Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Einstiegen? Der Swing Hunter Pro Indikator ist Ihre ultimative Waffe, um profitable Marktschwankungen mit unübertroffener Klarheit und Zuversicht zu erfassen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert das Beste aus Hull Moving Averages (HMA) und Exponential Moving Averages (EMA) mit einem strengen Trendfilter und liefert Ihnen starke Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart .

Link zum Herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/155789

Vergessen Sie komplexe manuelle Analysen. Swing Hunter Pro übernimmt die schwere Arbeit und liefert visuell beeindruckende Kauf- und Verkaufspfeile, die auf einem dreifachen Bestätigungssystem basieren. Es ist der einfachste Weg, die wahre Trendrichtung und den perfekten Zeitpunkt für den Ein- oder Ausstieg in den Markt zu erkennen.

Wichtigste Vorteile und Merkmale:

  • Dreifach-Bestätigungssignale: Ihre Trades werden durch drei Logikebenen validiert: die HMA-Steilheit, ein Fast/Slow EMA-Crossover und ein langfristiger EMA200-Trendfilter. Dadurch werden Fehlsignale drastisch reduziert.

  • Zero-Lag HMA-Technologie: Der gleitende Hull-Durchschnitt ist für seine Schnelligkeit bekannt. Durch die Nutzung seiner Neigung hilft Ihnen der Indikator, Kursschwankungen früher zu erkennen als herkömmliche MAs.

  • Eingebauter Trend-Filter: Der optionale EMA200-Filter stellt sicher, dass Sie nur Kaufsignale in einem insgesamt steigenden Markt und Verkaufssignale in einem insgesamt fallenden Markt erhalten, damit Sie auf der richtigen Seite des großen Trends bleiben.

  • Kristallklare Visualisierung: Genießen Sie klare, eindeutige Kauf- (blau) und Verkaufspfeile (rot) direkt auf Ihrem Chart, was die Ausführung einfach und stressfrei macht.

  • Verpassen Sie keine Bewegung: Nutzen Sie die anpassbaren Funktionen für Warnungen, Benachrichtigungen und E-Mails, um sofort auf Ihrem Telefon oder Desktop benachrichtigt zu werden, wenn ein starkes Signal für ein beliebiges Paar oder einen beliebigen Zeitrahmen erscheint.

  • Leistung im Fokus: Die Einstellung "Max Bars to Calculate " stellt sicher, dass Ihre MT4-Plattform auch bei intensiver Nutzung schnell und reaktionsschnell bleibt.

Anpassbare Leistung: Indikatorparameter

Passen Sie den Swing Hunter Pro mit diesen einfachen Eingaben perfekt an Ihre Strategie an:

  • HMA-Periode: Legt die Empfindlichkeit der Hull Moving Average Komponente fest (Standardwert ist 80).

  • FasterEMA: Legt die Periode für den schnelleren gleitenden Durchschnitt im Crossover fest (Standardwert ist 4).

  • SlowerEMA: Legt die Periode für den langsameren gleitenden Durchschnitt in der Überkreuzung fest (Standardwert ist 8).

  • EMAFilter verwenden: Ein einfacher Schalter, um den leistungsstarken EMA200-Trendfilter ein- oder auszuschalten.

  • EMAPeriode: Legt die Rückblickperiode für den Haupttrendfilter fest (Standardwert ist 200).

  • PfeilAbstand: Steuert den Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile vom Kerzenhoch/-tief.

  • Warnungsoptionen (EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail): Ermöglicht es Ihnen, genau auszuwählen, wie Sie Ihre Signale erhalten möchten.

  • AlertDelaySeconds: Verhindert lästige, sich wiederholende Warnungen, indem eine Mindestzeit zwischen den Benachrichtigungen festgelegt wird.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Swing Hunter Pro ist zwar ein leistungsstarkes, eigenständiges Tool, aber Sie können Ihre Ergebnisse wirklich maximieren, indem Sie es mit diesen professionellen Indikatoren kombinieren, um Ihre Analyse zu vertiefen:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Es ist an der Zeit, intelligenter zu handeln, nicht härter. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Einstiege, minimieren Sie Ihr Risiko und beginnen Sie, die perfekten Marktschwankungen zu erwischen.

Warten Sie nicht darauf, dass sich der Markt gegen Sie bewegt!

Laden Sie den Swing Hunter Pro Indikator noch heute herunter und verändern Sie Ihre Handelserfahrung!


