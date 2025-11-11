Signal Mastery: Ihr Vorteil auf dem Markt

Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren und verpassten Chancen? Lernen Sie Signal Mastery (EMA20-MACD-System) kennen - den leistungsstarken, nicht nachzeichnenden Indikator, der Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelssignale liefert, genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Dies ist nicht nur ein weiteres MACD- oder EMA-Tool. Es ist ein professionelles System, das auf intelligente Weise die Logik des EMA 20 und des MACD Crossover kombiniert, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Das Beste daran ist, dass es einen optionalen EMA-200-Filter enthält, der sicherstellt, dass Sie nur mit dem vorherrschenden Markttrend handeln, was Ihre Erfolgsquote drastisch erhöht.

Wichtigste Vorteile und Funktionen

Präzisionspfeile (nicht übermalend): Sie erhalten klare, unmissverständliche KAUF- (weißer Pfeil nach oben) und VERKAUFSSIGNALE (roter Pfeil nach unten) direkt auf Ihrem Chart. Da das Signal auf einem geschlossenen Balken bestätigt wird, werden sich die Pfeile nicht bewegen oder verschwinden , sobald sie erscheinen.

Intelligente Trend-Filterung: Das System verwendet den EMA 200 als leistungsstarkes Bestätigungsinstrument. Es erzeugt nur dann ein Kaufsignal, wenn der Kurs über dem EMA 200 liegt (Aufwärtstrend), und ein Verkaufssignal, wenn der Kurs unter dem EMA 200 liegt (Abwärtstrend). So sind Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes.

Umfassende Warnungen: Verpassen Sie nie wieder einen perfekten Einstieg! Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen über die Plattform, mobile App-Benachrichtigungen (Push) und E-Mail , damit Sie auch dann auf Signale reagieren können, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. 1

Übersichtliches On-Chart Dashboard: Das integrierte Info-Panel bietet eine sofortige, farbkodierte Zusammenfassung des aktuellen Marktzustands, einschließlich des EMA 20-Trends, des EMA 200-Trends und der allgemeinen Signalverzerrung.

Parameter: Passen Sie Ihre Meisterschaft an

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Strategie, indem Sie die Kernlogik einfach an jeden Handelsstil oder Zeitrahmen anpassen.

FastEMA: Zeitraum für den schnelleren EMA in der MACD-Berechnung (Standardwert 12).

SlowEMA: Zeitraum für den langsameren EMA in der MACD-Berechnung (Standardwert 26).

SignalPeriode: Zeitraum für die MACD-Signallinie (Standardwert 9).

EMA20_Periode: Zeitraum für den Kern-EMA, der für die primäre Preisfilterung verwendet wird (Standardwert 20).

EMAFilter verwenden: Auf true setzen, um den langfristigen Trendfilter zu aktivieren (empfohlen).

EMAPeriode: Der Zeitraum für den langfristigen Trendfilter (Standardwert 200).

EMAAngewandterPreis: Der Preis, der für die Berechnung des EMA-Filters verwendet wird (Standardwert Close).

EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Steuert, welche Benachrichtigungsmethoden aktiv sind.

AlertDelaySeconds: Verhindert Alarm-Spam, indem eine Mindestzeitverzögerung zwischen neuen Alarmen festgelegt wird (Standardwert 60 Sekunden).

PfeilAbstand: Steuert den visuellen Abstand der Signalpfeile vom Kerzenhoch/-tief.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Signal Mastery ist zwar ein leistungsfähiges Tool für sich allein, Sie können jedoch maximale Ergebnisse erzielen, wenn Sie es zusammen mit anderen professionellen Analysetools verwenden:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen .

Sind Sie bereit, Ihre Signale zu meistern?

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln. Signal Mastery gibt Ihnen die Klarheit und Präzision, die Sie brauchen, um aus dem Marktmomentum Kapital zu schlagen.

Warten Sie nicht - laden Sie Signal Mastery (EMA20-MACD System) noch heute herunter und verändern Sie Ihre Handelsergebnisse!