wo Sie einsteigen sollten.

Intelligente Ausstiegssignale: Der Indikator markiert automatisch potenzielle Ausstiegspunkte, wenn sich das Momentum gegen Ihren Handel wendet, und hilft Ihnen, Ihre Gewinne zu sichern.

Anpassbare Leistung: Passen Sie die Fast- und Slow-MACD-Perioden so an, dass sie perfekt zu Ihrem bevorzugten Handelsstil und Zeitrahmen passen, vom Scalping bis zum Swing-Trading.

Verpassen Sie keine Bewegung: Umfassende Alarmoptionen bedeuten, dass Sie sofortige Benachrichtigungen per Alert Pop-up, Mobile App Push und E-Mail erhalten, sobald ein bestätigtes, hochwertiges Signal erscheint.

Live-Dashboard: Ein elegantes Informationspanel auf dem Chart gibt Ihnen einen sofortigen Überblick über den aktuellen Trendstatus (Strong Bull/Bear, MACD-Status, EMA-200-Trend), damit Sie immer wissen, wie der Markt tendiert.

Indikatorparameter (Ihre Einstellungen, Ihr Vorteil)

Signal Sentinel ist auf Flexibilität ausgelegt. Mit diesen einfachen Eingaben können Sie seine Leistung ganz einfach anpassen:

FastMACD1 (Standardwert 32): Die schnellere Periode für das Primärsignal MACD.

SlowMACD1 (Voreinstellung 64): Die langsamere Periode für das Primärsignal MACD.

SignalPeriod1 (Voreinstellung 12): Die Periode für das Primärsignal Linie.

UseEMAFilter (Voreinstellung True): Schaltet den EMA 200 Trendfilter ein oder aus.

EMAPeriod (Voreinstellung 200): Stellt die Periode des Exponential Moving Average Filters ein.

FastMACD2 (Voreinstellung 64): Die schnellere Periode für den sekundären Filter MACD.

SlowMACD2 (Voreinstellung 128): Die langsamere Periode für den sekundären Filter MACD.

SignalPeriod2 (Voreinstellung 12): Die Periode für die sekundäre Signalleitung.

EnableNotify (Voreinstellung True): Hauptschalter für alle Alarme.

SendAlert (Standardwert True): Aktivieren oder Deaktivieren des Pop-up-Alarms auf dem Bildschirm.

SendApp (Standardwert True): Aktivieren oder deaktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen.

SendEmail (Standardwert False): Aktivieren oder Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds (Standardwert 60): Legt einen Mindestabstand zwischen den Benachrichtigungen fest, um Spamming zu vermeiden.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Sind Sie bereit, intelligenter und nicht härter zu handeln? Hören Sie auf, auf gute Signale zu warten und fordern Sie bestätigte Signale ein!

➡️ Klicken Sie jetzt auf 'Download' oder 'Kaufen' und heben Sie Ihr Trading mit Signal Sentinel auf die nächste Stufe!

